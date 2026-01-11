English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • सोमनाथ मंदिरावर झालेल्या आक्रमणाला 1000 वर्ष पूर्ण, पंतप्रधान मोदी यांनी पाहीला डोळे दिपवणारा ड्रोन शो

सोमनाथ मंदिरावर झालेल्या आक्रमणाला 1000 वर्ष पूर्ण, पंतप्रधान मोदी यांनी पाहीला डोळे दिपवणारा ड्रोन शो

PM Modi In Somnath Swabhiman Parva: देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज (11 जानेवारी 2026 रोजी) सोमनाथ स्वाभिमान पर्व या धार्मिक सोहळ्यात सहभागी झाले. सोमनात मंदिरावर झालेल्या आक्रमणाला 1000 वर्ष पूर्ण झाले. यानिमित्ताने सोमनाथ मंदिर संस्थेतर्फे विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यातील सर्वात विशेष कार्यक्रम म्हणजे ड्रोन शो. या कार्यक्रमातील काही खास क्षण पंतप्रधानांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केले आहेत.   

Manali Sagvekar | Jan 11, 2026, 06:49 PM IST



सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva




सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva

यावेळी ते सोमनाथ स्वाभिमान पर्व या धार्मिक सोहळ्यात सहभागी झाले. या सोहळ्यातील काही क्षण त्यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर शेअर केले आहेत.  




सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारतात तसेच परदेशातही ठिकठिकाणी दौऱ्यावर जात असतात. यावेळी त्यांनी गुजरातमधील सोमनाथ या धार्मिक स्थळी भेट दिली. 




सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva

10 ते 11 जानेवारी 2026 रोजी सोमनाथ मंदिरात भक्ती आणि इतिहास यांचा मिलाफ पाहायला मिळाला. सोमनाथ येथे 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' च्या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातमध्ये तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेले होते, जिथे ते मंदिरात पूजा,अर्चना आणि धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी झाले.   




सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva

1026 मध्ये सोमनाथ मंदिरावर झालेल्या आक्रमणाला 1000 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या स्मरणार्थ येथे अनेक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते .  




सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva

 यावेळी मोदींनी श्री सोमनाथ मंदिराला “भारतीय सभ्यता आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक” असे संबोधले.   




सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva

या कार्यक्रमाचे एक खास आकर्षण म्हणजे ड्रोन शो. जिथे हजारो ड्रोन्सच्या मदतीने रात्रीच्या आकाशात भगवान शिव, शिवलिंग आणि मंदिराची प्रभावी प्रतिमा तयार केली गेली. या दृश्याने उपस्थित भक्त आणि प्रेक्षक मंत्रमुग्ध झाले.   




सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva

मोदींनी सोमनाथ मंदिरात दर्शन घेतले, पूजा केली आणि भक्तांमध्ये एकात्मता आणि संस्कृतीची शक्ती याबद्दल मनोगत व्यक्त केले.   




सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींची खास उपस्थिती

PM Narendra Modi In Somnath Swabhiman Parva

त्यांनी त्यांच्या एक्स अकाऊंटवर पोस्च शेअर करताना  'सोमनाथमध्ये येऊन धन्य वाटले, हा आमच्या सभ्यतेचा आणि गौरवाचा प्रतीक आहे' असे लिहिले.   


पुढील
अल्बम

