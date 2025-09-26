‘या’ लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर आज जमा होणार 10 हजार रुपये; 75 लाख महिला लाभार्थी
Rs 10000 Each To Women Know About New Yojana: सरकारकडून पाठवले जाणारे हे पैसे थेट महिलांच्या खात्यावर आज जमा केले जाणार आहेत. जाणून घ्या ही योजना नेमकी आहे तरी काय...
Swapnil Ghangale | Sep 26, 2025, 08:04 AM IST
सरकारची एक नवीन
थेट महिलांच्या बँक खात्यावर पैसे
मोदी करणार शुभारंभ
75 लाख महिलांना लाभ
योजनेचे उद्दिष्ट काय?
प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला...
आवडीचे रोजगार किंवा उपजीविकेचे उपक्रम
2 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदत
