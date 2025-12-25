English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • शॉर्ट विकेंडसाठी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करताय, मग या 6 बजेट फ्रेंडली ठिकाणे लिस्टमध्ये आत्ताच अ‍ॅड करा

शॉर्ट विकेंडसाठी शॉर्ट ट्रिप प्लॅन करताय, मग 'या' 6 बजेट फ्रेंडली ठिकाणे लिस्टमध्ये आत्ताच अ‍ॅड करा

Christmas Short Holiday Trips Plan:नाताळच्या 4 ते 5 दिवसांच्या सुट्ट्यांमध्ये एक बजेट फ्रेंडली ट्रिप प्लॅन करण्याचा विचार करत असाल, तर मुंबई जवळ असणाऱ्या ठिकाणांना भेट देऊ शकता.   

Dec 25, 2025, 06:01 PM IST
Christmas Short Holiday Trips Plan:नाताळच्या 4 ते 5 दिवसांच्या सुट्ट्यांमध्ये एक बजेट फ्रेंडली ट्रिप प्लॅन करण्याचा विचार करत असाल, तर मुंबई जवळ असणाऱ्या ठिकाणांना भेट देऊ शकता. 

 

आता लहान मुलांना नाताळनिमित्ताने 4 ते 5 दिवसांच्या सुट्ट्या मिळाल्या आहेत. सुट्ट्या म्हटलं की लहान मुलांचा एकच हट्ट असतो, तो म्हणजे "चला ना कुठेतरी फिरायला जाऊया".   

तुमची मुलेही असाच हट्ट करत असतील किंवा तुम्हाला सुद्धा एका ब्रेकची आवश्यकता असेल तर, मुंबईच्या जवळ अशी काही ठिकाणे आहेत जी अगदी 2 ते 3 दिवसांच्या लहान हॉलिडेसाठी एक परफेक्ट स्पॉट ठरतात. तसेच बजेट फ्रेंडलीही आहेत.   

मुंबई-पुणे महामार्गावर स्थित असलेले कर्नाला पक्षी अभयारण्य हे एका दिवसाच्या ट्रिपसाठी एक उत्तम पर्याय आहे. 4.8 चौरस किमीने व्यापलेल्या या अभयारण्यात 150 प्रजातींचे स्थानिक पक्षी आणि 37 प्रकारचे स्थलांतरित पक्षी पहायला मिळतात. निसर्गाच्या हिरवळीने नटलेले हे ठिकाण शहराच्या गोंगाटापासून आणि प्रदूषणापासून दूर आहे.   

लोणावळा हे महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतरांगांमधील एक लोकप्रिय हिल स्टेशन आहे, जे सर्वांनाच माहीत असेल. पावसाळ्यात हे ठिकाण पाहण्यासारखे असते पण हिवाळ्यातही येथिल निसर्ग अनुभवण्यासारखा असतो. जर तुम्ही एक निसर्गप्रेमी असाल आणि कामाच्या व्यस्थतेमुळे फिरण्यास वेळ मिळत नसेल तर एक दिवसीय ट्रिपसाठी लोणावळा हे एक उत्तम ठिकाण आहे.   

जर तुम्हाला सनसेटचा विलोभनीय नजारा पाहत, शांत वातावरणात लाटांचा आवाज ऐकत दिवस घालवायचा असेल तर, अलिबाग बीच हा एक सर्वोत्तम पर्याय आहे. हे ठिकाण येथिल ऐतिहासिक कोलाबा किल्ला आणि जेट स्कीइंग, बनाना बोट राइड अशा वॉटर स्पोर्ट्ससाठी ओळखले जाते. तुम्हाला तुमच्या लहान मुलांसह किंवा आवडत्या व्यक्तीसह वेळ घालवायचा असेल तर या ठिकाणास नक्की भेट द्या.   

माथेरान महाराष्ट्रातील टॉप 5 हिल स्टेशनपैकी एक आहे. माथेरानला भेट देण्यासाठी हिवाळा हा परफेक्ट ऋतू आहे. हिवाळ्यात येथील निसर्गरम्य वातावरण मनाला काही अजबच शांतता देते. दाट झाडींनी नटलेले रस्ते, टॉय ट्रेनची सफर एक अविस्मरणीय अनुभव देतात.   

मुंबईच्या अगदी जवळ फिरायचे असेल आणि इतिहासाला साद घालायची असेल तर, वसई किल्ला हे ऐतिहासिक ठिकाण सर्वोत्तम पर्याय आहे. वसई शहरात असलेला हा किल्ला बसेन किल्ला म्हणून देखील ओळखला जातो.   

जर तुम्हाला एडवेन्चर करायला आवडत असेल तर कर्जत हे ठिकाण अगदी उत्तम आहे. हे ठिकाण महाराष्ट्राच्या रायगड जिल्ह्यात स्थित आहे. येथे तु्म्हाला बंजी जंपिंग, स्काय ग्लायडिंग यांसारख्या अनेक थरारक आणि रोमांचक अ‍ॅक्टिव्हिटीज करायाला मिळतील.   

