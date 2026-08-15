'या' 7 गोष्टीच भारताचं भविष्य ठरवणार, मोदींनी लाल किल्ल्यावरुन उल्लेख केलेल्या 'शक्तीच्या सप्तधारा' कोणत्या?

80 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित केलं. २०४७ सालापर्यंत भारताला विकसित भारत बनण्याचं त्यांनी उद्दिष्ट्य ठेवलं असून त्याकरता स्वप्न, सामर्थ्य आणि संकल्पनांवर सर्वाधिक भर दिला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, मोठी स्वप्न पाहून मोठ्या संकल्पना साकार करूयात. त्यांनी गेल्या 12 वर्षांत सरकारने देशातील नागरिकांसाठी राबवलेल्या योजनांचा आढावा घेतला. त्यासोबत त्यांनी सात शक्तीं'बद्दलची आपली दूरदृष्टी मांडली.
भारताला सुट्या भागांपासून ते तयार उत्पादनांपर्यंत एक विश्वसनीय जागतिक पुरवठा साखळी केंद्र बनवणे.
अन्न प्रक्रियेचा विस्तार; भरडधान्ये, मसाले, फळे आणि इतर भारतीय कृषी उत्पादनांचे जागतिकीकरण.
भारताला एआय, क्वांटम तंत्रज्ञान, अवकाश, रोबोटिक्स, डेटा सेंटर्स आणि अत्याधुनिक दळणवळणासाठी जागतिक केंद्र म्हणून विकसित करणे.
हाय-स्पीड रेल्वे, आधुनिक महामार्ग, विमानतळ, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स आणि बंदरे यांच्या माध्यमातून सुधारित कनेक्टिव्हिटी.
संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता, अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान आणि जागतिक संरक्षण पुरवठादार बनणे.
हरित हायड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा, साठवणूक, हरित गतिशीलता आणि उत्पादन, तसेच मत्स्यव्यवसाय, किनारी पर्यटन आणि सागरी तंत्रज्ञान.
जागतिक प्रभाव वाढवण्यासाठी योग, आयुर्वेद, समग्र आरोग्यसेवा, संस्कृती आणि भारताच्या आध्यात्मिक वारशाचा उपयोग करणे.