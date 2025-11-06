English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...म्हणून मोदींनी Women's वर्ल्डकप ट्रॉफीला हातही लावला नाही! 2024 ला रोहितच्या संघासोबत हेच घडलं; पण का?

PM Narendra Modi Meets Indian Women Cricket Team: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या घरी झालेल्या या भेटीतील एक फोटो सध्या तुफान व्हायरल होत असून हा फोटो व्हायरल झाल्यानंतर मोदींवर कौतुकाचा वर्षाव होताना दिसतोय. नेमकं या फोटोत असं काय खास आहे जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Nov 06, 2025, 07:56 AM IST
मोदींनी जे पुरुषांच्या संघासोबत केलं तेच महिलांच्या संघासोबत घडलं

पंतप्रधान मोदींचा भारतीय महिला संघाच्या भेटीदरम्यानचा फोटो चर्चेत आहे. मोदींनी महिलांच्या विश्वचषकाला हातही लावला नाही. असं करण्याची मोदींची ही पहिलीच वेळ नाही त्यांनी 2024 ला पुरुषांच्या संघासोबतही असेच केले होते. पण यामागील कारण काय?

जबरदस्त कमबॅक करत विश्वविजेतेपदावर नोंदवलं नाव

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने 2025 ICC महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. हा विजय भारतासाठी ऐतिहासिक असून, महिला संघाची पहिलीच आयसीसी विश्वचषक ट्रॉफी ठरली आहे. दक्षिण आफ्रिकेला 52 धावांनी हरवले. हा सामना नवी मुंबईतील डी. व्हाय. पाटील स्टेडियमवर रविवारी 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी झाला. संघाने सुरुवातीला तीन सामने गमावले होते आणि सोशल मीडियावर ट्रोलिंग झाले होते, पण जबरदस्त कमबॅक करत जिंकले.  

मोदींच्या घरी पोहोचल्या विश्वविजेत्या महिला

विश्वचषकाच्या ट्रॉफीसहीत भारतीय महिला संघाने 5 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली.  पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी म्हणजेच नवी दिल्लीमधील लोक कल्याण मार्ग येथे ही भेट झाली.   

फॉर्मल ड्रेसमध्ये मोदींची भेट

मोदींना भेटण्यासाठी भारतीय संघातील महिला खेळाडूंचा संघ दिल्लीत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत मंगळवारी पोहोचला. खेळाडूंनी विजयी मेडल्स घालून स्मार्ट फॉर्मल ड्रेसमध्ये पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली.  

भारतीय संघाची जर्सी भेट

भारतीय महिला संघाने पंतप्रधान मोदींना नमो असं नाव लिहिलेली भारतीय संघाची जर्सी भेट दिली. या जर्सीवर विजेत्या संघातील सर्व खेळाडूंच्या स्वाक्षरी आहेत.  

मोदींनी महिला खेळाडूंना काय सांगितलं?

मोदींनी भारतीय महिला खेळाडूंसोबत चर्चाही केली. फिट इंडिया संदेश पसरवा, विशेषतः मुलींसाठी. लठ्ठपणावर नियंत्रण ठेवा. शाळांमध्ये जाऊन तरुणांना प्रेरित करा, असा सल्ला पंतप्रधान मोदींनी भारतीय महिला संघातील खेळाडूंना दिला.  

वैयक्तिकरित्या अभिनंदन

मोदींनी संघातील प्रत्येक खेळडूचं वैयक्तिकरित्या अभिनंदन केले आणि त्यांच्या कमबॅकचं कौतुक केलं.ही भेट पुरुष संघाच्या टी-20 विश्व कप विजयानंतरच्या भेटीप्रमाणे होती.  

या गोष्टीने वेधलं लक्ष

मात्र या भेटीदरम्यानची एक गोष्ट सर्वाचं लक्ष वेधून गेली. ही गोष्ट म्हणजे पंतप्रधान मोदींसोबत विश्वचषकाची ट्रॉफी घेऊन भारतीय संघाने फोटो काढला तेव्हा त्यांनी ट्रॉफीला हात लावला नव्हता. कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि उपकर्णधार स्मृती मंथानाच्या हातात ट्रॉफी होती.   

भारतीय पुरुष संघासोबतही असं केलं

यापूर्वी टी-20 वर्ल्डकप विजेता पुरुष संघ पंतप्रधान मोदींना भेटला होता त्यावेळीही त्यांनी ट्रॉफीला हात लावला नव्हता. तेव्हा त्यांनी कर्णधार रोहित शर्मा आणि प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांच्या हाताला हात लावला होता.  

मोदी असं का करतात?

पंतप्रधान मोदी असं का करतात यामागील कारण खास आहे. या ट्रॉफी खेळाडूंनी कष्टाने कमवल्या आहेत. त्यावर त्यांचाच हक्क असून याच भावनेने खेळाडूंच्या कष्टायचा सन्मान ठेवण्याच्या हेतूने ते कधीच ट्रॉफीला हात लावत नाही, असं सांगितलं जातं. या भूमिकेसाठी मोदींवर कौतुकाचा वर्षाव होताना दिसतोय. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)  

