PM Modi Attire on Independence Day : केशरी फेटा अन् जॅकेट...12 वर्षांमध्ये स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी असं जपलं पेहरावातील वेगळेपण
लाल किल्ल्यावर ध्वजारोहण करताना सर्वांच्या नजरा केवळ पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावरच नाहीत तर त्यांच्या पोशाखावरही असतो. मोदी त्यांच्या कपड्यांद्वारे किंवा वेगवेगळ्या प्रकारच्या फेट्यांद्वारे एक वेगळा संदेश देतात. गेल्या 12 वर्षांत स्वातंत्र्यदिनी त्यांचा लूक कसा होता ते पाहूया.
Neha Choudhary | Aug 15, 2025, 01:08 PM IST
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12