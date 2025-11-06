...म्हणून मोदींनी Women's वर्ल्डकप ट्रॉफीला हातही लावला नाही! 2024 ला रोहितच्या संघासोबत हेच घडलं; पण का?
PM Narendra Modi Meets Indian Women Cricket Team: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घरी झालेल्या या भेटीतील एक फोटो सध्या तुफान व्हायरल होत असून हा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर मोदींवर कौतुकाचा वर्षाव होताना दिसतोय. नेमकं या फोटोत असं काय खास आहे जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Nov 06, 2025, 07:56 AM IST
मोदींनी जे पुरुषांच्या संघासोबत केलं तेच महिलांच्या संघासोबत घडलं
जबरदस्त कमबॅक करत विश्वविजेतेपदावर नोंदवलं नाव
भारतीय महिला क्रिकेट संघाने 2025 ICC महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. हा विजय भारतासाठी ऐतिहासिक असून, महिला संघाची पहिलीच आयसीसी विश्वचषक ट्रॉफी ठरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी हरवले. हा सामना नवी मुंबईतील डी. व्हाय. पाटील स्टेडियमवर रविवारी 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाला. संघाने सुरुवातीला तीन सामने गमावले होते आणि सोशल मीडियावर ट्रोलिंग झाले होते, पण जबरदस्त कमबॅक करत जिंकले.
मोदींच्या घरी पोहोचल्या विश्वविजेत्या महिला
फॉर्मल ड्रेसमध्ये मोदींची भेट
भारतीय संघाची जर्सी भेट
मोदींनी महिला खेळाडूंना काय सांगितलं?
वैयक्तिकरित्या अभिनंदन
या गोष्टीने वेधलं लक्ष
भारतीय पुरुष संघासोबतही असं केलं
