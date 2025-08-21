English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Pola Wishes in Marathi : जिवा-शिवाची बैल जोडं...करा सर्जाराजाला नमन; बैलपोळ्याच्या शेतकरी बांधवाला द्या खास शुभेच्छा

Bail Pola Wishes in Marathi : श्रावण अमावस्या किंवा पिठोरी अमावस्या यादिवशी महाराष्ट्रात बैल पोळ्याचा सण साजरा करण्यात येतो. यंदा बैल पोळाचा सण हा शुक्रवारी 22 ऑगस्ट 2025 ला साजरा करण्यात येतो. पोळा हा सण बैलांचा सन्मान करण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी साजरा करतात. यादिवशी बैलांची पूजा करु त्यांना गोडाचे नैवेद्य दाखवण्यात येतं. अशा या सणाच्या शेतकरी बांधवाला द्या खास मराठीतून शुभेच्छा...

Neha Choudhary | Aug 21, 2025, 04:12 PM IST
कष्टाशिवाय मातीला...  बैलाशिवाय शेतीला...  अन् बळीराजाशिवाय...  देशाच्या प्रगतीला पर्याय नाही...  बैलपोळा सणाच्या शुभेच्छा 

शिंगे घासली बाशिंगे लावली, माढूळी बांधली मोरकी आवळली. तोडे चढविले कासरा ओढला घुंगरूंमाळा वाजे खळाखळा आज सण आहे बैलपोळा.. पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जसे दिव्याविना वातीला आणि वातीविना दिव्याला नाही पर्याय तसेच कष्टाविना मातीला आणि बैलाविना नाही शेतीला पर्याय बैल पोळा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नको लावू फास बळीराजा आपुल्या गळा दे वचन आम्हास आज दिनी बैल पोळा बैल पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आज पुंज रे बैलाले फेडा उपकाराचं देणं बैला खरा तुझा सण शेतक-या तुझं रीन बैल पोळ्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आला आला रे बैल पोळा गाव झालं सारं गोळा सर्जा राजाला घेऊनी सारे जाऊया राऊळा बैलपोळा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

झुलं,शेंब्या,चाळ, घुंगरं…, तिफन,कुळव,शिवाळ, शेती अवजारांचा आज थाट, औताला सुट्टी,सर्जा- राजा आनंदात, शेतकरी बांधवांना बैलपोळाच्या शुभेच्छा!

जिवा शिवाची बैल जोडं, लाविल पैजंला आपली कुडं, आला त्यांचा सण खास, बैल पोळ्याच्या शुभेच्छा!

बाकदार पाठीवरती झूल मखमली बसवा गळ्यात घंटणी माळा पायात घुंगरांच्या वाळा आज आहे सण पोळा सर्जा राजाला ओवाळा बैल पोळा सणाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

बैल पोळ्याचा हा सण सर्जा राजाचा हा दिन बळीराजा संगे जो राबतो रात-दिन सांग आम्हा कसे फेडावे तुझे हे ऋण बैल पोळा सणाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!

