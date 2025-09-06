English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नातवाला 65 लाखांची Tesla भेट देणाऱ्या प्रताप सरनाईकांची एकूण संपत्ती किती? रिक्षाचालक ते 800% संपत्ती वाढ, Income सोर्स...

First Tesla Owner Pratap Sarnaik Net Worth Property: आपल्या नातवासाठी भारतातील पहिली टेस्ला विकत घेणारे आणि एकेकाळी रिक्षाचालक म्हणून काम करणारे मंत्री प्रताप सरनाईक यांची एकूण संपत्ती किती आहे? त्यांची संपत्ती 800 टक्क्यांनी वाढली, असा कोणता व्यवसाय ते करतात? जाणून घ्या तपशील...  

Swapnil Ghangale | Sep 06, 2025, 01:52 PM IST
संपत्तीत मोठी वाढ

pratapsarnaiktesla

2009 मध्ये प्रताप सरनाईक यांनी 16 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर ही संपत्ती 2014 मध्ये वाढून 143 कोटी रुपये झाली.  

2019 मध्ये किती होती संपत्ती?

pratapsarnaiktesla

2019 च्या निवडणुकीमध्ये प्रताप सरनाईक यांनी 143.97 कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केलेली.   

800 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती

pratapsarnaiktesla

2024 मध्ये प्रताप सरनाईकांच्या संपत्तीमध्ये दुप्पटीने वाढ झाली.  2024 मध्ये त्यांची संपत्ती 333.32 कोटी रुपये झाली आहे. ही वाढ गेल्या 15 वर्षांत सुमारे 800% वाढली आहे.    

कर्ज किती?

pratapsarnaiktesla

याशिवाय, प्रताप सरनाईक 2019 मध्ये 110.96 कोटी रुपये कर्ज आणि देणं लागत होते. ही रक्कम 2024 मध्ये 194.43 कोटी रुपये इतकी झाली आहे.  

pratapsarnaiktesla

प्रताप सरनाईक यांच्या संपत्तीचा मुख्य स्रोत त्यांचा विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीज आहे, जो रिअल इस्टेट, हॉस्पिटॅलिटी, आणि बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये ठाणे आणि मुंबईतील लक्झरी हॉटेल्स, व्यावसायिक इमारती, आणि मोठ्या निवासी प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय, त्यांनी मनोरंजन, मीडिया, आणि वित्तीय क्षेत्रातही गुंतवणूक केली आहे.  

pratapsarnaiktesla

रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये सरनाईक यांनी विहंग शांतिवन, विहंग गार्डन, सृष्टी कॉम्प्लेक्स, विहंग रेसिडेन्सी, विहंग टॉवर, विहंग विहार, विहंग पार्क, रौनक टॉवर, विहंग आर्केड, आणि रौनक आर्केडची निर्मिती केली आहे.  

pratapsarnaiktesla

प्रताप सरनाईकांच्या संपत्तीमध्ये 56.31 कोटी रुपयांची जंगम मालमत्ता (रोख रक्कम, बँक ठेवी, शेअर्स, दागिने, लक्झरी वाहने) आणि   

स्थावर मालमत्ता

pratapsarnaiktesla

प्रताप सरनाईकांच्या संपत्तीमध्ये 232.6 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता (17 बिगर-कृषी जमिनी, 12 निवासी इमारती, आणि 12 व्यावसायिक मालमत्ता) यांचा समावेश आहे.  

एकूण संपत्तीचा आकडा किती?

pratapsarnaiktesla

प्रताप सरनाईक यांची एकूण संपत्ती 2024 मध्ये सुमारे 333.32 कोटी रुपये आहे, असे त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रामध्ये नमूद केलं आहे.   

घोटाळ्यात नाव

pratapsarnaiktesla

NSEL घोटाळा: 2022 मध्ये, प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) प्रताप सरनाईक यांच्या 11.35 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर (ठाण्यातील दोन फ्लॅट्स आणि जमीन) PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत जप्ती केली. ही कारवाई नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) घोटाळ्याशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये आस्था ग्रुपने 21.74 कोटी रुपये विहंगच्या कंपन्यांना हस्तांतरित केल्याचा आरोप आहे.  

आयकर आणि फौजदारी खटले:

pratapsarnaiktesla

आयकर आणि फौजदारी खटले: सरनाईक यांच्यावर 9 फौजदारी खटले दाखल आहेत, ज्यामध्ये IPC कलम 506 (गुन्हेगारी धमकी), 332 (सार्वजनिक सेवकाला कर्तव्यात अडथळा), आणि 427 (मालमत्तेचे नुकसान) यांचा समावेश आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - प्रताप सरनाईकांच्या फेसबुकवरुन साभार)

गोड, कडू किंवा कॉफीचा फ्लेवर... चॉकलेटला वेगवेगळी चव कशी मिळते? जाणून घ्या

