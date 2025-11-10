English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हे तर फारच भयंकर! धु्म्रपान न करणारेही या जीवघेण्या आजाराच्या विळख्यात, डॉक्टरांनी दिला धोक्याचा इशारा

Air Pollution And Cancer: प्रदूषण आणि ग्लोबल वार्मिंगचा फटका मोठ्या प्रमाणात मनुष्याच्या आरोग्यावर होताना दिसतोय. प्रदुषणामुळं महिलांच्या आरोग्यावर अधिक परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे.   

Mansi kshirsagar | Nov 10, 2025, 12:31 PM IST
भारतात प्रदूषणात दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसतेय. याचाच परिणाम आरोग्यावर होतोय. भारतातील प्रदूषित शहरांत फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचे रुग्ण वाढले असल्याचे समोर आले आहे. तरुण महिलांमध्ये आणि धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्ये याचे प्रमाण वाढत असल्याने हे चिंताजनक असल्याचा तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे.

 गाझियाबादमधील 31 वर्षीय एका महिलेला काही दिवसांपूर्वी रक्ताची उलटी झाली होती. त्यानंतर तिची तपासणी केल्यानंतर तिला स्टेज-2चा फुफ्फुसाचा कर्करोग असल्याचे समोर आले.

धक्कादायक म्हणजे, ही महिला कधीच धुम्रपान करत नव्हती. तरीदेखील तिला फुफ्फुसाचा कर्करोग झाल्याचे आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. तसंच, हा प्रकार गंभीर असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटलं आहे. 

25,000 वेळा श्वास

 हवाप्रदूषणाचा आणि फुप्फुसाच्या कर्करोगाच्या वाढत्या प्रमाणाचा थेट संबंध असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटलं आहे.आपण दिवसाला जवळपास 25,000 वेळा श्वास घेतो. त्यातून बेंझीन, रॅडॉनसारख्या विषारी वायूंचा फुप्फुसांवर गंभीर परिणाम होतो, असं डॉक्टरांनी म्हटलं आहे.   

कारणे काय

फुप्फुसाचा कर्करोग आता केवळ धूम्रपान करणाऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. वायुप्रदूषण, रासायनिक वायू आणि हवेतील सूक्ष्मकण हे मोठे कारण ठरत आहेत

लक्षणे काय

या आजाराची लक्षणे क्षयरोगासारखी असतात. जसे दीर्घकाळ खोकला, थकवा आणि कफातून रक्त येणे. श्वास घेण्यास त्रास किंवा रक्तासह खोकला अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका

वेळीच काळजी घ्या

या रोगाची लक्षणे क्षयरोगासारखी आहेत. त्यामुळं आजाराचे उशिरा निदान होणे घातक आहे. त्यामुळं अनेकदा 'स्टेज 4'पर्यंत हा आजार पोहोचतो.

