/प्रेग्नंट कियारा आडवाणीचं बीच व्हेकेशन! सिद्धार्थ आणि मुलीसोबत शेअर केले खास क्षण, चेहऱ्यावर दिसतोय ग्लो

आपल्या दुसऱ्या गरोदरपणाची घोषणा केल्यानंतर, कियारा अडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा सुट्टीवर गेले आहेत. हे जोडपे आपली छोटी मुलगी 'सराया' हिच्यासोबत कौटुंबिक सुट्टीसाठी गेले असून, त्याची झलक सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.
दुसऱ्यांदा आई होण्याची गोड बातमी दिल्यानंतर कियारा आडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा सध्या फॅमिली व्हेकेशनचा आनंद घेत आहेत. आपल्या लाडक्या लेकीसोबत समुद्रकिनाऱ्यावर निवांत वेळ घालवणाऱ्या कियाराने सोशल मीडियावर काही खास फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये तिचा आनंद, चेहऱ्यावरची चमक आणि कुटुंबासोबत घालवलेले सुंदर क्षण चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
दुसऱ्या प्रेग्नन्सीची घोषणा केल्यानंतर कियारा आडवाणीने आपल्या सुट्टीतील काही खास झलक चाहत्यांसोबत शेअर केल्या आहेत. या फोटोंमध्ये कियारा कधी पूलमध्ये निवांत क्षण घालवताना दिसते, तर कधी उन्हाचा आनंद घेताना दिसते. एका फोटोत कियाराने पिवळ्या रंगाची बिकिनी परिधान केली आहे. दुसऱ्या फोटोत गुलाबी स्वेटरमध्ये ती उन्हात आराम करताना दिसते. मेकअप करतानाचा तिचा एक फोटोही लक्ष वेधून घेत आहे. तर सनग्लासेस घालून घेतलेली सेल्फी तिच्या व्हेकेशनमधील मस्तीची झलक दाखवते.
या सगळ्यात सिद्धार्थसोबतचा फोटो चाहत्यांसाठी खास ठरत आहे. दोघांनीही पिवळ्या रंगाचे कपडे परिधान करत ट्विनिंग केले असून, आरशासमोर काढलेली त्यांची सेल्फी सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेष म्हणजे, कियाराने आपल्या लेकीसोबतच्या काही गोड आठवणीही शेअर केल्या आहेत. समुद्रकिनाऱ्यावरील वाळूत उमटलेले कुटुंबातील सदस्यांचे पावलांचे ठसे आणि वाळूने माखलेले चिमुकल्या सरायाचे पाय या फोटोंमधून दिसतात. या छोट्या-छोट्या क्षणांनी चाहत्यांची मने जिंकली आहेत.
कियाराच्या या फोटोंवर चाहत्यांकडून भरभरून प्रेम व्यक्त केले जात आहे. तिच्या सौंदर्याची आणि फिटनेसची प्रशंसा करण्यासोबतच अनेकांनी तिच्या चेहऱ्यावरील खास चमकेकडे लक्ष वेधले आहे.
एका चाहत्याने कमेंट करत ‘मॉमी ग्लो’चा उल्लेख केला, तर दुसऱ्याने कियाराच्या चेहऱ्यावरील तेजाचे कौतुक केले. काही चाहत्यांनी सिद्धार्थ आणि कियाराला त्यांच्या लाडक्या लेकीचे आणखी फोटो शेअर करण्याची विनंतीही केली आहे. एकूणच, या व्हेकेशन फोटोंमधून कियारा-सिद्धार्थच्या आयुष्यातील आनंदाचे क्षण पाहायला मिळत असून, त्यांच्या कुटुंबावर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
कियारा आडवाणी आणि सिद्धार्थ मल्होत्रा यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आपल्या मुलीचे स्वागत केले. त्यांच्या लेकीचे नाव सराया असल्याचे समोर आले. आई झाल्यानंतरही कियाराने आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले असून, तिच्या आगामी प्रोजेक्ट्सबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता कायम आहे. अभिनयाच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर कियारा आणि सिद्धार्थ या दोघांनीही आपल्या कारकिर्दीत वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत. कियाराने ‘टॉक्सिक’ या चित्रपटात नादियाची भूमिका साकारल्याचा उल्लेखही चर्चेत राहिला आहे.
कियारा आणि सिद्धार्थची प्रेमकहाणी त्यांच्या ‘शेरशाह’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान सुरू झाली. २०२१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या युद्धपटात सिद्धार्थने कॅप्टन विक्रम बत्रा यांची, तर कियाराने डिंपल चीमा यांची भूमिका साकारली होती.
चित्रपटाच्या निमित्ताने जवळ आलेल्या या जोडीने ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे लग्नगाठ बांधली. त्यानंतर त्यांच्या आयुष्यात लेकीच्या आगमनाने आनंदाची भर पडली. आता दुसऱ्यांदा पालक होण्याच्या आनंदात असलेल्या या जोडीचे व्हेकेशन फोटो चाहत्यांसाठी चर्चेचा विषय ठरत आहेत. कियाराच्या चेहऱ्यावरील आनंद आणि सिद्धार्थसोबतचे तिचे खास क्षण पाहून चाहत्यांकडून या जोडीवर प्रेमाचा वर्षाव होत आहे.