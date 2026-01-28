English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Plan Crash: विमान क्रॅश होणे म्हणजे नेमकं काय? यावेळी तांत्रिक बिघाड विमानाच्या उड्डाणादरम्यान होतो की उतरताना?

Plan Carash: आधुनिक तंत्रज्ञान, कडक सुरक्षा नियम आणि प्रशिक्षित वैमानिक असूनही काही वेळा मानवी चूक, तांत्रिक समस्या किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे अपघात होऊ शकतो. विमान प्रवास हा आजही सर्वात सुरक्षित प्रवास मानला जातो, मात्र विमान क्रॅशमागची कारणे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. जाणून घ्या, यावेळी तांत्रिक बिघाड विमानाच्या उड्डाणादरम्यान होतो की उतरताना?

Priti Ved | Jan 28, 2026, 10:19 AM IST
तांत्रिक बिघाड

विमानातील इंजिन, सेन्सर किंवा कंट्रोल सिस्टीममध्ये अचानक बिघाड झाल्यास अपघाताची शक्यता निर्माण होते. नियमित देखभाल असूनही काही त्रुटी उड्डाणादरम्यान समोर येतात.

मानवी चूक

वैमानिक, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल किंवा ग्राउंड स्टाफकडून झालेली चूकही मोठ्या दुर्घटनेचे कारण ठरू शकते. चुकीचा निर्णय किंवा संवादातील गोंधळ यामुळे धोका वाढतो.

खराब हवामान

जोरदार वादळ, मुसळधार पाऊस, दाट धुके किंवा वीज कोसळणे अशा परिस्थितीत विमान नियंत्रित करणे कठीण होते. अनेक वेळा हवामान अचानक बदलल्याने अपघात होतात.

पक्ष्यांशी धडक

उड्डाण घेताना किंवा उतरताना पक्षी इंजिनमध्ये शिरल्यास इंजिन बंद पडू शकते. अशा घटना मोठ्या शहरांजवळ जास्त आढळतात.

रनवेवरील अडथळे

धावपट्टीवर पाणी साचणे, तांत्रिक वाहन उभे असणे किंवा इतर अडथळे असल्यास लँडिंग धोकादायक ठरू शकते.

इंधनाशी संबंधित समस्या

इंधनाची गळती, चुकीचे मोजमाप किंवा दूषित इंधनामुळे विमानाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. विमान हा उड्डाणादरम्यान किंवा लेंडिंग करताना दोन्ही वेळी क्रेश होऊ शकते.

देखभालीतील त्रुटी

वेळेवर तपासणी न होणे किंवा सुट्या भागांची चुकीची बसवणूक अपघाताला कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे एअरलाईन्सवर कडक नियम लागू असतात. (Photo Cradits- Social Media)

