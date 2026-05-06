Post Office Scheme : एकदाच पैसे भरा अन् ₹2 लाख कमवा; पोस्टाच्या 'झिरो रिस्क स्कीम'चा कसा घ्याल लाभ?

Post Office zero risk investment Scheme : गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय आजच्या घडीला उपलब्ध असले आणि त्यातून दणकट परतावा मिळत असला तरीही भारतीय टपाल खात्यात गुंतवणूक करत सुरक्षित पर्याय निवडणारा एक मोठा वर्ग देशात आहे. त्यांच्यासाठी हे महत्त्वाचं..   

Sayali Patil | May 06, 2026, 01:00 PM IST
भारतीय टपाल

Post Office zero risk investment Scheme 2 lakh returns details

Post Office zero risk investment Scheme : गुंतवणुकीच्या असंख्य पर्यायांमध्येसुद्धा पोस्टातील गुंतवणुकीला प्राधान्य देणाऱ्यांसाठी भारतीय टपाल खात्यानं अतापर्यंत अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यातील एक अगदी सुरक्षित योजना म्हणजे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (POTD) स्कीम. (छाया सौजन्य- AI)

पोस्ट ऑफिस FD

भारतीय टपाल खात्यातील लोकप्रिय योजनांपैकी एक म्हणजे ही 'पोस्ट ऑफिस FD'  योजना. अर्थात  POTD, जिथं जोखीम जवळपास नसल्यातच जमा. (छाया सौजन्य- AI)  

POTD

POTD ही एक अशी योजना आहे, ज्यामध्ये गुंतवणूकदार निश्चित कालावधीसाठी रक्कम जमा करून त्यावर खात्रीशीर परतावा मिळवतात. ही योजना साधारण बँकेच्या FD प्रमाणं काम करते. ज्यामध्ये भारत सरकारकडूनच सुरक्षिततेही हमीसुद्धा मिळत असल्यानं ही 'झिरो रिस्क स्कीम' आहे. (छाया सौजन्य- AI)  

उत्तम योजना

पैसे साठवण्यासाठी ही एक उत्तम योजना असून, त्यासाठी पोस्ट तुमची मदत करतं असं म्हणायला हरकत नाही. (छाया सौजन्य- AI)  

2 लाखांहूनही अधिक व्याज

पोस्टाच्या या POTD योजनेमध्ये एकदा पैसे भरल्यास 2 लाखांहूनही अधिक रकमेचं व्याज मिळू शकतं. या व्याजाची मोजणी तिमाहीच्या आधारे होते. मात्र, ते वर्षातून एकदात परताव्याच्या स्वरुपात दिलं जातं. (छाया सौजन्य- AI)  

वर्षभरासाठी या योजनेत पैसे गुंतवल्यास...

गुंतवणुकीच्या कालावधीनुसार हे व्याज दिलं जातं. वर्षभरासाठी या योजनेत पैसे गुंतवल्यास 6.9 टक्के व्याज मिळतं. 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी 7 टक्के दरानं तर, 3 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 7.1 टक्के दरानं व्याज मिळतं. 5 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 7.5 टक्के दरानं व्याज मिळतं. (छाया सौजन्य- AI)  

Post Office Time Deposite Scheme

समजा, Post Office Time Deposite Scheme अंतर्गत 4.5 लाखांची रक्कम 5 वर्षांसाठी जमा केल्यास या दरम्यान 7.5 टक्के व्याजानं मॅच्योरिटीच्या वेळी तुम्हाला एकूण 6,52,477 रुपये मिळणार. (छाया सौजन्य- AI)  

निव्वळ नफा

थोडक्यात जमा रकमेवर 2,02,477 रुपयांचा निव्वळ नफा. आहे की नाही, बक्कळ कमाई करून देणारी पोस्टाची ही योजना कमाल? (छाया सौजन्य- AI)  

Gold Silver Prices Today: चांदीच्या दरात 6000 रुपयांपेक्षा जास्त, तर सोन्याच्या दरात 2000 रुपयांची वाढ; जाणून घ्या सोन्या-चांदीचे दर

