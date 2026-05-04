  • Secret to Wealth:: रोजचे ₹20 वाचवून बनेल कोट्यवधींचा फंड, रिटायर्टमेंटनंतर 6 लाख पेन्शन; श्रीमंतीचं सिक्रेट!

Power of SIP: प्रत्येकाला वाटतं की आपण श्रीमंत असावं, आपल्याकडे हक्काचं घर, गाडी आणि बँक बॅलन्स असावा. पण महागाईच्या काळात केवळ पगार वाचवून हे शक्य नाही.

Pravin Dabholkar | May 04, 2026, 02:29 PM IST
Power of SIP Saving Just ₹20 Daily Receive a 6 Lakh Pension

Power of SIP: प्रत्येकाला वाटतं की आपण श्रीमंत असावं, आपल्याकडे हक्काचं घर, गाडी आणि बँक बॅलन्स असावा. पण महागाईच्या काळात केवळ पगार वाचवून हे शक्य नाही. जर तुम्हाला वयाच्या ५० व्या वर्षी किंवा निवृत्तीनंतर आर्थिक चिंतामुक्त राहायचे असेल, तर 'म्युच्युअल फंड एसआयपी' (SIP) हा सर्वात प्रभावी मार्ग ठरत आहे.

गुंतवणुकीचा 'मुहूर्त' आजच

श्रीमंत होण्याचा पहिला नियम म्हणजे 'वेळ'. तुम्ही जितक्या लवकर गुंतवणूक सुरू कराल, तितका जास्त फायदा तुम्हाला मिळतो. उदाहरणार्थ, जर दोन मित्रांपैकी एकाने वयाच्या २५ व्या वर्षी आणि दुसऱ्याने ३५ व्या वर्षी एसआयपी सुरू केली, तर २५ व्या वर्षी सुरू करणाऱ्या व्यक्तीचा फंड निवृत्तीपर्यंत दुसऱ्यापेक्षा दुपटीहून अधिक असेल. गुंतवणुकीत 'रक्कम' किती आहे यापेक्षा ती 'किती काळासाठी' आहे, याला अधिक महत्त्व असते.

एसआयपी

एसआयपी म्हणजे 'सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन'. हे केवळ गुंतवणुकीचे साधन नसून ती एक शिस्त आहे. दरमहा तुमच्या बँक खात्यातून ठराविक रक्कम कापली जाते. यामुळे तुम्हाला बाजाराच्या चढ-उतारांची (Market Volatility) भीती राहत नाही. जेव्हा बाजार खाली असतो, तेव्हा तुम्हाला जास्त युनिट्स मिळतात आणि जेव्हा बाजार वाढतो, तेव्हा तुमच्या गुंतवणुकीचे मूल्य वाढते. यालाच 'रुपी कॉस्ट एव्हरेजिंग' म्हणतात.

'स्टेप-अप' एसआयपी

अनेकजण एकदा एसआयपी सुरू करतात आणि वर्षानुवर्षे तीच रक्कम कायम ठेवतात. पण जर तुम्हाला लवकर करोडपती व्हायचे असेल, तर 'स्टेप-अप' पद्धत वापरा. दरवर्षी तुमच्या उत्पन्नात वाढ होते, त्याप्रमाणे एसआयपीमध्ये किमान १० ते १५ टक्क्यांनी वाढ करा. ही छोटीशी वाढ तुमच्या अंतिम कॉर्पसमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक भर टाकू शकते.

चक्रवाढ व्याजाची 'अजब जादू'

अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी चक्रवाढ व्याजाला 'जगातील आठवे आश्चर्य' म्हटले आहे. एसआयपीमध्ये तुम्हाला केवळ तुमच्या मुद्दलावरच नाही, तर मिळालेल्या व्याजावरही व्याज मिळते. १०-१५ वर्षांनंतर हा परिणाम इतका मोठा असतो की तुमची मूळ गुंतवणूक छोटी वाटते आणि व्याजातून मिळणारी रक्कम डोंगराएवढी मोठी होते.

दीर्घकालीन दृष्टीकोन

शेअर बाजार किंवा म्युच्युअल फंडातून रातोरात श्रीमंत होता येत नाही. यासाठी किमान १५, २० किंवा २५ वर्षांचे लक्ष्य ठेवणे आवश्यक आहे. दीर्घ कालावधीत बाजारातील जोखीम कमी होते आणि परतावा (Returns) मिळण्याची शक्यता १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. 'संयम' हाच गुंतवणुकीचा खरा नफा आहे.

महागाईवर मात करणारी गुंतवणूक

आज १०,००० रुपयांत जे मिळते, ते २० वर्षांनंतर कदाचित ५०,००० रुपयांना मिळेल. जर तुम्ही तुमचे पैसे बँकेच्या साध्या सेव्हिंग अकाउंटमध्ये किंवा एफडीमध्ये ठेवले, तर ते महागाईच्या तुलनेत वाढत नाहीत. इक्विटी म्युच्युअल फंड हे महागाईपेक्षा जास्त परतावा देणारे सर्वोत्तम साधन मानले जाते. निवृत्तीनंतरचे आयुष्य सुसह्य करण्यासाठी 'इन्फ्लेशन ॲडजस्टेड' परतावा मिळवणे गरजेचे आहे.

9 कोटींचा निधी

जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी ₹६,००० ची 'सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन' (SIP) — ज्यामध्ये १०% वार्षिक वाढ (step-up) समाविष्ट आहे — सातत्याने सुरू ठेवली आणि त्यावर सरासरी १५% वार्षिक परतावा मिळवला, तर ते अंदाजे ₹९ कोटींचा निधी (corpus) जमा करू शकतात. हा आकडा हे स्पष्ट करतो की, योग्य रणनीतीसह दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवल्यास किती आमूलाग्र आर्थिक परिवर्तन घडवून आणता येते.

खर्च करुनही राहील शिल्लक

जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या ६० व्या वर्षी हा ₹९ कोटींचा निधी 'सिस्टिमॅटिक विथड्रॉवल प्लॅन' (SWP) मध्ये गुंतवला — आणि त्यावर ७% परतावा मिळेल असे गृहीत धरले — तर त्यांना दरमहा अंदाजे ₹६ लाखांचे निवृत्तीवेतन (pension) मिळू शकते. शिवाय, त्यानंतरही त्यांच्याकडे सुमारे ₹२.६४ कोटींचा उर्वरित निधी शिल्लक राहू शकतो, ज्याचा वापर ते आपत्कालीन आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी करू शकतात.

