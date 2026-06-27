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8 ओव्हर, 125 धावा... प्रसिद्ध कृष्णाच्या कारकिर्दीवरील सर्वात मोठा डाग! नावावर नकोसा विक्रम

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 27, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:58 PM IST

भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यात भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. भारताच्या संघाचे पराभवाचे कारण म्हणजेच आजच्या सामन्यातील गोलंदाजी आणि फलंदाजी. 

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बेलफास्ट येथे आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याने एक असा नकोसा आणि लाजिरवाणा विक्रम रचला, हा रेकॅार्ड प्रसिद्ध कृष्णाच्या नावावर आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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प्रसिद्ध कृष्णाने आयर्लंडविरुद्ध सामन्यामध्ये फारच खराब गोलंदाजी केली, त्याने आयर्लंडविरुद्ध सामन्यात सर्वाधिक धावा दिल्या आणि त्याने एकही विकेट घेतला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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प्रसिद्ध कृष्णा टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात सलग दोन सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा देणारा गोलंदाज ठरला, त्याने मागील 2 सामन्यांमध्ये 125 धावा दिल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आयर्लंडविरुद्धच्या या सामन्यात प्रसिद्धने आपल्या 4 षटकांत एकही बळी न घेता 54 धावा दिल्या. हे त्याने पहिल्यांदा केले नाही याआधी देखील प्रसिद्ध कृष्णाने ही कामगिरी केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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2023 मध्ये गुवाहाटी येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या त्याच्या आधीच्या टी20 सामन्यात त्याने 4 षटकांत 68 धावा दिल्या होत्या. त्याने केलेल्या कामगिरीनंतर सोशल मिडियावर त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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या दोन्ही सामन्यांमध्ये मिळून प्रसिद्ध कृष्णाने केवळ 8 षटकांत (48 चेंडू) 125 धावा दिल्या, जी टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील एक अत्यंत निराशाजनक कामगिरी आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आयर्लंडविरुद्ध सामन्यात कर्णधाराने सातव्या षटकात प्रसिद्धकडे चेंडू सोपवला, तेव्हा त्याने चांगली सुरुवात केली, पण त्याच षटकात त्याने दोन षटकार आणि एकूण 14 धावा दिल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
Prasidh Krishna
Ind Vs Ire
team india

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