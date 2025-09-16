English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PM Modi Family Tree : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा कसा आहे परिवार? Family Tree द्वारे समजून घ्या

Dakshata Thasale | Sep 17, 2025, 01:45 PM IST
PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त गुजरातमध्ये हजारो कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. 17 सप्टेंबर 1950 रोजी मेहसाणा जिल्ह्यातील वडनगर येथे जन्मलेले भाजप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस सेवा म्हणून साजरा करणार आहे.

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आजोबांचे नाव मूलचंद मगनलाल मोदी होते. त्यांना दामोदर दास मोदी, नरसिंहदास मोदी, नरोत्तमभाई मोदी, जगजीवनदास मोदी, कांतिलाल आणि जयंतीलाल मोदी असे सहा मुलगे होते. पंतप्रधान मोदींचे काका जयंतीलाल यांची मुलगी लीना बेन यांचे पती विसनगरमध्ये बस कंडक्टर होते. पंतप्रधान मोदींचे कुटुंब खूप आर्थिक अडचणीतून गेले. पंतप्रधानांनी स्वतः हे अनेक वेळा सांगितले आहे.  

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

दामोदरदास मोदी यांचे लग्न हिराबेन यांच्याशी झाले होते. त्यांचा मोठा मुलगा सोमभाई मोदी आहे. अमृतभाई मोदी हे दुसरे पुत्र आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या भावंडांमध्ये तिसरे आहेत. त्यांचे धाकटे भाऊ प्रल्हाद मोदी आहेत, त्यानंतर त्यांची एकुलती एक बहीण वासंतीबेन आहे आणि त्यांचा धाकटा भाऊ पंकज मोदी आहे.

सोमभाई मोदी

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मोठ्या भावाचे नाव सोमभाई मोदी आहे. सोमभाई आरोग्य विभागात काम करत होते आणि आता निवृत्त झाले आहेत. आता ते अहमदाबादमध्ये एक वृद्धाश्रम चालवतात. एकदा एका सार्वजनिक कार्यक्रमात ते म्हणाले होते, 'माझ्या आणि पंतप्रधान मोदींमध्ये एक पडदा आहे. मी नरेंद्र मोदींचा भाऊ आहे, पंतप्रधानांचा नाही. पंतप्रधानांसाठी ते १२५ कोटी भारतीयांपैकी एक आहेत.'

अमृतभाई मोदी

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

पंतप्रधान मोदी यांचे दुसरे मोठे भाऊ अमृतभाई मोदी आहेत. अमृतभाई एका खाजगी कंपनीत फिटर पदावरून निवृत्त झाले. १७ वर्षांपूर्वी त्यांचा पगार फक्त १०,००० रुपये होता. निवृत्तीनंतर ते अहमदाबादमधील चार खोल्यांच्या घरात सामान्य जीवन जगत आहेत. त्यांची पत्नी चंद्रकांत बेन गृहिणी आहेत. त्यांचा ४७ वर्षांचा मुलगा संजय देखील त्यांच्यासोबत पत्नी आणि दोन मुलांसह राहतो. संजयचा स्वतःचा छोटासा व्यवसाय आहे. तो स्वतःचे लेथ मशीन चालवतो. २००९ मध्ये अमृतभाईंच्या कुटुंबाने एक कार खरेदी केली, जी फक्त खास प्रसंगी वापरली जाते. पंतप्रधान मोदींचे पुतणे संजय यांनी एकदा माध्यमांना सांगितले होते की त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने आतून विमान पाहिलेले नाही. संजयच्या मते, आतापर्यंत ते फक्त दोनदाच पंतप्रधान मोदींना भेटले आहेत.

नरेंद्र मोदी

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

नरेंद्र मोदी हे पाच भाऊ आणि एक बहिणीमध्ये तिसरे आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रवर्तक असलेले नरेंद्र मोदी २०१४ मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाले. याआधी ते १२ वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते.

प्रल्हाद मोदी

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या भावाचे नाव प्रल्हाद मोदी आहे. ते पंतप्रधान मोदींपेक्षा दोन वर्षांनी लहान आहेत. अहमदाबादमध्ये त्यांचे किराणा दुकान आहे आणि टायरचा शोरूम देखील आहे. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होते की ते आणि पंतप्रधान मोदी खूप क्वचितच भेटतात. त्यांना पंतप्रधान मोदींचा भाऊ असल्याचा अभिमान कधीच वाटला नाही. प्रल्हादचे लग्न भगवतीबेनशी झाले होते. त्यांचे २०१९ मध्ये निधन झाले. प्रल्हाद मोदींच्या मुलाचे नाव मेहुल आहे. प्रल्हाद सामाजिक कार्यातही भाग घेतो. ते ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डीलर्स फेडरेशनचे उपाध्यक्ष देखील आहेत.

वासंतीबेन

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

नरेंद्र मोदींना एक बहीण देखील आहे. तिचे नाव वासंतीबेन हसमुखलाल मोदी आहे. ती गृहिणी आहे. तिच्या पतीचे नाव हसमुखलाल आहे. ते एलआयसी म्हणजेच भारतीय जीवन विमा महामंडळात काम करत होते.

पंकज मोदी

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

नरेंद्र मोदी यांचे सर्वात धाकटे भाऊ पंकजभाई मोदी गांधीनगर येथे राहतात. त्यांच्या पत्नीचे नाव सीताबेन आहे. ते माहिती विभागातून निवृत्त झाले आहेत. त्यांची आई हिराबेन पंकजसोबत राहत होती. जेव्हा जेव्हा पंतप्रधान मोदी त्यांच्या आईला भेटायला येत असत तेव्हा त्या पंतप्रधान मोदींना भेटत असत.

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

पंतप्रधान मोदींचे काका नरसिंहदास मोदी यांना आठ मुले आहेत. नरसिंहदास यांचे निधन झाले आहे. त्यांच्या मुलांमध्ये भोगीलाल, अरविंदभाई, चंबाबेन, भरतभाई, रमिला, अशोकभाई, चंद्रकांतभाई आणि इंदिरा यांचा समावेश आहे.

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

दुसरे काका नरोत्तमभाई मोदी यांना दोन मुले आहेत. नरोत्तमभाईंचेही निधन झाले आहे. नरोत्तमभाईंच्या मुलांची नावे जगदीश आणि सोनिका आहेत.

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

तिसरे काका जगजीवनदास मोदी होते. त्यांना एक मुलगा रमेशभाई आहे.

PM Narendra Modi 75th Birthday 5 brothers 1 sister know PM Modi Family Tree

चौथे काका कांतिलाल मोदी यांना पाच मुले आहेत. यामध्ये उषा, मीता, भार्गव, चेतना आणि गायत्री यांचा समावेश आहे. पाचवे काका जयंतीलाल मोदी यांनाही दोन मुले आहेत. ही आहेत बिपिनभाई आणि लीना.

