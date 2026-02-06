Pariksha Pe Charcha 2026: 'परीक्षा पे चर्चा'च्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिले विद्यार्थ्यांना 'हे' कानमंत्र
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना तणावमुक्त अभ्यास आणि आत्मविश्वास यांच्या उपायांवर यावेळी चर्चा केली. यावेळी पंतप्रधान मोदी विद्यार्थ्यांशी नेमकं काय काय म्हणाले ते जाणून घ्या.
