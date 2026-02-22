English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Marathi News
  फोटो
  • Photo: प्रजक्ता माळीचे Blouseless फोटो तुफान व्हायरल; दागिन्यांनीही रोखल्या नजरा

Photo: प्रजक्ता माळीचे Blouseless फोटो तुफान व्हायरल; दागिन्यांनीही रोखल्या नजरा

Prajakta mali: मराठी सिनेसृष्टीत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारी प्राजक्ता माळी सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. तिच्या नव्या फोटोशूटने चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. पारंपरिक साडीतील तिचा वेगळा अंदाज पाहून अनेकांनी कौतुकत केलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे यावेळी तिच्या आकर्षणाच मुख्य कारण तिचे दागिनेपण ठरले. तिचे 'हे' हटके फोटो पहाच...

Priti Ved | Feb 22, 2026, 12:33 PM IST
1/8

प्राजक्ताची नवीन पोस्ट

Prajakta Mali

अभिनेत्रीने अलीकडेच इन्स्टाग्रामवर मोरपंखी छटांची रेशमी साडी परिधान केलेले फोटो शेअर केले. साधेपणा आणि आकर्षकता यांचा सुंदर मेळ तिच्या या स्टाईलमध्ये दिसतो. साडी नेसण्याची पद्धत आणि तिचा आत्मविश्वासपूर्ण पोझ यामुळे हे फोटो वाऱ्याच्या वेगाने व्हायरल झाले. 

2/8

ब्लाऊज न घातल्याची चर्चा रंगली

Prajakta Mali

या लूकमध्ये पारंपरिकतेसोबत आधुनिकतेचा टच जाणवला. साडीबरोबर ब्लाऊज न घातल्याची चर्चा चाहत्यांमध्ये रंगलीच. दरम्यान तिच्या दागिन्यांची निवड मात्र अतिशय नाजूक आणि साडीशी सुसंगत होती.

3/8

प्रजक्ताचा सिनेप्रवास

Prajakta Mali

प्राजक्ताने अभिनयाची सुरुवात दूरदर्शनवरील मालिकांमधून केली आणि नंतर हळूहळू चित्रपट, नृत्य आणि सूत्रसंचालनातही आपली छाप पाडली. तिचा संवाद कौशल्य आणि सहज हसतमुख स्वभावामुळे प्रेक्षकांमध्ये ती अधिक लोकप्रिय झाली.

4/8

साडीतील पारंपरिक पण वेगळा लूक

Prajakta Mali

प्राजक्ताचा साडीतील पारंपरिक पण वेगळा लूक सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाला.

5/8

नेटकऱ्यांनी केले कौतुक

Prajakta Mali

चाहत्यांनी तिच्या आत्मविश्वासपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाचे आणि नैसर्गिक सौंदर्याचे भरभरून कौतुक केले.

6/8

दागिन्यांनी रोखल्या नजरा

Prajakta Mali

साडीची रंगछटा आणि पार्श्वभूमीतील साधी मांडणी फोटोला अधिक उठाव देत होती. दागिन्यांची निवड हलकी असूनही संपूर्ण पोशाख अधिक उठून दिसत होता.

7/8

नवीन ट्रेंड

Prajakta Mali

अनेक फॅशनप्रेमींनी या स्टाईलला नवीन ट्रेंड मानायला सुरुवात केली आहे. अभिनेत्रीच्या चेहऱ्यावरचा स्मितभाव आणि सहज पोझ चाहत्यांना विशेष भावले.

8/8

लाइक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव

Prajakta Mali

तिच्या पोस्टवर अल्पावधीत हजारो प्रतिक्रिया आणि लाइक्स मिळाले. प्राजक्ता नेहमीप्रमाणे वेगळेपणा जपत पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरली.

