Plan Crash: विमान क्रॅश होणे म्हणजे नेमकं काय? यावेळी तांत्रिक बिघाड विमानाच्या उड्डाणादरम्यान होतो की उतरताना?
Plan Carash: आधुनिक तंत्रज्ञान, कडक सुरक्षा नियम आणि प्रशिक्षित वैमानिक असूनही काही वेळा मानवी चूक, तांत्रिक समस्या किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे अपघात होऊ शकतो. विमान प्रवास हा आजही सर्वात सुरक्षित प्रवास मानला जातो, मात्र विमान क्रॅशमागची कारणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जाणून घ्या, यावेळी तांत्रिक बिघाड विमानाच्या उड्डाणादरम्यान होतो की उतरताना?
Priti Ved | Jan 28, 2026, 10:19 AM IST
तांत्रिक बिघाड
मानवी चूक
खराब हवामान
पक्ष्यांशी धडक
रनवेवरील अडथळे
