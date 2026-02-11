6 ग्रह एकाच वेळी...; फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी घडणार विचित्र खगोलीय घटना, संशोधकांचं संपूर्ण लक्ष
Planetary parade in February 2026: अवकाशातील या घटनेचा मानवी जीवनावर, पृथ्वीवर कसा परिणाम होणार? अवकाशात नेमकं काय घडणार? जाणून घ्या...
Sayali Patil | Feb 11, 2026, 02:33 PM IST
1/8
अवकाश
Planetary parade in February 2026: अवकाश.... अंतराळ... या शब्दांचा उल्लेख जरी केला तरीही डोळ्यांसमोर अमर्यात अशी अनोखी दुनिया उभी राहते. अशा या अद्वितीय आणि शब्दांतही मांडता येणार नाही या विश्वाबाबत कायमच सर्वांना कुतूहल वाटत असतं. ग्रहताऱ्यांच्या याच जगतात फेब्रुवारी महिन्याच्या अगदी शेवटच्या दिवशी एक अनपेक्षित घटना घडणार आहे.
2/8
प्लॅनेट परेड
3/8
सूर्यास्तानंतर लगेचच..
4/8
स्पष्ट दृश्य
5/8
ग्रह आपल्या स्थानात बदल करणार
6/8
ग्रह
7/8