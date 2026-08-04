/भारतातील अशी ठिकाणे जिथे 15 ऑगस्ट साजरा होत नाही,कारण वाचून वाटेल आश्चर्य!

स्वातंत्र्यानंतर अनेक संस्थानांचे भारतात विलिनीकरण टप्प्याटप्प्याने झाले. काही भागांमध्ये प्रशासन, सुरक्षा आणि सीमाविषयक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही दिवस लागले.
भारतभर दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र, देशातील दोन जिल्हे असे आहेत जिथे स्वातंत्र्यदिन 15 ऑगस्टऐवजी 18 ऑगस्टला साजरा करण्याची परंपरा आहे.
यामागे देशाच्या फाळणीशी, संस्थानांच्या विलिनीकरणाशी आणि स्थानिक ऐतिहासिक घडामोडींशी संबंधित महत्त्वाची पार्श्वभूमी आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये 18 ऑगस्ट हा दिवस खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा दिवस मानला जातो.
भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी मालदा आणि नदिया अशा काही भागांमध्ये तत्कालीन संस्थानांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे भारतीय तिरंगा काही दिवसांनी फडकवला गेला. या दोन जिल्ह्यांमध्ये 18 ऑगस्ट रोजी भारतीय प्रशासनाचा ताबा आला आणि नागरिकांनी प्रथमच स्वातंत्र्याचा अनुभव घेतला. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर 18 ऑगस्टलाच स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची परंपरा आजही कायम आहे.
स्वातंत्र्यानंतर अनेक संस्थानांचे भारतात विलिनीकरण टप्प्याटप्प्याने झाले. काही भागांमध्ये प्रशासन, सुरक्षा आणि सीमाविषयक प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही दिवस लागले. त्यामुळे 15 ऑगस्ट रोजी देश स्वतंत्र झाला असला, तरी त्या जिल्ह्यांमध्ये भारतीय शासनाची अंमलबजावणी 18 ऑगस्टपासून सुरू झाली. याच ऐतिहासिक घटनेची आठवण म्हणून हा दिवस विशेष मानला जातो.
या जिल्ह्यांतील नागरिक दरवर्षी 18 ऑगस्टला ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शालेय उपक्रम आणि विविध देशभक्तीपर कार्यक्रमांचे आयोजन करतात. 15 ऑगस्टलाही राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला जातो; मात्र स्थानिक इतिहासाचा सन्मान म्हणून 18 ऑगस्टला विशेष उत्सव साजरा केला जातो.
या परंपरेमुळे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आणि संस्थानांच्या विलिनीकरणाचा इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचतो. स्थानिक प्रशासन आणि शैक्षणिक संस्था विद्यार्थ्यांना या ऐतिहासिक घटनांची माहिती देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित करतात. त्यामुळे राष्ट्रीय इतिहासासोबत स्थानिक इतिहासाचे महत्त्वही अधोरेखित होते.
15 ऑगस्ट हा संपूर्ण देशाचा राष्ट्रीय स्वातंत्र्यदिन असला, तरी 18 ऑगस्टचा उत्सव हा स्थानिक ऐतिहासिक वास्तवाचा भाग आहे. या परंपरेमुळे भारताच्या विविधतेत एकता या संकल्पनेला अधिक बळ मिळते. प्रत्येक प्रदेशाचा स्वातंत्र्याचा प्रवास वेगळा असला, तरी अंतिम ध्येय एकच होते—स्वतंत्र भारत.
स्वातंत्र्यदिनाच्या अशा वेगळ्या परंपरा भारताच्या समृद्ध इतिहासाची ओळख करून देतात. स्वातंत्र्य मिळवण्याचा प्रवास केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित नव्हता, तर अनेक भागांमध्ये तो टप्प्याटप्प्याने पूर्ण झाला. त्यामुळे अशा घटनांचा अभ्यास केल्यास भारतीय स्वातंत्र्यलढा, संस्थानांचे विलिनीकरण आणि देशाच्या एकात्मतेचा इतिहास अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येतो.