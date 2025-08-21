Pola Wishes in Marathi : जिवा-शिवाची बैल जोडं...करा सर्जाराजाला नमन; बैलपोळ्याच्या शेतकरी बांधवाला द्या खास शुभेच्छा
Bail Pola Wishes in Marathi : श्रावण अमावस्या किंवा पिठोरी अमावस्या यादिवशी महाराष्ट्रात बैल पोळ्याचा सण साजरा करण्यात येतो. यंदा बैल पोळाचा सण हा शुक्रवारी 22 ऑगस्ट 2025 ला साजरा करण्यात येतो. पोळा हा सण बैलांचा सन्मान करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी साजरा करतात. यादिवशी बैलांची पूजा करु त्यांना गोडाचे नैवेद्य दाखवण्यात येतं. अशा या सणाच्या शेतकरी बांधवाला द्या खास मराठीतून शुभेच्छा...
Neha Choudhary | Aug 21, 2025, 04:12 PM IST
