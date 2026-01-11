सोमनाथ मंदिरावर झालेल्या आक्रमणाला 1000 वर्ष पूर्ण, पंतप्रधान मोदी यांनी पाहीला डोळे दिपवणारा ड्रोन शो
PM Modi In Somnath Swabhiman Parva: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (11 जानेवारी 2026 रोजी) सोमनाथ स्वाभिमान पर्व या धार्मिक सोहळ्यात सहभागी झाले. सोमनात मंदिरावर झालेल्या आक्रमणाला 1000 वर्ष पूर्ण झाले. यानिमित्ताने सोमनाथ मंदिर संस्थेतर्फे विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यातील सर्वात विशेष कार्यक्रम म्हणजे ड्रोन शो. या कार्यक्रमातील काही खास क्षण पंतप्रधानांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केले आहेत.
Manali Sagvekar | Jan 11, 2026, 06:49 PM IST
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती
सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती
