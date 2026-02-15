पुण्याच्या रस्तावर पसरली गुलाबी चादर! परदेशासारखे रस्ते अन् फुलांचा बहर...चेरी ब्लॉसमचे Photo एकदा बघाच
Cherry Blossom: पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहर सध्या वेगळ्याच रूपात दिसत आहे. रस्त्यांच्या कडेला उभे असलेले वृक्ष गार गुलाबी फुलांनी सजले असून शहरात फिरताना एखाद्या परदेशी शहरात आल्याचा अनुभव येतो. सकाळ-संध्याकाळ नागरिक खास या नजाऱ्यासाठी फेरफटका मारत आहेत. याचे काही नयनरम्य फोटो पहाच..
Priti Ved | Feb 15, 2026, 11:50 AM IST
वसंत ऋतूचा मोहक प्रभाव
फुलांचा बहर
रावेत परिसराची खास ओळख
बोगनवेलची आकर्षक कमान
उष्णतेत दिलासा
छायाचित्रकारांची गर्दी
