नातवाला 65 लाखांची Tesla भेट देणाऱ्या प्रताप सरनाईकांची एकूण संपत्ती किती? रिक्षाचालक ते 800% संपत्ती वाढ, Income सोर्स...

First Tesla Owner Pratap Sarnaik Net Worth Property: आपल्या नातवासाठी भारतातील पहिली टेस्ला विकत घेणारे आणि एकेकाळी रिक्षाचालक म्हणून काम करणारे मंत्री प्रताप सरनाईक यांची एकूण संपत्ती किती आहे? त्यांची संपत्ती 800 टक्क्यांनी वाढली, असा कोणता व्यवसाय ते करतात? जाणून घ्या तपशील...
Swapnil Ghangale | Sep 06, 2025, 01:52 PM IST
संपत्तीत मोठी वाढ
2019 मध्ये किती होती संपत्ती?
800 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती
कर्ज किती?
प्रताप सरनाईक यांच्या संपत्तीचा मुख्य स्रोत त्यांचा विहंग ग्रुप ऑफ कंपनीज आहे, जो रिअल इस्टेट, हॉस्पिटॅलिटी, आणि बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत आहे. यामध्ये ठाणे आणि मुंबईतील लक्झरी हॉटेल्स, व्यावसायिक इमारती, आणि मोठ्या निवासी प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय, त्यांनी मनोरंजन, मीडिया, आणि वित्तीय क्षेत्रातही गुंतवणूक केली आहे.
स्थावर मालमत्ता
एकूण संपत्तीचा आकडा किती?
