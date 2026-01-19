Photos: खास मित्रासाठी मोदींनी मोडला प्रोटोकॉल, दोन तासांसाठी आलेल्या मित्रासाठी Airport वर कार घेऊन पोहोचले; दिल्लीत कार डिप्लोमसीची चर्चा
Narendra Modi welcomes uae president sheikh mohammed bin zayed al nahyan: UAE के राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत दौऱ्यावर आहेत. काही तासांसाठी ते भारतात आले होते. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांचं स्वागत केलं. त्यांच्या स्वागतासाठी नरेंद्र मोदी स्वत: विमानतळावर पोहोचले होते.
Shivraj Yadav | Jan 19, 2026, 07:55 PM IST
1/8
Narendra Modi welcomes uae president sheikh mohammed bin zayed al nahyan: संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्य़क्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एका दिवसाच्या अधिकृत भारत दौऱ्यासाठी आज संध्याकाळी दिल्लीत पोहोचले होते. युएईचे राष्ट्राध्यक्ष फक्त काही तास भारतात घालवणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विशेष निमंत्रण दिल्याने ते पोहोचले. आज संध्याकाळी दिल्लीच्या पालम विमानतळावर UAE च्या राष्ट्राध्यक्षांचं विमान उतरलं. त्यांच्या स्वागतासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: पोहोचले होते. या भेटीनंतर ते पुन्हा आपल्या देशात परतणार आहेत.
2/8
सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोक कल्याण मार्गावरील त्यांच्या निवासस्थानी युएईचे राष्ट्राध्य़क्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आणि त्यांच्या कुटुंबाचं स्वागत केलं. पंतप्रधान मोदींनी युएईच्या अध्यक्षांना एक शाही कोरीव लाकडी झोपाळा भेट दिला. ही खास भेट हस्तनिर्मित आहे आणि त्यात गुंतागुंतीची फुलांची आणि पारंपारिक रचना आहेत. गुजराती संस्कृतीत, झोपाळा एकता, संवाद आणि पिढ्यान्पिढ्या जोडणीचे प्रतीक आहे. ही भेट युएईने 2026 ला कुटुंब वर्ष म्हणून घोषित केल्याशी देखील खोलवर जोडलेली आहे.
3/8
4/8
5/8
7/8
युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांचा भारत दौरा पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होत आहे, ज्यामध्ये इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव, गाझामधील अस्थिरता आणि सौदी अरेबिया आणि युएई यांच्यातील येमेनमधील संघर्ष यांचा समावेश आहे. दोन्ही देशांमधील चर्चेदरम्यान प्रादेशिक घडामोडींवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
8/8