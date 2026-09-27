/1,19,999 रुपयांचा मोबाईल आता मिळणार फक्त 70,259 रुपयात! वाचा संपूर्ण माहिती

आज गूगल आपला 28वा वाढदिवस साजरा करत आहे आणि या निमित्ताने, गूगल इंडिया स्टोअरने 'गूगल बर्थडे सेल' आयोजित केला आहे, ज्यामध्ये गूगल पिक्सेल स्मार्टफोन्स आणि घड्याळे सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहेत.
आज गुगलचा वाढदिवस आहे. हे दिग्गज सर्च इंजिन 'गुगल बर्थडे सेल २०२६' सह आपला २८ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. या सेलदरम्यान गुगलचे अनेक स्मार्टफोन्स आणि ॲक्सेसरीज मोठ्या सवलतीत उपलब्ध आहेत. ८९,९९९ रुपयांना लाँच झालेला पिक्सेल ११, या ऑफरअंतर्गत ५७,००० रुपयांच्या प्रभावी किमतीत उपलब्ध आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
ग्राहक पिक्सेल ११ प्रो १,१९,९९९ रुपयांऐवजी फक्त ७०,२५९ रुपयांना खरेदी करू शकतात. पिक्सेल 11 प्रो एक्सएलची किंमत ₹1,34,999 पासून सुरू होते. सर्वात महागड्या पिक्सेल 11 प्रो फोल्डची किंमत ₹1,86,999 पासून सुरू होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पिक्सेल 11 फोन अपग्रेडसोबत पिक्सेल वॉच 5 आणि पिक्सेल बड्स बंडल केल्यास अतिरिक्त ₹2,000 ची सूट देखील मिळते. टेलिकॉमटॉकनुसार, गुगलचा बर्थडे सेल आता सुरू झाला आहे. गुगल पिक्सल ११ मध्ये अपग्रेड केलेला टेन्सर जी६ चिपसेट आहे, जो सुधारित कार्यक्षमता आणि शक्ती देतो. त्याची लॉन्च किंमत ₹८९,९९९ होती. गुगल बर्थडे सेल २०२६ दरम्यान, एचडीएफसी बँक क्रेडिट कार्डने खरेदी केल्यास तुम्हाला त्वरित ₹७,००० ची सूट मिळते, ज्यामुळे किंमत ₹८२,९९९ पर्यंत कमी होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
याव्यतिरिक्त, जर तुम्ही तुमचे जुने डिव्हाइस (जसे की दोन वर्षांपूर्वीचे सॅमसंग गॅलेक्सी एस२४ ५जी) एक्सचेंज केले, तर गुगलची पार्टनर कंपनी कॅशिफाय त्याचे एक्सचेंज मूल्य ठरवते. 'चांगल्या स्थितीत' असलेल्या ८जीबी रॅम आणि १२८जीबी स्टोरेजच्या बेस व्हेरिएंटवर ₹२५,९५० ची सरळ सूट मिळते, ज्यामुळे भारतात त्याची किंमत ₹५७,००० पर्यंत खाली येते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
या बंडल ऑफरसोबत, तुम्ही पिक्सेल बड्स प्रो २ सुद्धा ₹२२,९०० मध्ये मिळवू शकता. या बंडल ऑफरमध्ये अतिरिक्त ₹२,००० ची सूट मिळते, ज्यामुळे त्याची किंमत ₹२०,९०० पर्यंत खाली येते. जर तुम्ही Google Pixel 11 Pro 5G व्हेरिएंटमध्ये अपग्रेड करण्याचा विचार करत असाल, तर तो सध्या १,१९,९९९ रुपयांना विकला जात आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तुम्ही ICICI बँकेच्या क्रेडिट कार्डने अतिरिक्त १०,००० रुपयांची सूट मिळवू शकता, ज्यामुळे किंमत फक्त १,०९,९९९ रुपयांपर्यंत कमी होते. तसेच, Google Pixel च्या बेस व्हेरिएंटवर, Galaxy S24 Ultra 5G च्या एक्सचेंजवर तुम्हाला ३९,७५० रुपयांपर्यंतची सूट मिळू शकते, ज्यामुळे तुम्हाला Google Pixel 11 Pro 5G फक्त ७०,२५९ रुपयांना मिळू शकतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
मोठ्या डिस्प्ले असलेला गूगल पिक्सल 11 प्रो एक्सएल भारतात ₹134,999 ला विकला जात आहे, पण आयसीआयसीआय बँक डिस्काउंट आणि एक्सचेंज डिस्काउंटमुळे तुम्ही तो ₹85,250 इतक्या कमी किमतीत मिळवू शकता. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तुम्ही भारतात पिक्सल वॉच 5 ₹42,900 ला खरेदी करू शकता. बंडल ऑफर्समुळे तुम्हाला ₹2,000 ची सूट मिळू शकते, ज्यामुळे त्याची किंमत ₹40,900 पर्यंत कमी होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया