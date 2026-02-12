Operation Khairat: 58 कोटींचे कसे झाले 213 कोटी? 10 मुद्द्यांत स्टोरी समजून घ्या ऑपरेशन खैरात!
Operation Khairat: पिंपरी चिंचवड. मौजे चऱ्होली. 16 एकरचा पट्टा - सर्व्हे क्रमांक 33 या जमिनीविषयीचं प्रकरण.खासगी जमिनीवर 2008 साली महापालिकेने एसटीपी प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली. पुढे काय झालं? 10 मुद्द्यात समजून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Feb 12, 2026, 05:28 PM IST
Operation Khairat: पिंपरी चिंचवड. मौजे चऱ्होली. 16 एकरचा पट्टा - सर्व्हे क्रमांक 33 या जमिनीविषयीचं प्रकरण.खासगी जमिनीवर 2008 साली महापालिकेने एसटीपी प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली. बीव्हीजीचे हनुमंत गायकवाडांच्या साई रिअल्टी या कंपनीने ही जमीन प्रकल्पाला वापरण्यासाठी महापालिकेला परवानगी दिली. 2008 ला काम सुरू झालं. 2013 एसटीपी प्लांटचा पहिला तर 2019 ला एसटीपीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला.मध्ये अनेक वर्षे काहीच घडत नाही.
2025 मध्ये व्यवहार पूर्ण
जून 2024 मध्ये कॅलकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी जमीन विकत घेण्यासाठी बीव्हीजीसोबत सामंजस्य करार करते.निलेश कलाटे आणि भाजपचे नेते राहुल कलाटे या कॅलकॉन कंपनीचे मालक आहेत.58 कोटीला जमीनीचा व्यवहार ठरतो. 10 कोटींची आगाऊ रक्कम दिली जाते.जानेवारी 2025 मध्ये हा व्यवहार पूर्ण होतो. खरेदीखत होतं आणि 58 कोटीला साई रिअल्टी आणि कॅलकॉनमध्ये व्यवहार होतो. त्यानंतर हनुमंत गायकवाड यांच्या साई रिअल्टीचा या जमिनीशी काहीही संबंध राहिला नाही.
न्यायालयात जाण्याचा इशारा
तरीही 11 एप्रिल 2025 ला ज्यांनी जमीन विकली आहे त्याच हनुमंत गायकवाड यांच्या साई रिअल्टी कंपनीकडून सरकारला पत्र लिहिले जाते.आजुबाजूच्या जमिनींना मिळणारा मोबदला जास्त आहे आणि आम्हाला कमी मोबदला मिळतोय यासाठी राज्य सरकारला पत्र लिहितात. 7 हजाराचा दर 14 हजार 280 प्रति स्क्वेअर मीटर भावाने मिळावा यासाठी हे पत्र असतं. 'समाधानकारक नुकसान भरपाई रक्कम न मिळाल्यास नाईलाजाने चालू एसटीपी प्रकल्प बंद करावा लागेल' असा धमकीवजा उल्लेखही या पत्रात आहे, शिवाय न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला गेलाय.
रेडीरेकनर दराची तफावत
महापालिकेकडून अभिप्राय
योग्य कारवाईचा अहवाल
3 जून 2025 रोजी पिंपरी चिंचवड महापालिका अभिप्राय देते. 'महानगरपालिकेसाठी टीडीआरपोटी जमीन मालकाने ताबा न दिल्यास पर्यायी भूसंपादन कायद्याअन्वये नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. त्यासाठी महापालिकेस मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा सोसावा लागेल. अर्जदारांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने योग्य ती कारवाई करावी' असा अहवाल दिला.
आयजीआरचा शेरा
महापालिकेचाही नकारात्मक शेरा
