Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /Football : फुटबॉल विश्वाला हादरवून टाकणारे 5 विमान अपघात, एकामध्ये तर सर्व खेळाडूंचा मृत्यू झालेला

Football : फुटबॉल विश्वाला हादरवून टाकणारे 5 विमान अपघात, एकामध्ये तर सर्व खेळाडूंचा मृत्यू झालेला

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 12, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:14 PM IST

6 फेब्रुवारी 1958 हा दिवस फुटबॉलच्या इतिहासातील काळा दिवस म्हणून मानला जातो. यादिवशी एका विमान भयंकर अपघातात संपूर्ण फुटबॉल संघ मृत्युमुखी पडला होता. या अपघाताला 'म्युनिक विमान अपघात' म्हणून सुद्धा ओळखले जाते. या अपघाताने फुटबॉल विश्वावर शोककळा पसरली होती. 

 

1/10

6 फेब्रुवारी 1958 मध्ये झालेला अपघात हा फुटबॉलच्या इतिहासातील सर्वात प्राणघातक विमान अपघात होता. यात एकूण 23 जणांचा मृत्यू झालेला आणि त्यात  एकाच संघातील 8 जण होते. 

 

2/10

जर्मनीतील म्युनिक येथे झालेल्या विमान अपघातात मँचेस्टर युनायटेडचे ​​आठ स्टार फुटबॉलपटू मरण पावले. या अपघाताने मँचेस्टर युनायटेडच्या फॅन्सना मोठा धक्का बसला होता. 

 

3/10

6 फेब्रुवारी 1958 रोजी युरोपा लीगच्या उपांत्य फेरीत आपले स्थान निश्चित केलेले  मँचेस्टर युनायटेडचे फुटबॉलपटू बेलग्रेडहून मँचेस्टरकडे निघाले होते. विमानात एकूण 44 जण होते. 

 

4/10

हा विमान अपघात इतका भयानक होता की त्याची आठवण केली तरी फुटबॉल चाहत्यांचा थरकाप उडतो. 6 फेब्रुवारी रोजी दुपारी तत्कालीन पश्चिम जर्मनीतील म्युनिकमध्ये बर्फवृष्टी होत होती. हवामान फारसे चांगले नव्हते. वैमानिकाने खराब हवामानात दोनदा विमान उडवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो अयशस्वी ठरला.

 

5/10

मग वैमानिकाने विमान उडवण्याचा प्रयत्न केला. असह्य बर्फवृष्टीमुळे विमानतळाच्या धावपट्टीवरून उड्डाण करणे शक्य न झाल्याने, विमान थेट धावपट्टीवरून घसरले आणि समोरच्या घरावर कोसळले. विमानाचे मोठे नुकसान झाले. विमानातील 20 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला. तर उर्वरित ३ जणांचा रुग्णालयात मृत्यू झाला.

 

6/10

फुटबॉलच्या इतिहासातील महान खेळाडूंपैकी एक असलेले बॉबी चार्लटन या अपघातात गंभीर जखमी झाले. भीषण विमान अपघातातून वाचलेल्या वाचलेल्यांपैकी बरेच जण गंभीर जखमी झाले होते. नंतर ते शारीरिकदृष्ट्या बरे झाले असले तरी, त्यांच्यापैकी अनेकांना मानसिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी बराच कालावधी लागला. 

 

7/10

1949 सालचा टोरिनो एफसीचा पर्वतीय विमान अपघात ही फुटबॉल विश्वातील आणखी एक दुःखद घटना होती. खेळाडूंचा एक गट लिस्बनमध्ये एक मैत्रीपूर्ण सामना खेळून परत येत होता. फियाटचे तीन इंजिन असलेले व्यावसायिक विमान ट्यूरिनजवळ कोसळले. यात एकूण ३१ लोकांचा मृत्यू झाला, त्यापैकी 18 जण फुटबॉलपटू होते. 

 

8/10

1987 रोजी झालेला अपघात सुद्धा हृदयद्रावक होता. पेरूच्या प्रथम श्रेणीतील फुटबॉल संघ, अलियान्झा लिमाचे सर्व 16 खेळाडू, त्यांना घेऊन जाणारे विमान पॅसिफिक महासागरात कोसळल्याने मरण पावले.

 

9/10

1993 मध्ये संपूर्ण झांबियन फुटबॉल संघ वर्ल्ड कप पात्रता सामना खेळण्यासाठी डकारला जात होता. पण अटलांटिक महासागरात एक भीषण दुर्घटना घडली. त्यात सर्वांचा मृत्यू झाला. त्या विमानात एकूण 25 जण होते.

 

10/10

फुटबॉल विश्वातील अजून एक हृदयद्रावक घटना म्हणजे 2016 मध्ये शापेकोएन्से नावाचा ब्राझिलियन संघ कोपा सुदामेरिकानाच्या अंतिम सामन्यात ॲटलेटिको नॅसिओनल संघाविरुद्ध खेळणार होता. या अपघातात एकूण 71 लोकांचा मृत्यू झाला. यापैकी 19 जण त्या फुटबॉल संघातील होते. यांपैकी 14 खेळाडू होते. केवळ 3 जण चमत्कारिकपणे बचावले. 

 

TAGS:
Football
marathi news
FIFA World Cup 2026
Sports news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
कर आणि मीन राशीच्या लोकांवर बरसणार देवगुरु बहृस्पतीची कृपा, काय आहे 13 राशींचं भविष्
rashi bhavishya13 min ago
2
Canara bank18 min ago
3
supreme court20 min ago
4
FIFA World Cup 202621 min ago
5
Mumbai news21 min ago