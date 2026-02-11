English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • 6 ग्रह एकाच वेळी...; फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी घडणार विचित्र खगोलीय घटना, संशोधकांचं संपूर्ण लक्ष

6 ग्रह एकाच वेळी...; फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी घडणार विचित्र खगोलीय घटना, संशोधकांचं संपूर्ण लक्ष

Planetary parade in February 2026:  अवकाशातील या घटनेचा मानवी जीवनावर, पृथ्वीवर कसा परिणाम होणार? अवकाशात नेमकं काय घडणार? जाणून घ्या...   

Sayali Patil | Feb 11, 2026, 02:33 PM IST
twitter
1/8

अवकाश

Planetary parade in February 2026 details date timing latest update

Planetary parade in February 2026:  अवकाश.... अंतराळ... या शब्दांचा उल्लेख जरी केला तरीही डोळ्यांसमोर अमर्यात अशी अनोखी दुनिया उभी राहते. अशा या अद्वितीय आणि शब्दांतही मांडता येणार नाही या विश्वाबाबत कायमच सर्वांना कुतूहल वाटत असतं. ग्रहताऱ्यांच्या याच जगतात फेब्रुवारी महिन्याच्या अगदी शेवटच्या दिवशी एक अनपेक्षित घटना घडणार आहे.   

twitter
2/8

प्लॅनेट परेड

Planetary parade in February 2026 details date timing latest update

खगोलशास्त्रज्ज्ञ आणि खगोलप्रेमींसाठी ही घटना एक परवणी असेल. कारण, हा एक असा क्षण असेल जेव्हा 6 ग्रह एका सरळ रेषेत पाहायला मिळतील. शास्त्रीय भाषेत या संपूर्ण प्रक्रियेला 'प्लॅनेट परेड' किंवा ग्रहांचं पथसंचलन म्हटलं जातं.   

twitter
3/8

सूर्यास्तानंतर लगेचच..

Planetary parade in February 2026 details date timing latest update

सूर्यास्तानंतर लगेचच एका अनपेक्षित उजेडानं आकाश व्यापलेलं असतानाच ही घटना पाहता येईल. फेब्रुवारी महिन्यात काही क्षणांसाठीच सूर्यमालेतील ग्रह एकाच ठिकाणी जणू एकवटले आहेत असं पाहायला मिळेल.   

twitter
4/8

स्पष्ट दृश्य

Planetary parade in February 2026 details date timing latest update

येत्या दिवसांमध्ये अर्थात फेब्रुवारीच्या आता येणाऱ्या दिवसांत सायंकाळच्या वेळी यी क्रिया टप्प्य़ाटप्प्यानं पुढे जाईल आणि एक सायंकाळ अशी असेल जेव्हा सर्वात स्पष्ट दृश्य पाहायला मिळतील.   

twitter
5/8

ग्रह आपल्या स्थानात बदल करणार

Planetary parade in February 2026 details date timing latest update

नासा, या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या माहितीनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया उत्तमरित्या 28 फेब्रुवारी, शनिवारच्या सायंकाळी पाहता येईल. दरम्यानच्या काळात या दिवसाची संध्याकाळ येईपर्यंत ग्रह आपल्या स्थानात बदल करताना दिसतील.   

twitter
6/8

ग्रह

Planetary parade in February 2026 details date timing latest update

लक्षात घ्या आतापासून पुढं 28 फेब्रुवारीपर्यंत बुध, शुक्र, गुरू, शनि, युरेनस आणि नेपच्यून हे सर्व ग्रह आकाशात एकाच ठिकाणी असतील. यामध्ये काही ग्रह कोणत्याही दुर्बिणीशिवायही पाहया येतील, तर काही ग्रहांसाठी मात्र दुर्बिणीची आवश्यकता असेल.   

twitter
7/8

ही दृश्य कशी पाहायची?

Planetary parade in February 2026 details date timing latest update

राहिला मुद्दा ही दृश्य कशी पाहायची, तर सूर्यास्तानंतर सायंकाळी बुध, शुक्र ग्रह क्षितिजावर दिसतील. तर शनि ग्रह आकाशात खाली दिसेल. यादरम्यान चंद्र अधिकच प्रकाशमान दिसेल. सूर्यास्तानंतर लगेचच हे दृश्य पाहायला मिळेल मात्र ते क्षणिक असेल. तर, गुरू मात्र रात्रीसुद्धा स्पष्ट दिसेल.   

twitter
8/8

दृश्यमानता चांगली असल्यास ...

Planetary parade in February 2026 details date timing latest update

भारतात हे दुर्लभ दृश्य दिल्ली, चेन्नई, बंगळुरू, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, जयपूर, लखनऊ, अहमदाबाद आणि देहरादून अशा शहरांमध्ये दृश्यमानता चांगली असल्यास स्पष्टपणे पाहता येईल. 

twitter
पुढील
अल्बम

मुंबईत विक्रमी घरविक्री; तूफान खर्चामुळं शासनाच्या तिजोरीत 'इतकी' रक्कम, कुठून आला हा पैसा?

पुढील अल्बम

मुंबईत विक्रमी घरविक्री; तूफान खर्चामुळं शासनाच्या तिजोरीत &#039;इतकी&#039; रक्कम, कुठून आला हा पैसा?

मुंबईत विक्रमी घरविक्री; तूफान खर्चामुळं शासनाच्या तिजोरीत 'इतकी' रक्कम, कुठून आला हा पैसा?

मुंबईत विक्रमी घरविक्री; तूफान खर्चामुळं शासनाच्या तिजोरीत 'इतकी' रक्कम, कुठून आला हा पैसा? 8
रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर वेगळेच संकट; ना युद्ध ना हल्ला मग अचानक सुरक्षेचा प्रश्न का निर्माण झालाय?

रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर वेगळेच संकट; ना युद्ध ना हल्ला मग अचानक सुरक्षेचा प्रश्न का निर्माण झालाय?

रशियातील भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर वेगळेच संकट; ना युद्ध ना हल्ला मग अचानक सुरक्षेचा प्रश्न का निर्माण झालाय? 8
अजित पवारांना वाटत होती विषप्रयोगाची भीती? &#039;ती&#039; सवय बदलली; याच फोटोंमधून समोर आलं सत्य

अजित पवारांना वाटत होती विषप्रयोगाची भीती? 'ती' सवय बदलली; याच फोटोंमधून समोर आलं सत्य

अजित पवारांना वाटत होती विषप्रयोगाची भीती? 'ती' सवय बदलली; याच फोटोंमधून समोर आलं सत्य 14
भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल

भारत की पाकिस्तान? कोणत्या देशात सोनं स्वस्त मिळते? एक तोळा सोन्याचा दर जाणून आश्चर्यचकित व्हाल 9