1 रुपयाही न गुंतवता घरबसल्या 2.88 लाख कमवा, Investment चं हे सिक्रेट तुम्हाला कोणी नाही सांगणार!
Pravin Dabholkar | Nov 10, 2025, 01:54 PM IST
PPF scheme 2025: गुंतणूकीचे अनेक प्रकार मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. पण प्रत्येकजण सर्वात जास्त रिटर्न देणाऱ्या आणि सुरक्षित फंडच्या शोधात असतो.
पीपीएफ म्हणजे काय?
पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड ही सरकारची १००% रिस्क-फ्री योजना आहे. कोणताही भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत खाते उघडू शकतो. अल्पवयीनांच्या नावानेही पालक खाते उघडू शकतात. एका व्यक्तीला फक्त एकच खाते उघडता येते. यात जॉइंट खाते नाही. पती-पत्नी दोघेही स्वतंत्र खाते उघडल्यास कुटुंबाला दरवर्षी ₹३ लाखापर्यंत गुंतवणूक + दुप्पट टॅक्स बचत मिळते.
सध्याचे व्याज आणि गुंतवणूक मर्यादा
सध्याचे व्याज ७.१% वार्षिक (चक्रवृद्धी)आहे. यात दरवर्षी किमान ₹५००, कमाल ₹१.५ लाख गुंतवता येते. खाते १५ वर्षांचे; नंतर ५-५ वर्षांनी अनिश्चित काळापर्यंत वाढवता येते.४. १५ वर्षांत किती रक्कम जमा होते? (उदाहरण)दरवर्षी ₹१.५ लाख × १५ वर्षे = एकूण गुंतवलेले ₹२२.५ लाख. मॅच्युरिटीवर मिळणारी रक्कम: ₹४०,६८,२०९ होते. म्हणजेच फक्त व्याजच तुम्हाला ₹१८,१८,२०९ मिळेल. जे मूळ गुंतवणुकीपेक्षा ८०% जास्त असते.
कमाई कशी सुरू होते?
PPP चे EEE टॅक्स बेनिफिट म्हणजे काय?
PPF चे इतर फायदे
