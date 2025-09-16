English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
PM Narendra Modi 75th Birthday:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी आपला ७५ वा वाढदिवस साजरा करतील.

Pravin Dabholkar | Sep 16, 2025, 08:08 PM IST
PM Modi Birthday: '13 वर्षे CM आणि 11 वर्षे PM...', चहा विक्रेता ते पंतप्रधान; नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण प्रवास!

PM Narendra Modi Birthday childhood achievements milestones CM to PM Journey Marathi news

PM Narendra Modi 75th Birthday:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी आपला ७५ वा वाढदिवस साजरा करतील. या निमित्ताने भारतीय जनता पक्ष (भाजप) दरवर्षी १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान "सेवा पखवाडा" आयोजित करतो, ज्यामध्ये विविध सामाजिक उपक्रम राबवले जातात.

जन्म आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी

PM Narendra Modi Birthday childhood achievements milestones CM to PM Journey Marathi news

नरेंद्र दामोदरदास मोदी यांचा जन्म १७ सप्टेंबर १९५० रोजी गुजरातमधील वडनगर येथे झाला. त्यांचे वडील दामोदरदास मूलचंद मोदी आणि आई हिराबेन यांनी त्यांना देशभक्ती आणि साधेपणाचे मूल्य शिकवले.

एकता यात्रेतील स्वागत

PM Narendra Modi Birthday childhood achievements milestones CM to PM Journey Marathi news

३० जानेवारी १९९२ रोजी नरेंद्र मोदी एकता यात्रेतून अहमदाबादला परतले, तेव्हा त्यांचे भव्य स्वागत झाले. त्यांच्या आई हिराबेन यांनी प्रथमच सार्वजनिक ठिकाणी येऊन त्यांच्या कपाळावर टिळक लावला, हा भावनिक क्षण अनेकांसाठी अविस्मरणीय होता.

लहानपणातील देशभक्ती

PM Narendra Modi Birthday childhood achievements milestones CM to PM Journey Marathi news

नरेंद्र मोदींना बालपणापासूनच देशप्रेमाची प्रेरणा मिळाली. शालेय जीवनात ते राष्ट्रीय छात्र सेना (एनसीसी) चे कॅडेट होते. त्यांच्या तरुणपणातील फोटोंमध्ये त्यांना ओळखणे कठीण आहे, जे त्यांच्या साध्या जीवनाचे द्योतक आहे.

संघर्षमय लेखन

PM Narendra Modi Birthday childhood achievements milestones CM to PM Journey Marathi news

आणीबाणीच्या काळात (१९७५-७७) मोदींनी 'संघर्ष मा गुजरात' हे पुस्तक लिहिले, जे अवघ्या २३ दिवसांत पूर्ण झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूभाई जसभाई पटेल यांनी या पुस्तकाचे प्रकाशन केले, ज्यामुळे मोदींच्या लेखन कौशल्याची झलक दिसली.

मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान

PM Narendra Modi Birthday childhood achievements milestones CM to PM Journey Marathi news

नरेंद्र मोदी २००१ ते २०१४ पर्यंत गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि २०१४ पासून ते भारताचे पंतप्रधान आहेत. ७ ऑक्टोबर २००१ रोजी त्यांनी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि २००२ मध्ये राजकोट II मधून पोटनिवडणूक जिंकली.

विविध रुची आणि नेतृत्व

PM Narendra Modi Birthday childhood achievements milestones CM to PM Journey Marathi news

पंतप्रधान मोदी पर्यावरणप्रेमी, तंत्रज्ञानप्रेमी आणि फोटोग्राफीचे शौकीन आहेत. त्यांचे परराष्ट्र धोरण आणि अनोखी वेशभूषा नेहमीच चर्चेत असते, ज्यामुळे त्यांची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही ओळख आहे.

साधेपणापासून नेतृत्वापर्यंत

PM Narendra Modi Birthday childhood achievements milestones CM to PM Journey Marathi news

चहावाल्याच्या साध्या जीवनापासून ते देशाच्या पंतप्रधानपदापर्यंतचा मोदींचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. त्यांचे नेतृत्व, समर्पण आणि देशाप्रती निष्ठा यामुळे ते जागतिक नेते म्हणून ओळखले जातात.

