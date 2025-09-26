English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘या’ लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर आज जमा होणार 10 हजार रुपये; 75 लाख महिला लाभार्थी

Rs 10000 Each To Women Know About New Yojana: सरकारकडून पाठवले जाणारे हे पैसे थेट महिलांच्या खात्यावर आज जमा केले जाणार आहेत. जाणून घ्या ही योजना नेमकी आहे तरी काय...

Swapnil Ghangale | Sep 26, 2025, 08:04 AM IST
सरकारची एक नवीन

mukhyamantrimahilarojgaryojana

आजपासून सुरु होत आहे सरकारची एक नवीन योजना, 75 लाख महिलांना मिळणार याचा लाभ, नेमकी योजना काय आणि कोणासाठी समजून घेऊयात...

थेट महिलांच्या बँक खात्यावर पैसे

mukhyamantrimahilarojgaryojana

केंद्र सरकारकडून लाडक्या बहि‍णींना म्हणजेच महिलांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. ही रक्कम थेट महिलांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाणार आहे.  

मोदी करणार शुभारंभ

mukhyamantrimahilarojgaryojana

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज म्हणजेच 26 सप्टेंबर रोजी 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने'चा शुभारंभ करणार आहेत.   

75 लाख महिलांना लाभ

mukhyamantrimahilarojgaryojana

मोदींच्या हस्ते 75 लाख महिलांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी 10 हजार रुपये पाठवले जाणार आहेत.  

7500 कोटींचा खर्च

mukhyamantrimahilarojgaryojana

केंद्र सरकारच्या या योजनेसाठी एकूण 7500 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.   

योजनेचे उद्दिष्ट काय?

mukhyamantrimahilarojgaryojana

या योजनेशीसंबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचे उद्दिष्ट महिलांना 'आत्मनिर्भर' (स्वावलंबन) बनवणे आणि स्वयंरोजगार आणि उपजीविकेच्या संधींद्वारे सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन देण्याचं आहे.  

प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला...

mukhyamantrimahilarojgaryojana

ही योजना सार्वत्रिक स्वरूपाची आहे. या योजनेअंतर्गत बिहारमधील प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.   

आवडीचे रोजगार किंवा उपजीविकेचे उपक्रम

mukhyamantrimahilarojgaryojana

या आर्थिक मदतीमुळे महिलांना त्यांच्या आवडीचे रोजगार किंवा उपजीविकेचे उपक्रम सुरू करता येतील, असा विश्वास सरकारला आहे.  

2 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदत

mukhyamantrimahilarojgaryojana

10 हजार रुपयांचे प्रारंभिक अनुदान दिले जाईल, त्यानंतरच्या टप्प्यात 2 लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त आर्थिक मदत मिळण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.  

प्रशिक्षण दिलं जाणार

mukhyamantrimahilarojgaryojana

ही योजना समुदाय-केंद्रित असेल आणि बचत गटांशी जोडलेल्या व्यक्तींच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी वेगवेगळ्या गोष्टींसंदर्भातील प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. यासंदर्भातील माहिती अधिकाऱ्यांनीच दिली.   

ग्रामीण हाट योजना

mukhyamantrimahilarojgaryojana

बचत गटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीला पाठिंबा देण्यासाठी, बिहारमध्ये "ग्रामीण हाट" (ग्रामीण बाजार) विकसित केला जाईल, असंही सांगण्यात आलं आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक - सौजन्य - फ्रिपीक आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

