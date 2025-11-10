English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
1 रुपयाही न गुंतवता घरबसल्या 2.88 लाख कमवा, Investment चं हे सिक्रेट तुम्हाला कोणी नाही सांगणार!

 गुंतणूकीचे अनेक प्रकार मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. पण प्रत्येकजण सर्वात जास्त रिटर्न देणाऱ्या आणि सुरक्षित फंडच्या शोधात असतो.

Pravin Dabholkar | Nov 10, 2025, 01:54 PM IST
PPF scheme 2025: गुंतणूकीचे अनेक प्रकार मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. पण प्रत्येकजण सर्वात जास्त रिटर्न देणाऱ्या आणि सुरक्षित फंडच्या शोधात असतो.

1 रुपयाही न गुंतवता घरबसल्या 2.88 लाख कमवा, Investment चं हे सिक्रेट तुम्हाला कोणी नाही सांगणार!

PPF investment You can earn more than 2 lakh every year

PPF scheme 2025: गुंतणूकीचे अनेक प्रकार मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. पण प्रत्येकजण सर्वात जास्त रिटर्न देणाऱ्या आणि सुरक्षित फंडच्या शोधात असतो. अशावेळी तुम्हाला सरकारी योजना उपयोगी येतात. एका योजनेत तुम्ही 2.88 लाख रुपये कमवू शकता. कसे? ते जाणून घेऊया.

पीपीएफ म्हणजे काय?

PPF investment You can earn more than 2 lakh every year

पब्लिक प्रोव्हिडंट फंड ही सरकारची १००% रिस्क-फ्री योजना आहे. कोणताही भारतीय नागरिक पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत खाते उघडू शकतो. अल्पवयीनांच्या नावानेही पालक खाते उघडू शकतात. एका व्यक्तीला फक्त एकच खाते उघडता येते. यात जॉइंट खाते नाही. पती-पत्नी दोघेही स्वतंत्र खाते उघडल्यास कुटुंबाला दरवर्षी ₹३ लाखापर्यंत गुंतवणूक + दुप्पट टॅक्स बचत मिळते.

सध्याचे व्याज आणि गुंतवणूक मर्यादा

PPF investment You can earn more than 2 lakh every year

सध्याचे व्याज ७.१% वार्षिक (चक्रवृद्धी)आहे. यात दरवर्षी किमान ₹५००, कमाल ₹१.५ लाख गुंतवता येते. खाते १५ वर्षांचे; नंतर ५-५ वर्षांनी अनिश्चित काळापर्यंत वाढवता येते.४. १५ वर्षांत किती रक्कम जमा होते? (उदाहरण)दरवर्षी ₹१.५ लाख × १५ वर्षे = एकूण गुंतवलेले ₹२२.५ लाख. मॅच्युरिटीवर मिळणारी रक्कम: ₹४०,६८,२०९ होते. म्हणजेच फक्त व्याजच तुम्हाला ₹१८,१८,२०९ मिळेल. जे मूळ गुंतवणुकीपेक्षा ८०% जास्त असते.

कमाई कशी सुरू होते?

PPF investment You can earn more than 2 lakh every year

मॅच्युरिटी नंतर "Extension Without Contribution" फॉर्म भरल्यास खाते बंद होत नाही. ₹४०.६८ लाख तसेच राहतात आणि त्यावर दरवर्षी ७.१% व्याज मिळत राहते. म्हणजे दरवर्षी ₹२.८८ लाख घरबसल्या कमाई जी आयुष्यभर असते.

PPP चे EEE टॅक्स बेनिफिट म्हणजे काय?

PPF investment You can earn more than 2 lakh every year

गुंतवलेले पैसे (₹१.५ लाख) ८०C अंतर्गत टॅक्स-फ्री असतात मिळणारे व्याज पूर्णपणे टॅक्स-फ्री असते.  मॅच्युरिटीची संपूर्ण रक्कम टॅक्स-फ्री आहे. भारतातील एकमेव योजना जिथे तिन्ही टप्प्यांवर शून्य टॅक्स!

PPF चे इतर फायदे

PPF investment You can earn more than 2 lakh every year

सरकार हमी असून १००% सुरक्षित गुंतवणूक आहे.  खात्यातून ३रे वर्षापासून ७.१% व्याजाने लोन मिळते.६ व्या वर्षापासून आंशिक पैसे काढता येतात.रिटायरमेंटसाठी परफेक्ट असून दीर्घकाळात कोट्यवधींचा फंड तयार होतो.

कसे सुरू कराल?

PPF investment You can earn more than 2 lakh every year

जवळच्या पोस्ट ऑफिस/बँकेत जा किंवा ऑनलाइन उघडा (SBI, HDFC, ICICI इ.).आधार-पॅन जोडा, KYC पूर्ण करा.दरवर्षी ₹१.५ लाख SIP प्रमाणे टाका. जुलै-ऑगस्टमध्ये टाकल्यास जास्त व्याज मिळते. १५ वर्षांनंतर फॉर्म-२ भरा आणि "Extension Without Contribution" निवडा – मग आयुष्यभर दरवर्षी ₹२.८८ लाख घरबसल्या कमवू शकता.

कसे मिळतील 2.88 लाख?

PPF investment You can earn more than 2 lakh every year

१५ वर्षे दरवर्षी ₹१.५ लाख गुंतवले तर १५ वर्षांनंतर खात्यात एकूण ₹४०.६८ लाख जमा होतात. त्यानंतर "Extension Without Contribution" निवडल्यास नव्याने एक रुपयाही न गुंतवता फक्त ७.१% चक्रवृद्धी व्याजाने दरवर्षी ₹२,८८,८४२ मिळतात. हे पूर्णपणे टॅक्स-फ्री असते!

