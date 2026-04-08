मोठं काहीतरी घडणार? शिंदेंची 'भाकरी फिरवण्याची' तयारी? लवकर कोणत्याच निवडणुका नसल्याने...

Maharashtra Politics Eknath Shinde: महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांपैकी एक असलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेसंदर्भात पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदेंनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून लवकरच त्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु झाल्याची माहिती समोर येत आहे. नेमकं हे सारं प्रकरण आहे काय? जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Swapnil Ghangale | Apr 08, 2026, 11:46 AM IST
राजकीय वर्तुळात चर्चा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसंदर्भात राजकीय वर्तुळात सध्या एक चर्चा सुरु असून ही चर्चा त्यांच्या पक्षाबद्दलची आहे. नेमकं हे सारं काय प्रकरण आहे जाणून घेऊयात सविस्तर...

एकनाथ शिंदेंची वेगळी तयारी?

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकींबरोबरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही पार पडल्या असून आता दिर्घकाळ कोणत्याही महत्त्वाच्या निवडणुका नाहीत. त्यामुळेच आता एकनाथ शिंदेंनी एक मोठा निर्णय घेत वेगळ्याच तयारीला सुरुवात केल्याचं वृत्त आहे.

एकनाथ शिंदे भाकरी फिरवण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शिंदे ही भाकरी फिरवणार असले तरी हा सारा प्रकार पक्षांतर्गत धोरणांसंदर्भात असल्याचे समजते.

जे काम करतील तेच...

एकनाथ शिंदें यापुढे आपल्या पक्षासंदर्भात अंतर्गत नेमणुकांसंदर्भात जे काम करतील तेच पदावर राहतील अशी भूमिका घेणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. जे पदावर असून काम करत नाही त्यांना डच्चू देण्यासही मागे पुढे पाहिलं जाणार नाही असं समजतंय.

स्वतःचा मतदारसंघ बघून...

सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेच्या संपर्क प्रमुख यादीत देखील अनेक आमदार, खासदारांची नावं आहेत. त्यांना स्वतःचा मतदारसंघ बघून संपर्क प्रमुख असलेल्या जिल्ह्याची आणि लोकसभा मतदार संघाची देखील जबाबदारी बघावी लागणार आहे.

लवकर कोणतीही निवडणूक नसल्याने...

आता लवकर कोणतीही निवडणूक नसल्याने एकनाथ शिंदे यांचे सर्व लक्ष पक्ष संघटना वाढीकडे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.  

शिंदे स्वतः...

याच पार्श्वभूमीवर आता सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या तसेच आमदार, खासदार, मंत्र्यांच्या कामाचा शिंदे स्वतः सतत आढावा  घेत राहणार आहेत.  

महाराष्ट्रातील सर्व 43 हजार गावांमध्ये...

महाराष्ट्रातील सर्व 43 हजार गावांमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व असायला हवे, असे एकनाथ शिंदेंचे आदेश आहेत.  

कोण जाणार? कोण थांबणार?

शिंदेंच्या या नव्या भूमिकेमुळे आता कोणाला प्रमोशन मिळतं आणि कोणाला पदावरुन हटवलं जातं हे येणारा काळ आणि पदाधिकाऱ्यांची कामगिरीच सांगणार आहे. त्यामुळेच या बदलांचा काय आणि कसा परिणाम होतो हे वेट अँड वॉच पद्धतीनेच समोर येईल. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - एकनाथ शिंदेंच्या फेसबुकवरुन साभार)

