संचिता मृत्यू प्रकरणात मोठा उलगडा! 'ते' Chats पोलिसांच्या हाती; मेसेजमुळे तपासात ट्विस्ट

टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगले आत्महत्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिसांच्या हाती महत्त्वाचे धागेदोरे लागले आहेत.
टीव्ही अभिनेत्री संचिता उगले आत्महत्या प्रकरणी पोलसी तपास करत असून यावेळी त्यांच्या हाती काही महत्त्वाचे पुरावे लागले आहेत.
संचिता मृत्यू प्रकरणात आता ‘उज्ज्वल शर्मा’ची एंट्री झाली आहे.
उज्ज्वल शर्मा हा संचिताचा छळ करत होता अशी माहिती समोर आली आहे.
उज्ज्वल शर्मा संचिताकडून पैसे घेत होता आणि परत करताना अपमानास्पद बोलत होता.
उज्ज्वल शर्माने संचिताला मेसेज पाठवले होते, जे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत.
‘साजन घर’ या मालिकेच्या सेटवर तो संचिता हिचा सहकलाकार होता.
जर उज्ज्वल चॅटमध्ये संचिता हिच्याशी अशा प्रकारे बोलत असेल, तर सेटवर त्याचे वर्तन कसे असेल याचा अंदाज लावता येतो असं पोलिसांच म्हणणं आहे.
संचिता हिने मालिका सोडण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामागे उज्ज्वलच कारणीभूत होता असं पोलीस तपासात समोर आलं आहे.
सध्या दोघांमधील हे संभाषण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..