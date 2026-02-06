English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा'च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले विद्यार्थ्यांना 'हे' कानमंत्र

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त अभ्यास आणि आत्मविश्वास यांच्या उपायांवर यावेळी चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदी विद्यार्थ्यांशी नेमकं काय काय म्हणाले ते जाणून घ्या.

Dakshata Thasale | Feb 06, 2026, 04:06 PM IST
PM Modi Pariksha Pe Charcha : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त अभ्यास आणि आत्मविश्वास यांच्या उपायांवर यावेळी चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदी विद्यार्थ्यांशी नेमकं काय काय म्हणाले ते जाणून घ्या.

 

Pariksha Pe Charcha 2026: दरवर्षीप्रमाणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोर्डाच्या परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील. "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रमात, ते ताणतणावाशिवाय अभ्यास करण्याच्या सूत्रावर चर्चा करतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दरवर्षीप्रमाणे, बोर्डाच्या परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतील. "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रमात, ते ताणतणावाशिवाय अभ्यास करण्याच्या सूत्रावर चर्चा करतील.

पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की भारतात इंटरनेट स्वस्त आहे म्हणून वेळ वाया घालवू नका. त्यांनी सांगितले की त्यांनी जुगाराविरुद्ध कायदा केला आहे. "आम्ही देशात असे होऊ देणार नाही," ते म्हणाले. 

"गेमिंग हे एक कौशल्य आहे. त्यात वेग असतो, म्हणून ते विकासासाठी चांगले आहे. तथापि, उच्च दर्जाचे गेमिंग निवडून स्वतःची कौशल्ये शोधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे."

"परीक्षा पे चर्चा" च्या नवव्या आवृत्तीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की जीवनात प्रत्येक गोष्टीत संतुलन असले पाहिजे. जर तुम्ही एका बाजूला जास्त झुकलात तर तुम्ही पडाल. जीवन कौशल्ये आणि व्यावसायिक कौशल्ये तितकीच महत्त्वाची आहेत आणि ती फक्त शिक्षणाद्वारेच शिकता येतात.

पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना सांगितले की, जरी ते पंतप्रधान झाले असले तरी, लोक त्यांना काम करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धतींबद्दल सल्ला देतात. ते नक्कीच सल्ला घेतात, परंतु त्यांच्यासाठी जे चांगले आहे तेच करा.

परीक्षा पे चर्चा २०२६ मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त राहण्यासाठी आणि त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी पाच विशेष "परीक्षा मंत्र" दिले. ते म्हणाले की परीक्षा हा एक उत्सव म्हणून साजरा केला पाहिजे आणि इतरांशी नाही तर स्वतःशी स्पर्धा करावी. त्यांनी तंत्रज्ञानाचा सुज्ञपणे वापर करणे, डिजिटल उपवास स्वीकारणे, कठीण कामांना प्रथम सामोरे जाणे आणि समजून घेऊन अभ्यास करणे यावर भर दिला. मोदींनी विद्यार्थ्यांना पोपट नव्हे तर खरे "परीक्षा योद्धे" बनण्याचे आवाहन केले.

परीक्षा पे चर्चा दरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी सर्व विद्यार्थ्यांना आसामी गमच्छ (हाताने विणलेले गमच्छ) देऊन त्यांचे स्वागत केले. परीक्षा पे चर्चा च्या नवव्या आवृत्तीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

