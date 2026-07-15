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चेहऱ्यावर मुखवटा, काळी साडी अन्...; सांगलीत आली भुतांची आई तडकडताई, समोर दिसेल त्याला....

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:21 PM IST

'आली रे, आली भुतांची आई तडकडताई"... अंगावर काळी साडी, हातात सूप घेऊन शहरात तडकडताईचा संचार सुरू

"आली रे आली काळी आली,भुताची आई तडकडताई"... अशी,आरोळी सध्या सांगलीच्या गल्लोगल्ली ऐकायला मिळत आहे. तडकडताई हा नेमका प्रकार काय? जाणून घ्या.

Photos sangli bhutachi aai tadkadtai traditional festival marathi mahiti 1/7

चेहऱ्यावर मुखवटा, काळी साडी अन्...; सांगलीत आली भुतांची आई तडकडताई, समोर दिसेल त्याला....

अंगावर काळी साडी, तोंडावर मुखवटा, हातात सूप घेऊन रस्त्यावर धावणारी तडकडताई दिसेल त्याला अक्षरशः झोडपून काढतेय, वाचा कोण आहे, तडकताई आणि काय आहे परंपरा.

 

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सांगली शहराच्या गल्लोगल्लीत लहान मुलांवर आता दहशत पसरलीय,हि दहशत कोणी चोरट्याची किंवा पोलिसांची अथवा भुताची नसून हि दहशत आहे, तड्कडताईची. 

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अंगावर काळी साडी, तोंडावर काळा मुखवटा, हातात सूप घेऊन सांगली शहरात तड्कडताईचा संचार सुरू झाला आहे. यामुळे सांगलीच्या गल्ल्यांमध्ये आली रे आली, भुताची आई तडकडताई, अशी आरोळी देत मुलं तडकडताईचे मागे धावत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे.

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तडकडताई ही महिषासुर मर्दिनीचा अवतार म्हणून ओळखली जाते,दैत्यांचा सहार करण्यासाठी कर्नाटकच्या बदामी इथल्या चौंडेश्वरी देवीच्या रूपाने दाखल झाल्याची आख्यायिका आहे. देवीचा उत्सव ज्येष्ठ महिन्याच्या आषाढी अमावस्याला भावई उत्सव स्वरुपात साजरा केला जातो.

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जेष्ठ महिन्यात आषाढी अमावास्येला दैत्याचा संहार करण्यासाठी म्हैशासुर मर्दिनी तड्कडताईचा वेश घेऊन शहराची सुरक्षा करण्यासाठी फिरत असते. तसेच खोड्या करणाऱ्या बालकांना आपल्या सुपाने प्रसाद देते

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 तडकडताईच्या या सुपाचा मार बसला कि मुलांवरील इडा पिडा टळते, अशी अख्यायिका आहे. गेल्या 250 वर्षांपासून सांगलीत कुंभार कुटुंबाकडुन तडकडताईची अनोखी परंपरा जोपासली जात आहे.

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आषाढी अमावस्येनंतर पौर्णिमेपर्यंत शहरातील रस्त्यावर तडकडताईचा संचार असतो. यानिमित्ताने ती जोगवा देखील मागते, तडकडताईचा दरारा मोठा असून लहान मुलेच नाहीत तर मोठी मुलेही तड्कडताईला प्रचंड घाबरतात. पण तडकडताई बद्दल सांगलीकरांच्या मनात प्रचंड आदर आणि आस्था आहे. 

TAGS:
sangli
Bhutachi Aai
Tadkadtai
Bhutachi Aai Tadkadtai
bhutachi aai tadkadtai photo

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