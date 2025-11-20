English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Powerful Rajyogas: 2026 मध्ये येतायत दुर्लभ राजयोग, 3 राशींना मिळणार करियर, संपत्तीमध्ये उसळी!

Powerful Rajyogas in 2026: हे सर्व योग एकाच वर्षी एकत्र येणे खूप दुर्मिळ मानले जाते आणि याचा प्रभाव व्यक्ती, समाज आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक पडू शकतो.

Pravin Dabholkar | Nov 20, 2025, 10:21 PM IST
twitter
1/10

Powerful Rajyogas: 2026 मध्ये येतायत दुर्लभ राजयोग, 3 राशींना मिळणार करियर, संपत्तीमध्ये उसळी!

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

Powerful Rajyogas in 2026: वैदिक ज्योतिषानुसार २०२६ हे वर्ष चार अत्यंत शक्तिशाली राजयोगांचा संगम असणार आहेत. हंस महापुरुष राजयोग बुधादित्य योग,  महालक्ष्मी योग, गजकेसरी योग आहेत.

twitter
2/10

देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

हे सर्व योग एकाच वर्षी एकत्र येणे खूप दुर्मिळ मानले जाते आणि याचा प्रभाव व्यक्ती, समाज आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही सकारात्मक पडू शकतो.

twitter
3/10

राजयोग कधी-कधी निर्माण होतील?

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

गजकेसरी राजयोग : २ जानेवारी २०२६ (चंद्र + गुरू मिथुन राशीत एकत्र)   बुधादित्य राजयोग : जानेवारी २०२६ पासून २ जून २०२६ पर्यंत प्रभावी   गजलक्ष्मी राजयोग : १४ मे २०२६ (शुक्र मिथुन राशीत प्रवेश)   हंस महापुरुष राजयोग : २ जून २०२६ (गुरू कर्क राशीत उच्चस्थ)

twitter
4/10

या राजयोगांचा एकत्रित परिणाम

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

हे चारही योग एकत्र आल्याने आर्थिक मंदी कमी होऊ शकते, व्यापार-उद्योगांना गती मिळेल, नोकऱ्या-व्यवसायात प्रगती होईल, तसेच कौटुंबिक सुख-शांती आणि सामाजिक स्थिरता वाढेल.

twitter
5/10

सर्वात जास्त लाभ कोणत्या ३ राशींना होणार?

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

ज्योतिषी भाकितानुसार या चारही राजयोगांचा विशेष प्रभाव या तीन राशींवर पडेल:  कर्क,कन्या  आणि मकर राशींना फायदा होणार आहे.

twitter
6/10

कर्क राशीला काय मिळणार?

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

स्पर्धा परीक्षा, शिक्षणात मोठे यश मिळेल. घर, वाहन, मालमत्ता खरेदीची प्रबळ शक्यता आहे. अडकलेले पैसे परत मिळतील.कौटुंबिक सुख-शांती, मित्र-नातेवाईकांचा भक्कम पाठिंबा मिळेल.बचत वाढेल, आर्थिक स्थिरता मजबूत होईल.

twitter
7/10

कन्या राशीला काय लाभ होईल?

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

उत्पन्नाचे नवे मार्ग उघडतील, कमाईत मोठी वाढ  होईल.करिअरमध्ये नशीब साथ देईल, प्रयत्नांना त्वरेने फळ  मिळेल. नातेसंबंध मजबूत होतील, प्रवास लाभदायक  असेल.धैर्य, उत्साह आणि कार्यक्षमता वाढेल  तसेच नवीन प्रकल्प यशस्वी होतील.

twitter
8/10

मकर राशीला काय मिळेल?

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

नोकरी-व्यवसायात मोठी प्रगती, वरिष्ठांचा पाठिंबा  मिळेल. जुन्या गुंतवणुकीतून चांगला नफा मिळेल. आत्मविश्वास वाढेल, ध्येय साध्य करण्यात गती मिळेल.  समाजात मान-सन्मान वाढेल, वाहन-घर खरेदीची योग्य वेळ मिळेल. आर्थिक स्थिती मजबूत होऊन स्थिरता येईल.

twitter
9/10

मेहनत आणि सकारात्मक दृष्टिकोन

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

2026 हे कर्क, कन्या आणि मकर राशींसाठी खरोखरच सुवर्णकाळ ठरणार आहे. चार दुर्मिळ राजयोग एकत्र येत असल्याने या तीन राशींच्या जीवनात करिअर, संपत्ती, सन्मान आणि कौटुंबिक सुखात मोठी भर पडेल. ज्योतिषी सांगतात की, या काळात मेहनत आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला तर यश निश्चित आहे!

twitter
10/10

डिस्क्लेमर

Powerful Rajyogas in 2026 bringing significant career and financial gains to zodiac signs

या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.

twitter
पुढील
अल्बम

महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट, जागा ठरली? पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हबला पर्याय देणारे दुसरे मोठे IT पार्क

पुढील अल्बम

महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट, जागा ठरली? पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हबला पर्याय देणारे दुसरे मोठे IT पार्क

महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट, जागा ठरली? पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हबला पर्याय देणारे दुसरे मोठे IT पार्क

महाराष्ट्रात उभारण्यात येत असलेल्या नव्या IT पार्कबाबत मोठी अपडेट, जागा ठरली? पुण्याच्या जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT हबला पर्याय देणारे दुसरे मोठे IT पार्क 10
मुंबईतील तुम्ही प्रवास करत असलेल्या रेल्वे स्थानकाच्या नावाचा इतिहास काय? 99 टक्के मुंबईकरांना नसेल माहिती!

मुंबईतील तुम्ही प्रवास करत असलेल्या रेल्वे स्थानकाच्या नावाचा इतिहास काय? 99 टक्के मुंबईकरांना नसेल माहिती!

मुंबईतील तुम्ही प्रवास करत असलेल्या रेल्वे स्थानकाच्या नावाचा इतिहास काय? 99 टक्के मुंबईकरांना नसेल माहिती! 9
48 दिवसांत 100000000000000 रुपये बुडाले; क्रिप्टोकरन्सी मार्केट उद्ध्वस्त ! बिटकॉन 27 टक्क्यांनी घसरले, डोगेकॉइन, इथरियम, सोलाना, रिपल आणि..

48 दिवसांत 100000000000000 रुपये बुडाले; क्रिप्टोकरन्सी मार्केट उद्ध्वस्त ! बिटकॉन 27 टक्क्यांनी घसरले, डोगेकॉइन, इथरियम, सोलाना, रिपल आणि..

48 दिवसांत 100000000000000 रुपये बुडाले; क्रिप्टोकरन्सी मार्केट उद्ध्वस्त ! बिटकॉन 27 टक्क्यांनी घसरले, डोगेकॉइन, इथरियम, सोलाना, रिपल आणि.. 8
180000000000 रुपयांचा शेअर बायकॅक, भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या बायबॅकला सुरुवात, काहीच न करता डायरेक्ट 18 टक्केचा फायदा

180000000000 रुपयांचा शेअर बायकॅक, भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या बायबॅकला सुरुवात, काहीच न करता डायरेक्ट 18 टक्केचा फायदा

180000000000 रुपयांचा शेअर बायकॅक, भारतातील सर्वात मोठ्या IT कंपनीच्या बायबॅकला सुरुवात, काहीच न करता डायरेक्ट 18 टक्केचा फायदा 9