तुमच्या मुलांना Polio Vaccine पाजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किती पगार मिळतो? जाणून वाटेल आश्चर्य!

ही मोहीम राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) अंतर्गत चालते, ज्यात आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, नर्स, डॉक्टर्स आणि स्थानिक स्वयंसेवकांचा समावेश होतो.

Pravin Dabholkar | Oct 12, 2025, 11:29 AM IST
Polio Drops 2025: महाराष्ट्रातील पल्स पोलियो मोहिमेत लहान मुलांना ड्रॉप्स पाजण्याचे जबाबदारी आरोग्य विभागाच्या कर्मचारी आणि स्वयंसेवकांकडे असते. हे स्वयंसेवक आपल्या घर, सोसायटीत येऊन 5 वर्षाखाली मुलांना पोलियोचे 2 थेंब देतात. पण या स्वयंसेवकांना किती मानधन मिळत असेल? याबद्दल जाणून घेऊया.

राज्यभरात हजारो बूथवर कॅम्पेन

ही मोहीम राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (NHM) अंतर्गत चालते, ज्यात आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, नर्स, डॉक्टर्स आणि स्थानिक स्वयंसेवकांचा समावेश होतो. मुंबईसारख्या घनदाट शहरात आणि राज्यभरात हजारो बूथवर ही मोहीम राबवली जाते. 

व्हॅक्सिनेटर्स आणि स्वयंसेवकांचे मानधन

पोलियो ड्रॉप्स पाजणाऱ्या व्हॅक्सिनेटर्स (स्वयंसेवक किंवा तात्पुरते कर्मचारी) ला प्रति दिवस २०० ते २५० रुपये मानधन मिळते. मुंबईत पुणे महानगरपालिकेसारख्या संस्थांमध्ये ३९६० स्वयंसेवकांना ही रक्कम दिली जाते, जी राष्ट्रीय धोरणानुसार ठरते. ही रक्कम दिवाळखोर कामासाठी असते आणि राज्य सरकारकडून वितरित केली जाते.

आशा वर्कर्सचे विशेष प्रोत्साहन

आशा (अॅक्ट्र्स फॉर हेल्थ अॅक्टिव्हिटीज) वर्कर्सना पोलियो मोहिमेदरम्यान प्रति बच्चा १ रुपये प्रोत्साहन मिळते, जरी त्यांना वार्षिक निश्चित मानधन ४,००० रुपये महिना मिळते. 

प्रति मोहीम मानधन

असे असले तरी महाराष्ट्रात ५०,००० हून अधिक आशा वर्कर्स सक्रिय असून, मुंबईत त्यांना अतिरिक्त ५०० ते १,००० रुपये प्रति मोहीम मिळू शकतात, जे घरघरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्राधान्य असते.

सुपरवायझर्स आणि पर्यवेक्षकांचे पगार

मोहिमेच्या पर्यवेक्षकांना (सुपरवायझर्स) प्रति दिवस ३०० ते ४०० रुपये मानधन दिले जाते. मुंबई आणि महाराष्ट्रात २८० पर्यवेक्षक आणि १५ मुख्य पर्यवेक्षक असतात, ज्यांना बूथ निरीक्षण आणि अहवाल सादर करण्यासाठी ही रक्कम मिळते. पुण्यासारख्या शहरात ही रक्कम स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून वितरित होते.

डॉक्टर्स आणि नर्सेसचे भत्ते

सरकारी डॉक्टर्स आणि नर्सेसना मोहिमेदरम्यान प्रति दिवस ५०० रुपये भत्ते मिळतात. मुंबई महानगरपालिकेत १०० डॉक्टर्स आणि नर्सेस सहभागी होतात, ज्यांना नियमित पगाराबरोबरच हे अतिरिक्त मानधन मिळते. ही रक्कम मोहिमेच्या यशस्वी राबवणुकीसाठी प्रोत्साहन म्हणून दिली जाते.

मानधन वाढवण्याची मागणी

महाराष्ट्रात मानधन कमी असल्याने कर्मचाऱ्यांची भागीदारी कमी होत असल्याची तक्रार आहे. २०२५ च्या मोहिमेत मुंबईत १४०० बूथवर ३ लाख बालकांना ड्रॉप्स देण्याचे उद्दिष्ट असले तरी, मानधन वाढवण्याची मागणी वाढली आहे.

अंमलबजावणीमध्ये विलंब

राष्ट्रीय आरोग्य मंत्रालयाने महाराष्ट्रासाठी १०% वाढ जाहीर केली असली तरी, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमध्ये विलंब होतो, ज्यामुळे स्वयंसेवकांची टंचाई भासते.

मानधनात वाढ करणे आवश्यक

ही माहिती राष्ट्रीय आरोग्य मिशन आणि स्थानिक आरोग्य विभागाच्या अहवालांवर आधारित आहे. पोलियो मुक्त भारत राखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे योगदान अमूल्य असून, त्यांच्या मानधनात वाढ करणे आवश्यक आहे.

