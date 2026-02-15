English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  पुण्याच्या रस्तावर पसरली गुलाबी चादर! परदेशासारखे रस्ते अन् फुलांचा बहर...चेरी ब्लॉसमचे Photo एकदा बघाच

पुण्याच्या रस्तावर पसरली गुलाबी चादर! परदेशासारखे रस्ते अन् फुलांचा बहर...चेरी ब्लॉसमचे Photo एकदा बघाच

Cherry Blossom: पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहर सध्या वेगळ्याच रूपात दिसत आहे. रस्त्यांच्या कडेला उभे असलेले वृक्ष गार गुलाबी फुलांनी सजले असून शहरात फिरताना एखाद्या परदेशी शहरात आल्याचा अनुभव येतो. सकाळ-संध्याकाळ नागरिक खास या नजाऱ्यासाठी फेरफटका मारत आहेत. याचे काही नयनरम्य फोटो पहाच..

Priti Ved | Feb 15, 2026, 11:50 AM IST
twitter
1/8

वसंत ऋतूचा मोहक प्रभाव

Cherry Blossom

वसंत सुरू होताच अनेक सजावटी वृक्षांवर कळ्या उमलू लागल्या. काही दिवसांतच रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंनी फुलांचा सडा पडल्याने परिसर उजळून निघाला.

twitter
2/8

फुलांचा बहर

Cherry Blossom

महानगरपालिकेने वृक्षांची देखभाल आणि पाणीपुरवठा नियमित ठेवण्यावर भर दिला आहे. पुढील काही आठवड्यांतही हा फुलांचा बहर टिकणार असल्याने शहरवासीयांनी निसर्गसौंदर्याचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

twitter
3/8

रावेत परिसराची खास ओळख

Cherry Blossom

रावेत भागात बहवा आणि पिवळ्या छटेची फुले विशेष उठून दिसतात. वाहनातून जातानाही लोक थांबून फोटो काढत आहेत.

twitter
4/8

बोगनवेलची आकर्षक कमान

Cherry Blossom

अनेक रस्त्यांवर बोगनवेलच्या वेलींनी नैसर्गिक कमानी तयार झाल्या आहेत. चालत जाणाऱ्या नागरिकांना सावली आणि सौंदर्य दोन्ही मिळत आहे.

twitter
5/8

उष्णतेत दिलासा

Cherry Blossom

तापमान वाढत असतानाही या वृक्षांमुळे रस्त्यावर गारवा जाणवतो. दुपारच्या उन्हातही चालणे तुलनेने सुखद होत आहे.

twitter
6/8

छायाचित्रकारांची गर्दी

Cherry Blossom

तरुणाई आणि छायाचित्रकारांनी हे ठिकाण आवडते स्पॉट बनवले आहे. सोशल मीडियावर दररोज नवीन फोटो व व्हिडिओ शेअर होत आहेत.

twitter
7/8

पर्यावरणाचे महत्त्व अधोरेखित

Cherry Blossom

शहरात हिरवाई टिकवण्याचे महत्त्व नागरिकांना पुन्हा जाणवले आहे. वृक्षसंवर्धनासाठी स्थानिक मंडळे लहान मोहिमा राबवत आहेत.

twitter
8/8

फिरण्यासाठी नवे आकर्षण

Cherry Blossom

संध्याकाळी कुटुंबांसह फेरफटका मारणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. नागरिकांनी या ठिकाणांना छोटेखानी पर्यटनस्थळाचा दर्जा दिल्यासारखे वाटते.

twitter
