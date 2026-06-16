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संचिता मृत्यू प्रकरणात मोठा उलगडा! 'ते' Chats पोलिसांच्या हाती; मेसेजमुळे तपासात ट्विस्ट

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 16, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:45 PM IST

टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगले आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांच्या हाती महत्त्वाचे धागेदोरे लागले आहेत. 

 

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टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगले आत्महत्या प्रकरणी पोलसी तपास करत असून यावेळी त्यांच्या हाती काही महत्त्वाचे पुरावे लागले आहेत. 

 

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संचिता मृत्यू प्रकरणात आता ‘उज्ज्वल शर्मा’ची एंट्री झाली आहे. 

 

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उज्ज्वल शर्मा हा संचिताचा छळ करत होता अशी माहिती समोर आली आहे. 

 

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उज्ज्वल शर्मा संचिताकडून पैसे घेत होता आणि परत करताना अपमानास्पद बोलत होता. 

 

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उज्ज्वल शर्माने संचिताला मेसेज पाठवले होते, जे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत. 

 

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‘साजन घर’ या मालिकेच्या सेटवर तो संचिता हिचा सहकलाकार होता. 

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जर उज्ज्वल चॅटमध्ये संचिता हिच्याशी अशा प्रकारे बोलत असेल, तर सेटवर त्याचे वर्तन कसे असेल याचा अंदाज लावता येतो असं पोलिसांच म्हणणं आहे. 

 

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संचिता हिने मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामागे उज्ज्वलच कारणीभूत होता असं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. 

 

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सध्या दोघांमधील हे संभाषण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..

 

TAGS:
Ujjwal Sharma
Sanchita Ugale
crime news

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