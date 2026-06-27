/8 ओव्हर, 125 धावा... प्रसिद्ध कृष्णाच्या कारकिर्दीवरील सर्वात मोठा डाग! नावावर नकोसा विक्रम

भारत विरुद्ध आयर्लंड यांच्यामध्ये सामना झाला, या सामन्यात भारताच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. भारताच्या संघाचे पराभवाचे कारण म्हणजेच आजच्या सामन्यातील गोलंदाजी आणि फलंदाजी.
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बेलफास्ट येथे आयर्लंडविरुद्धच्या पहिल्या टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात त्याने एक असा नकोसा आणि लाजिरवाणा विक्रम रचला, हा रेकॅार्ड प्रसिद्ध कृष्णाच्या नावावर आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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प्रसिद्ध कृष्णाने आयर्लंडविरुद्ध सामन्यामध्ये फारच खराब गोलंदाजी केली, त्याने आयर्लंडविरुद्ध सामन्यात सर्वाधिक धावा दिल्या आणि त्याने एकही विकेट घेतला नाही. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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प्रसिद्ध कृष्णा टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात सलग दोन सामन्यांमध्ये सर्वाधिक धावा देणारा गोलंदाज ठरला, त्याने मागील 2 सामन्यांमध्ये 125 धावा दिल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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आयर्लंडविरुद्धच्या या सामन्यात प्रसिद्धने आपल्या 4 षटकांत एकही बळी न घेता 54 धावा दिल्या. हे त्याने पहिल्यांदा केले नाही याआधी देखील प्रसिद्ध कृष्णाने ही कामगिरी केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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2023 मध्ये गुवाहाटी येथे ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या त्याच्या आधीच्या टी20 सामन्यात त्याने 4 षटकांत 68 धावा दिल्या होत्या. त्याने केलेल्या कामगिरीनंतर सोशल मिडियावर त्याला मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले जात आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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या दोन्ही सामन्यांमध्ये मिळून प्रसिद्ध कृष्णाने केवळ 8 षटकांत (48 चेंडू) 125 धावा दिल्या, जी टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील एक अत्यंत निराशाजनक कामगिरी आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
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आयर्लंडविरुद्ध सामन्यात कर्णधाराने सातव्या षटकात प्रसिद्धकडे चेंडू सोपवला, तेव्हा त्याने चांगली सुरुवात केली, पण त्याच षटकात त्याने दोन षटकार आणि एकूण 14 धावा दिल्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया