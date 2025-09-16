PM Modi Birthday: '13 वर्षे CM आणि 11 वर्षे PM...', चहा विक्रेता ते पंतप्रधान; नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण प्रवास!
PM Narendra Modi 75th Birthday: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी आपला ७५ वा वाढदिवस साजरा करतील.
Pravin Dabholkar | Sep 16, 2025, 08:08 PM IST
1/8
PM Modi Birthday: '13 वर्षे CM आणि 11 वर्षे PM...', चहा विक्रेता ते पंतप्रधान; नरेंद्र मोदींचा संपूर्ण प्रवास!
2/8
जन्म आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमी
3/8
एकता यात्रेतील स्वागत
4/8
लहानपणातील देशभक्ती
5/8
संघर्षमय लेखन
6/8
मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान
7/8