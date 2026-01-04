English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • फोटो
  • बायकोला खुश करायचंय? हिवाळा संपायच्या आत नेपाळच्या या 5 ठिकाणांची सरप्राईज ट्रिप प्लॅन करा

बायकोला खुश करायचंय? हिवाळा संपायच्या आत नेपाळच्या 'या' 5 ठिकाणांची सरप्राईज ट्रिप प्लॅन करा

Nepal Trip Places: तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासह एक चांगला वेळ व्यतीत करायचा, मनातले काही व्यक्त करायचे असेल किंवा रूसलेल्या बायकोला खुश करायचे असेल तर, नेपाळच्या या 5 ठिकाणांमधील कोणत्याही ठिकाणी सरप्राईज ट्रिप प्लॅन करू शकता.  

Jan 04, 2026, 03:58 PM IST
Nepal Trip Places: तुम्हाला तुमच्या जोडीदारासह एक चांगला वेळ व्यतीत करायचा, मनातले काही व्यक्त करायचे असेल किंवा रूसलेल्या बायकोला खुश करायचे असेल तर, नेपाळच्या या 5 ठिकाणांमधील कोणत्याही ठिकाणी सरप्राईज ट्रिप प्लॅन करू शकता.

 

नेपाळ

Nepal

नेपाळ

Nepal

सध्या प्रेमाचा ऋतू सुरू आहे. सर्वत्र गुलाबी थंडीचे वातावरण आहे. अशात हिवाळा संपायच्या आधी तुमच्या बायको किंवा गर्लफ्रेंडसह नेपाळला भेट देणं विसरू नका. हिवाळ्यात येथील निसर्गरम्य वातावरण, नजारे मनाला शांतता देणारे आणि डोळे दिपवणारे असतात.   

नेपाळ

Nepal

बऱ्याचवेळा कामाच्या व्यस्थतेमुळे प्रिय व्यक्तिला पुरेसा वेळ देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नात्यातले धागे कमकुवत होऊ लागतात. नात्यात दुरावा वाढतो आणि सतत चिडचिड, भांडणे होऊ लागतात. अशावेळी काम आणि नाते एकत्र हाताळणे कठीण होते.   

नेपाळ

Nepal

शिवाय सतत काम, शहरातील प्रदुषण यामुळे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतो. यासगळ्यापासून सुटका मिळवायची असेल आणि जवळच्या व्यक्तीसह एक चांगाला वेळ व्यतीत करायचा असेल तर, नेपाळ हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे.   

नेपाळ

Nepal

नेपाळमधील पोखरा हे शहर तेथील सर्वात सुंदर शहर म्हणून ओळखले जाते. हिवाळ्यात येथील वातावरण थंड आणि सौम्य असते. येथील फेवा तलावाच्या काठी बसून बर्फाने झाकलेले डोंगर पाहत तुम्ही तुमच्या प्रिय व्यक्तीसह वेळ व्यतीत करू शकता. जर तुम्हाला काही रोमांचक करायचे असेल तर येथे पॅराग्लाइडिंग आणि बोटिंगही उपलब्ध आहे.   

नेपाळ

Nepal

जर तुम्हाला निसर्गरम्य शांततेचा आनंद घ्यायचा असेल तर नगरकोट हे उत्तम ठिकाण आहे. हे ठिकाण नेपाळमधील काठमांडूपासून काही अंतरावर स्थित आहे. हे ठिकाण तेथील सुंदर नजाऱ्यांसाठी ओळखले जाते. विशेष म्हणजे हिवाळ्यात येथून माउंट एव्हरेस्ट आणि उंच हिमालय पर्वत पहायला मिळतात.   

नेपाळ

Nepal

नेपाळची राजधानी असलेले काठमांडू हे शहर तेथील संस्कृतीचे दर्शन घडवते. येथे पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ आणि स्वयम्भूनात स्तूप अशी प्रसिद्ध धार्मिक स्थळे आहेत. जर तुम्हाला नेपाळची संस्कृती जवळून जाणून घ्यायची असेल किंवा अनुभवायची असेल तर काठमांडूला नक्की भेट द्या.   

नेपाळ

Nepal

नेपाळमधील पून हिल्स हे ठिकाण ट्रेकिंगसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्ही ट्रेकिंग करताना बर्फाने झाकलेले पर्वत टेकड्या पाहू शकता. एक अविस्मरणीय अनुभव घ्यायचा असेल तर पून हिल्स या ठिकाणाला नक्की भेट द्या.   

नेपाळ

Nepal

चितवन नॅसनल पार्क या ठिकाणी हिवाळी वातावरण आणि निसर्गरम्य नजाऱ्यासह तुम्हाला नेपाळमधील वन्य जीवनही पहायला मिळेल. येथे विशेषतः एकशिंगी गेंडा, रॉयल बेंगाल वाघ आणि पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती पहायला मिळतात. तसेच नद्याही पहायला मिळतात.   

