Marathi News
लखपती नाही करोडपती आहेत PM मोदी! घर, कार, सोनं, शेअर्सची स्वत: दिली माहिती; एकूण संपत्ती...

PM Narendra Modi Propetry Details: नरेंद्र मोदी मागील 11 वर्षांपासून देशाच्या पंतप्रधानपदावर असून त्यांनी लोकसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना आपल्या संपत्तीचा तपशील दिला होता. मोदींकडे नक्की किती संपत्ती आहेत पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Sep 17, 2025, 10:37 AM IST
1/10

मोदींनेच दिलेली संपत्तीची माहिती

modiproperty

नरेंद्र मोदींनी आपली संपत्ती निवडणूक प्रतिज्ञापत्र (एफिडेव्हिट) मधून जाहीर केली होती. निवडणूक लढणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला उमेदवारी अर्ज दाखल करताना संपत्तीचं विवरण देणं आवश्यक असतं. मोदींनी असेच विवरण वाराणसीमधून तिसऱ्यांदा खासदारकीसाठी उभं राहताना सादर केलेलं. त्यातील संपत्तीच्या आकडेवारीवर नजर टाकूयात त्यांच्या 75 व्या वाढदिवसानिमित्त... 

2/10

उत्तपन्नाचा मुख्य स्रोत काय?

modiproperty

मोदींचं 2023 मधील वार्षिक उत्पन्न 23 लाख 56 हजार रुपये इतकं होतं. या उत्तपन्नाचा मुख्य स्रोत पगार आणि व्याज होते.   

3/10

वार्षिक पगार किती?

modiproperty

प्रधानमंत्री म्हणून त्यांना महिन्याला सुमारे 1 लाख 66 रुपये पगार मिळतो. मोदींचा वार्षिक पगार सुमारे 20 लाख रुपये इतका आहे.

4/10

प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केल्याप्रमाणे...

modiproperty

मोदींनी त्यांच्या नावावर कोणतंही घर, जमीन किंवा वाहन नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केले आहे. 

5/10

संपत्तीचं माध्यम कोणतं?

modiproperty

मोदींची संपत्ती प्रामुख्याने बँक डिपॉझिट, बचत प्रमाणपत्रे आणि सोन्याच्या दागिन्यांच्या माध्यमातून आहे.

6/10

कॅश किती?

modiproperty

मोदींच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ते प्रतिज्ञापत्र सादर करताना त्यांच्याकडे 52 हजार 920 रुपये रोख रक्कम होती. 

7/10

मोदींची एकूण संपत्ती किती?

modiproperty

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत (मे 2024) मोदींनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे 3 कोटी 2 लाख रुपये इतकी आहे. ही आकडेवारी 31 मार्च 2024 पर्यंतची आहे. त्यांच्या संपत्तीसंदर्भातील 2025 मधील कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.  

8/10

सर्वाधिक पैसा या ठिकाणी

modiproperty

एसीबीआयच्या फिक्स डिपॉझिटमध्ये मोदींच्या नावावर 2 कोटी 86 लाख रुपये इतकी रक्कम असल्याचा उल्लेखही प्रतिज्ञापत्रात आहे. नॅशनल सेव्हिंग्स सर्टिफिकेट्स म्हणजेच NSC च्या माध्यमातून मोदींकडे 9 लाख 12 हजार 398 रुपये आहेत.  

9/10

मोदींकडे किती सोनं?

modiproperty

आपल्याकडील सोन्याच्या दागिन्यांची माहितीही मोदींनी यावेळी दिली होती. मोदींकडे सोन्याच्या चार अंगठ्या असून त्यांचं वजन 45 ग्राम इतकं आहे. त्यावेळी या अंगठ्यांची किंमत 2 लाख 67 हजार 750 रुपये इतकी होती.   

10/10

शेअर्समध्ये गुंतवणूक आहे का?

modiproperty

मोदींची शेअर्स, म्युच्युअल फंड्स किंवा जमिनीमध्ये कोणतीही गुंतवणूक नाही, असं प्रतिज्ञापत्रात म्हटेललं आहे.  (सर्व फोटो पंतप्रधान कार्यालयाच्या अधिकृत फेसबुक पेजवरुन साभार)  

