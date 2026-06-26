/चीनमध्ये 1700 फूट गगनचुंबी इमारतीला विमानाची धडक! विमानाचे अक्षरश: दोन तुकडे, घटनास्थळी एकच धावपळ

चीनमध्ये 109 मजल्यांच्या उंच इमारतीला विमानाने धडक दिली आहे. धडक दिल्यानंतर विमानाचे तुकडे झाले आणि खाली जमिनीवर कोसळलं.
चीनमध्ये 109 मजल्यांच्या उंच इमारतीला विमानाने धडक दिली आहे. धडक दिल्यानंतर विमानाचे तुकडे झाले आणि खाली जमिनीवर कोसळलं. यानंतर अधिकाऱ्यांची एकच धावपळ सुरु आहे. विमानाच्या धडकेनंतर इमारतीलमधील नागरिकांना तात्काळ बाहेर काढण्यात आलं.
स्थानिक वेळेनुसार संध्याकाळी ६ वाजण्याच्या सुमारास बीजिंगच्या सिटिक टॉवरला एका लहान विमानाने धडक दिली. विमानाचे तुकडे करणाऱ्या या धडकेमुळे इमारतीच्या दोन खिडक्या फुटल्या.
विमानाचे तुकडे जमिनीवर कोसळतानाचे धक्कादायक फुटेज समोर आले आहे. विमानाचा मलबा विखुरलेल्या इमारतीच्या तळमजल्यावरून धूर निघताना दिसत होता. यात कोणाचा मत्यू झाला आहे का हे अद्याप स्पष्ट नाही. (Photo: AP)
बीजिंगमधील सर्वात उंच असलेल्या या टॉवरच्या बाजूला एक मोठे भगदाड पडल्याचे फोटोंमध्ये दिसत आहे. तसंच विमानाचा भाग पडल्याने खाली उभ्या एका गाडीची काचही फुटली.
ही अतिउंच गगनचुंबी इमारत चाओयांग जिल्ह्याच्या मध्यवर्ती व्यावसायिक भागात आहे. अनेकदा 'चायना झुन' म्हणून ओळखली जाणारी ही इमारत 1700 फूट उंच आहे. (Photo: Getty)
स्थानिक माध्यमांनुसार, ते विमान बी-12पीपी प्रकारचे होते. Global.hk च्या वृत्तानुसार, पायलट एकटाच विमान चालवत होता आणि त्याने अवघ्या अर्ध्या तासापूर्वी शिफोसी विमानतळावरून उड्डाण केले होते. (Photo: X)
विमान सायंकाळी 5.40 वाजता विमानतळावर उतरण्यासाठी परत येण्याच्या तयारीत होते, परंतु ते उड्डाण मार्गापासून भरकटले, असे त्या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे.
बीजिंगच्या पूर्व पाचव्या रिंग रोडच्या परिसरात सिग्नल जाईपर्यंत फ्लाइट मॉनिटरिंगने त्या विमानाचा मागोवा घेतला.