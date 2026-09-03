/10 चौकार 7 षटकार... 47 चेंडूत घातला धूमाकुळ! प्रभसिमरन सिंगचा मैदानावर कहर

भारतामध्ये अनेक ठिकाणी देशांतर्गत क्रिकेट सुरु आहे, शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 मध्ये आयपीएलचा स्टार फलंदाज प्रभसिमरन सिंग धूमाकुळ घातला आहे.
जालंधर वॉरियर्सचा कर्णधार आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज प्रभसिमरन सिंग शेर-ए-पंजाब टी20 लीग 2026 मध्ये आपल्या बॅटने धुमाकूळ घालत आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
त्याने या स्पर्धेत सलग दोन शतके झळकावली आहेत. त्याच्या शतकामुळे जालंधरला एक रोमांचक सामना जिंकण्यास मदत झाली. लीगमध्ये जालंधरचा हा सलग दुसरा विजय आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
प्रभसिमरनने यापूर्वी अभिषेक शर्माच्या नेतृत्वाखालील अमृतसर सुरमास संघाविरुद्ध शतक झळकावले होते. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
तो नाबाद राहिला आणि जालंधरने 265 धावांचे मोठे लक्ष्य पार करत आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
आता, त्याने बठिंडा रॉयल्सविरुद्ध शतक झळकावत आपल्या संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रभसिमरनने आतापर्यंत लीगच्या प्रत्येक सामन्यात 50 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जालंधरचा कर्णधार प्रभसिमरन सिंगने मोहालीमध्ये बठिंडा रॉयल्सविरुद्ध खेळताना शतक झळकावले. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या जालंधरच्या संघाने चांगली सुरुवात केली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सलामीवीर विश्वनाथ सिंग आणि प्रभसिमरन सिंग यांनी 34 धावांची भागीदारी केली. विश्वनाथ 21 धावा करून बाद झाला, पण कर्णधार खेळपट्टीवर टिकून राहिला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पहिली विकेट पडल्यानंतर संघाने झटपट आणखी दोन विकेट गमावल्या, ज्यामुळे एके वेळी त्यांची धावसंख्या 62/3 झाली होती. त्यानंतर आर्यन यादवने कर्णधाराला साथ दिली. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया