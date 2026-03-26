8 स्टार क्रिकेटर्स ज्यांच्यावर IPL मध्ये लावण्यात आला बॅन; ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि भारतीय खेळाडूंचाही समावेश
Players Who Banned From IPL : इंडियन प्रीमियर लीग ही जगातील सर्वात मोठ्या टी20 लीगपैकी एक असून यात जगभरातील क्रिकेटर्स सहभागी होत असतात. आयपीएल 2026 चा सीजन सुरु होण्याच्या काहीच दिवसांपूर्वी इंग्लंडचा फलंदाज बेन डकेटने आपलं नाव परत घेतलं आहे. त्यामुळे आता आयपीएलने त्याच्यावर पुन्हा स्पर्धेत सहभागी होण्यावर बंदी घातली आहे. तेव्हा आयपीएलच्या इतिहासातील अशा 8 स्टार क्रिकेटर्सबद्दल जाणून घेऊयात ज्यांच्यावर IPL मध्ये बॅन लावण्यात आला आहे.
Pooja Pawar | Mar 26, 2026, 05:47 PM IST
1/8
प्रवीण तांबेने 2013 मध्ये राजस्थान रॉयल्स सोबत खेळायला सुरुवात केली होती. तेव्हा त्याच वय 42 होतं. 2014 मसभे राजस्थानसाठी 15 विकेट घेतल्या होत्या. 2019 च्या आयपीएलमध्ये तांबेला खरेदी करण्यासाठी कोलकाता नाईट रायडर्सने बोली लावली होती. मात्र 2018 मध्ये प्रवीण तांबेने टी10 लीग खेळली होती, ज्यामुळे आयपीएलने त्याच्यावर बंदी घातली.
2/8
ऑस्ट्रेलियाचा स्टार फलंदाज स्टीव्ह स्मिथला 2018 मध्ये राजस्थान ट्रॉयल्सचं नेतृत्व करायचं होतं. मात्र तसं झालं नाही आणि तो मार्च 2018 मध्ये दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड टेस्ट दरम्यान बॉल टेम्परिंग वादात अडकला. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाने स्टीव्ह स्मिथवर एका वर्षासाठी बंदी घातली आणि त्यामुळे त्याच्यावर आयपीएलमधूनही बंदी घालण्यात आली.
3/8
ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटर आणि आरसीबीचा खेळाडू ल्यूक पोमर्सबॅकवर एका अमेरिकन महिलेला आणि तिच्या नवऱ्याला मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आणि ज्यामुळे आयपीएलमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला आहे. दिल्ली डेअरडेव्हिल्स विरुद्ध सामन्यानंतर ही घटना घडली होती. त्यावेळी आरसीबीने त्याला उर्वरित कालावधीसाठी बॅन केलं होतं.
4/8
5/8
6/8
7/8