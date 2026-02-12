English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Operation Khairat: 58 कोटींचे कसे झाले 213 कोटी? 10 मुद्द्यांत स्टोरी समजून घ्या ऑपरेशन खैरात!

Operation Khairat: 58 कोटींचे कसे झाले 213 कोटी? 10 मुद्द्यांत स्टोरी समजून घ्या ऑपरेशन खैरात!

Operation Khairat: पिंपरी चिंचवड. मौजे चऱ्होली. 16 एकरचा पट्टा - सर्व्हे क्रमांक 33 या जमिनीविषयीचं प्रकरण.खासगी जमिनीवर 2008 साली महापालिकेने एसटीपी प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली. पुढे काय झालं? 10 मुद्द्यात समजून घेऊया. 

Pravin Dabholkar | Feb 12, 2026, 05:28 PM IST
twitter
1/10

Operation Khairat: 58 कोटींचे कसे झाले 213 कोटी? 10 मुद्द्यांमध्ये स्टोरी समजून घ्या ऑपरेशन खैरात!

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

Operation Khairat: पिंपरी चिंचवड. मौजे चऱ्होली. 16 एकरचा पट्टा - सर्व्हे क्रमांक 33 या जमिनीविषयीचं प्रकरण.खासगी जमिनीवर 2008 साली महापालिकेने एसटीपी प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली. बीव्हीजीचे हनुमंत गायकवाडांच्या साई रिअल्टी या कंपनीने ही जमीन प्रकल्पाला वापरण्यासाठी महापालिकेला परवानगी दिली. 2008 ला काम सुरू झालं. 2013 एसटीपी प्लांटचा पहिला तर 2019 ला एसटीपीचा दुसरा टप्पा सुरू झाला.मध्ये अनेक वर्षे काहीच घडत नाही.

twitter
2/10

2025 मध्ये व्यवहार पूर्ण

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

जून 2024 मध्ये कॅलकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी जमीन विकत घेण्यासाठी बीव्हीजीसोबत सामंजस्य करार करते.निलेश कलाटे आणि भाजपचे नेते राहुल कलाटे या कॅलकॉन कंपनीचे मालक आहेत.58 कोटीला जमीनीचा व्यवहार ठरतो. 10 कोटींची आगाऊ रक्कम दिली जाते.जानेवारी 2025 मध्ये हा व्यवहार पूर्ण होतो. खरेदीखत होतं आणि 58 कोटीला साई रिअल्टी आणि कॅलकॉनमध्ये व्यवहार होतो. त्यानंतर हनुमंत गायकवाड यांच्या साई रिअल्टीचा या जमिनीशी काहीही संबंध राहिला नाही.

twitter
3/10

न्यायालयात जाण्याचा इशारा

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

तरीही 11 एप्रिल 2025 ला ज्यांनी जमीन विकली आहे त्याच हनुमंत गायकवाड यांच्या साई रिअल्टी कंपनीकडून सरकारला पत्र लिहिले जाते.आजुबाजूच्या जमिनींना मिळणारा मोबदला जास्त आहे आणि आम्हाला कमी मोबदला मिळतोय यासाठी राज्य सरकारला पत्र लिहितात. 7 हजाराचा दर 14 हजार 280 प्रति स्क्वेअर मीटर भावाने मिळावा यासाठी हे पत्र असतं. 'समाधानकारक नुकसान भरपाई रक्कम न मिळाल्यास नाईलाजाने चालू एसटीपी प्रकल्प बंद करावा लागेल' असा धमकीवजा उल्लेखही या पत्रात आहे, शिवाय न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला गेलाय.

twitter
4/10

रेडीरेकनर दराची तफावत

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

यंत्रणा वायुवेगाने हलली आणि त्याच दिवशी म्हणजे 11 एप्रिल 2025 ला सरकार आयजीआरला पत्र लिहतं. जमिनीच्या रेडीरेकनर दराची तफावत दूर करण्याचा अभिप्राय/अहवाल मागवला जातो.

twitter
5/10

महापालिकेकडून अभिप्राय

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

22 मे 2025 रोजी गायकवाड पुन्हा सरकारला आणखी एक पत्र लिहितात. नुकसानभरपाई वाढवून देण्याची पुन्हा मागणी करतात. त्याच दिवशी म्हणजे 22 मे 2025 रोजी आयजीआर आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून अभिप्राय मागवला जातो.

twitter
6/10

योग्य कारवाईचा अहवाल

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

3 जून 2025 रोजी पिंपरी चिंचवड महापालिका अभिप्राय देते. 'महानगरपालिकेसाठी टीडीआरपोटी जमीन मालकाने ताबा न दिल्यास पर्यायी भूसंपादन कायद्याअन्वये नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. त्यासाठी महापालिकेस मोठ्या प्रमाणात आर्थिक बोजा सोसावा लागेल. अर्जदारांच्या विनंतीच्या अनुषंगाने योग्य ती कारवाई करावी' असा अहवाल दिला.

twitter
7/10

आयजीआरचा शेरा

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

19 जून 2025 - महापालिकेच्या पत्रावर आयजीआर नकारात्मक शेरा देतात. ही बाब या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात नाही असे आमचे मत आहे असा शेरा आयजीआर देतात. शिवाय हे काम नगरविकास खात्याचं असल्याचा अभिप्रायही देतात.

twitter
8/10

महापालिकेचाही नकारात्मक शेरा

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

23 जून 2025  महापालिकेचा अहवाल - चालू वार्षिक दरांनुसारच टीडीआर देता येईल, त्याव्यतिरिक्त दर दिल्यास नियमांचे उल्लंघन होईल. आयजीआरपाठोपाठ महापालिकेचाही नकारात्मक शेरा येतो.

twitter
9/10

नवीन मूल्यदर ठरवण्याचे 'निर्देश'

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

यानंतर एन्ट्री होते महसूल मंत्री बावनकुळे यांची.25 जून 2 025 मंत्रीमहोदय पत्र काढून बैठक बोलावतात. या बैठकीला महसूल मंत्र्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली आयजीआर, सहसचिव महसूल, नगररचना संचालक, सहसंचालक मूल्याकन, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे नगररचना प्रतिनिधी आणि अर्जदाराचे प्रतिनिधी म्हणून राहुल कलाटे उपस्थित राहतात.या बैठकीत महसूलमंत्री महापालिका आणि आयजीआरला दुरुस्ती करून नवीन मूल्यदर ठरवण्याचे 'निर्देश' देतात.या निर्णयामुळे 7 हजार ऐवजी 14 हजार प्रति स्क्वेअर मीटर मोबदला देण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

twitter
10/10

213 कोटींची रक्कम

Pimpari Chinchwad Know Operation Khairat in 10 Points Marathi News

त्या निर्देशांनंतर व्यवहार पूर्ण होतो. आणि कॅलकॉनल 213 कोटींची रक्कम मिळते.

twitter
पुढील
अल्बम

T20 WC: पाकिस्तानच्या सामन्याआधी भारताची चिंता वाढली! अभिषेक शर्माचा मेडिकल रिपोर्ट आला समोर, 'वजन इतकं कमी...'

पुढील अल्बम

T20 WC: पाकिस्तानच्या सामन्याआधी भारताची चिंता वाढली! अभिषेक शर्माचा मेडिकल रिपोर्ट आला समोर, &#039;वजन इतकं कमी...&#039;

T20 WC: पाकिस्तानच्या सामन्याआधी भारताची चिंता वाढली! अभिषेक शर्माचा मेडिकल रिपोर्ट आला समोर, 'वजन इतकं कमी...'

T20 WC: पाकिस्तानच्या सामन्याआधी भारताची चिंता वाढली! अभिषेक शर्माचा मेडिकल रिपोर्ट आला समोर, 'वजन इतकं कमी...' 8
Kiss Day Wishes in Marathi: तुझे ओठ असतील कॅनव्हास... Kiss Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Kiss Day Wishes in Marathi: तुझे ओठ असतील कॅनव्हास... Kiss Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Kiss Day Wishes in Marathi: तुझे ओठ असतील कॅनव्हास... Kiss Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages 14
&#039;जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव...&#039;, IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती

'जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव...', IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती

'जर आमच्यावर अनावश्यक दबाव...', IND vs PAK सामन्याआधी सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान, सांगितली एकमेव भिती 8
Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर!

Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर!

Rail-One App वर तिकीट बुक करण्याची स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जाणून घ्या एका क्लिकवर! 8