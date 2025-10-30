English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ऑक्टोबरची ‘ही’ तारीख, विमान प्रवासातील काळा दिवस; घटनाक्रम वाचून मन सुन्न होईल...

Plane Crash : ही तारीख कोणीही विसरलेलं नाही... एकदा दोनदा नव्हे, वारंवार या दिवसानं केलाय घात... घटनांमध्ये अनेकांनीच गमावलाय जीव... 

Sayali Patil | Oct 30, 2025, 02:42 PM IST
Plane Crash

Plane Crash on October 30 black day in aviation history accident news

Plane Crash : विमान प्रवासामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये अनेक मोठे अपघात झाले असून, यामध्ये कित्येक प्रवाशांनी प्राण गमावले आहेत. त्यातच ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवस असाही आहे, ज्याचा उल्लेख विमान प्रवास क्षेत्रातील 'काळा दिवस' म्हणून केला जातो. 

भयंकर विमान अपघात

Plane Crash on October 30 black day in aviation history accident news

वर्षअखेरीस येणाऱ्या या महिन्यामध्ये एका ठराविक दिवशी इतके भयंकर विमान अपघात झाले आहेत, की यामध्ये शेकडो प्रवासी आणि केबिन क्रूलासुद्धा प्राण गमवावे लागले आहेत. काही अपघात हे तांत्रिक कारणांमुळं तर काही हवामानातील बिघाडामुळं झाले आहेत. हा दिवस म्हणजे 30 ऑक्टोबर आणि या दिवशी झालेले भयावह अपघात पुढीलप्रमाणे...   

विमानवाहू कंपनी

Plane Crash on October 30 black day in aviation history accident news

30 ऑक्टोबर 1941 मध्ये अमेरिकी विमानवाहू कंपनीचं विमान बफेलोहून ड्रेटॉईटला जात होतं. सुरुवातीला विमानानं व्यवस्थित उड्डाण केलं मात्र अचानक विमानानं नियंत्रण गमावलं आणि ते गटांगळ्या खात कॅनडाच्या ओंटारिओ इथं शेतात कोसळलं. एका क्षणात विमान आगीच्या भक्ष्यस्थानी गेलं ज्यामध्ये 17 प्रवासी आणि 3 क्रू मेंबरनं जीव गमावला. इंजिन थ्रस्ट काम न करत असल्यानं हा अपघात झाला होता. 

नॉर्थवेस्ट एअरलाईन्स

Plane Crash on October 30 black day in aviation history accident news

30 ऑक्टोबर 1941याच दिवशी नॉर्थवेस्ट एअरलाईन्सचं फ्लाईट 5 अपघातग्रस्त झालं. शिकागोहून हे विमान सिएटलला निघालं असताना रात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास विमानतळापासून काही किमी अंतरावर क्रॅश झालं. यामध्ये 14 पैकी 13 प्रवाशांचा मृत्यू ओढावला होता. फक्त वैमानिकाचेच प्राण या अपघातात बचावले, मात्र वर्षभरानंतर एका विमान चाचणीतच त्यांचा मृत्यू ओढावला. 

फ्लाइट 349

Plane Crash on October 30 black day in aviation history accident news

30 ऑक्टोबर 1959 ला पाइडमॉन्ट एयरलाइंसचं विमान, फ्लाइट 349 वॉशिंगटनहून चार्लोट्सविलच्या दिशेनं निघालं होतं. लँडिंगच्याच वेळी हे विमान नियंत्रणाबाहेर गेलं आणि वर्जिनियाच्या बक्स एल्बो माउंटनवर आदळलं. यामध्ये 27 पैकी 26 जणांचा मृत्यू ओढावला. प्राण बचावलेल्या प्रवाशाला गंभीर इजा झाली होती. वैमानिकाकडून झालेली चूक किंवा रेडिओ सिग्नलमधील असंतुलनामुळं हा अपघात झाल्याचं म्हटलं गेलं. 

इटली

Plane Crash on October 30 black day in aviation history accident news

30 ऑक्टोबर 1972  च्या रात्री इटलीच्या एरो ट्रांसपोर्टी इटालियानी (ATI)चं विमान, फ्लाइट 327 नेपल्सहून ब्रिंडिसी इथं जाणं अपेक्षित असून, त्यात 27 प्रवासी प्रवास करत होते. बारीपासून हे विमान 50 किमी दूर असतानाच काही मिनिटांमध्येच हे विमान डोंगरावर आदळलं आणि आगीचे लोट उसळले. तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार हे विमान अपेक्षित उंचीहून बरंच खालून उडत होतं. 

विचित्र विमान अपघात

Plane Crash on October 30 black day in aviation history accident news

30 ऑक्टोबर 1974 मध्ये एत अतिशय विचित्र विमान अपघात झाला. जिथं, पॅनआर्क्टिक ऑयल्‍स फ्लाइट 416 कॅनाडा आर्क्टिकच्या बर्फाळ भागातून जात होतं. या विमानात एअरलाईन्स आणि टेक्निकल स्टाफ प्रवास करत होता. विमान रनवेपाशी पोहोचताच वैमानिकानं ढग समजून बर्फाच्या समुद्रावर विमान आणलं आणि तिथं इंजिनची क्षमता कमी झाली. विमान क्षणात खाली झुकलं आणि बर्फावर आदळलं. या अपघातात अनेकांचा मृत्यू हाडं गोठवणाऱ्या पाण्यात बुडाल्यानं झाला होता. 

वैमानिकाला इशारा देऊनही...

Plane Crash on October 30 black day in aviation history accident news

30 ऑक्टोबर 1975 ला सकाळच्या सुमारास युगोस्लावियाच्या इंडेक्‍स एनएक्स-एड्रिया एवियोप्रोमेट फ्लाइट 450 तिवातहून प्रागच्या दिशेनं निघालं होतं. 120 प्रवाशांना नेणारं हे विमान प्रागच्या विमानतळापाशी पोहोचलं. धुकं पसरलं होतं, त्यातच रनवेचं ऑटो सिस्टीम प्रणाली व्यवस्थित काम करत नव्हती. वैमानिकाला इशारा देऊनही त्यानं पुढं जाण्याचा निर्णय घेतला आणि विमान निर्धारित उंचीवरून खाली येताना वाट भरकटलं. नदीच्या खोऱ्यात उतरताना हे विमान वृक्ष आणि इमारतींवर आदळलं आणि यात 79 जणांचा मृत्यू ओढावला होता. (सर्व छायाचित्र- प्रतिकात्मक/ विविध दुर्दैवी घटनांमधील छाया)

