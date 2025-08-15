English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
PM Modi Attire on Independence Day : केशरी फेटा अन् जॅकेट...12 वर्षांमध्ये स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी असं जपलं पेहरावातील वेगळेपण

लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करताना सर्वांच्या नजरा केवळ पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावरच नाहीत तर त्यांच्या पोशाखावरही असतो. मोदी त्यांच्या कपड्यांद्वारे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फेट्यांद्वारे एक वेगळा संदेश देतात. गेल्या 12 वर्षांत स्वातंत्र्यदिनी त्यांचा लूक कसा होता ते पाहूया.

Neha Choudhary | Aug 15, 2025, 01:08 PM IST
79 व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी केशरी रंगाचा फेटा आणि जॅकेट परिधान केलं होतं. त्यांनी यापूर्वीही अनेक वेळा केशरी रंगाची फेटा घातला आहे, पण पंतप्रधानांचे जॅकेट आणि फेटा दोन्ही केशरी रंगाचे असण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

2024 मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी पांढरा कुर्ता आणि नारिंगी - हिरव्या रंगाचा फेट्यासह निळा रंगाच जॅकेट घातलं होतं.

2023 मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी राजस्थानच्या खास बंधिनी डिझाइनचा फेटा परिधान केला होता. तो लाल, पिवळा, हिरवा अशा अनेक रंगांची होती. तर शर्ट कॉलर आणि कफसह पांढरा कुर्ता, चुडीदार पायजमा आणि काळा व्ही-नेक जॅकेट (कंबरकोट) परिधान केलं होतं. 

2022 मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी तिरंगी फेटा परिधान केला होता. त्यात तिन्ही राष्ट्रध्वजांचे रंग दिसत होते. पंतप्रधान मोदींनी पांढरा कुर्ता, चुडीदार पायजमा आणि निळा जॅकेट घातलं होतं. 

2021 मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी पांढरा कुर्ता, आकाशी निळ जॅकेट, गळ्यात लाल रंगाची भरतकाम केलेली केशरी फेटा परिधान केला होता. त्यात गुलाबी रंगाचाही समावेश होता. यावेळी पंतप्रधान मोदींनी 8 व्यांदा लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवला.

2020 च्या सुरुवातीला, पंतप्रधान मोदींनी केशरी आणि क्रीम रंगाचा फेटा परिधान केला होता. पंतप्रधानांनी स्टायलिश पद्धतीने अर्ध्या बाह्यांच्या कुर्त्यासोबत 'सफा' परिधान केला होता. त्यांनी केशरी रंगाची बॉर्डर असलेला पांढरा दुपट्टा देखील परिधान केला होता.

2019 मध्ये स्वातंत्र्यदिनानिमित्त, पंतप्रधान मोदींनी पांढरा कुर्ता, गळ्यात स्टोल आणि पिवळ्या बेसवर हिरव्या-लाल पट्टे असलेली राजस्थानी शैलीचा फेटा बांधला होता. 

2018 मध्ये, पंतप्रधानांनी स्वतःसाठी लाल बॉर्डर असलेला केशरी आणि लाल फेटा निवडला होता. कुर्ता-पायजमासह त्यांचा लूक अगदी परिपूर्ण दिसत होता.

2017 मध्ये, पंतप्रधान मोदींनी हलक्या बेज रंगाच्या कुर्त्यावर लाल आणि पिवळ्या रंगाची चेक असलेला फेटा बांधला होता. त्यावेळीही पंतप्रधानांच्या लूकचे खूप कौतुक झाले होते.

2016 मध्ये, पंतप्रधानांनी साधा कुर्ता आणि चुडीदार पायजमा आणि लाल, चमकदार गुलाबी - पिवळा राजस्थानी फेटा परिधान केला होता. या वेशभूषेत मोदी हे खूप प्रभावी दिसत होते.

2015 मध्ये मोदींनी लाल, पिवळ्या आणि हिरव्या रंगाचा चेकर्ड फेटा परिधान केला होता. त्यांनी हा फेटा बदाम रंगाच्या जॅकेट आणि कुर्त्यासोबत घातला होता. 

2014 मध्ये, पंतप्रधान म्हणून मोदींनी स्वातंत्र्यदिनी पहिल्यांदाच राष्ट्रध्वज फडकवला. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान मोदींनी लाल आणि पिवळ्या रंगाचा फेटा आणि अर्ध्या बाह्यांचा शर्ट घातला होता. 

