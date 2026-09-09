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Maharashtra Matrudin Wishes in Marathi : पिठोरी अमावस्या आणि मातृदिनाच्या आपल्या प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 09, 2026, 08:07 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 10:17 PM IST

Maharashtra Matrudin Wishes in Marathi : बैल पोळ्याच्या दिवशी पिठोरी अमावस्या म्हणजेच श्रावण अमावस्या असते. पिठोरी अमावस्येच्या दिवशी महाराष्ट्रात मातृदिन साजरा करण्याची परंपरा आहे. आई आपल्या लेकऱ्याच्या आरोग्यासाठी पूजा अर्चा करुन उपवास करतात. अशा या दिवसाच्या आपल्या प्रियजनांना खास शुभेच्छा द्या. 

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 न मागता भरभरून मिळालेलं दान म्हणजे 'आई', विधात्याच्या कृपेचं निर्भेळ वरदान म्हणजे 'आई'! पिठोरी अमावस्येच्या व मातृदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

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आई, आमची सर्वप्रथम गुरू, तुझ्यापासून आमचे अस्तित्व सुरू... तुझ्या चेहऱ्यावरील हास्य हे असेच कायम राहू दे! पिठोरी अमावस्येच्या हार्दिक शुभेच्छा! 

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आई म्हणजे वात्सल्याचा ठेवा, आई म्हणजे अमृताचा गोडवा... आई म्हणजे पावसाचा ओलावा, आई म्हणजे सुखाचा गारवा! मातृदिनाच्या व पिठोरी अमावस्येच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

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 पिठोरी अमावस्येच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा!  पिठोरी अमावस्या दिन आनंदाचा, आज मातृदिनाचे महत्त्व लेवू संस्कारांचा साज! पिठोरी अमावस्या आणि मातृदिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!  

TAGS:
festivals
Spirituality
Pithori Amavashya

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