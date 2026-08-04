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प्रीती झिंटा खरंच ब्रेट लीला डेट करत होती का? क्रिकेटपटूने अखेर डेटींगच्या चर्चांना लावला पूर्ण विराम

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 04, 2026, 09:03 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:03 PM IST

क्रिकेट आणि सिनेमा यांचे अनेक दशकांपासून एक खास नाते राहिले आहे, विशेषतः क्रिकेटपटू आणि अभिनेत्रींमधील डेटिंग, लग्न आणि मैत्रीच्या अफवांमुळे. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला, गुप्त डेटिंगच्या अफवा सामान्य होत्या. ही नाती अनेकदा गुप्त ठेवली जातात. 

Brett Lee Preity Zinta rumors1/6

ब्रेट ली त्याच्या काळातील सर्वात वेगवान गोलंदाजांपैकी एक मानला जात होता. तो सर्वप्रथम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL ) मध्ये किंग्स इलेव्हन पंजाब संघाकडून खेळला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Cricket Bollywood affairs2/6

त्यानंतर तो कोलकाता नाईट रायडर्स संघात सामील झाला होता. आयपीएल दरम्यान प्रीती झिंटा आणि ब्रेट ली अनेकदा एकत्र दिसले, ज्यामुळे त्यांच्या नात्याबद्दल सतत अफवा पसरत होत्या. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Brett Lee dating clarification3/6

ऑस्ट्रेलियाचा माजी क्रिकेटपटू ब्रेट ली आणि अभिनेत्री प्रिती झिंटा यांच्याबद्दल अशीच एक अफवा वारंवार पसरत होत्या, आता, अनेक वर्षांनंतर, लीने या अफवांवर अखेर मौन सोडले आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Australian cricketer Brett Lee4/6

बॉम्बे टाइम्सला नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत ब्रेट लीने या अफवांवर उघडपणे भाष्य केले. तो म्हणाला, "मी कधीही कोणत्याही बॉलिवूड अभिनेत्रीला डेट केलेले नाही." फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Brett Lee on Preity Zinta5/6

पुढे खेळाडूने असेही सांगितले की, प्रीती झिंटा आणि मी खूप चांगले मित्र होतो आणि आजही आहोत. त्यावेळी ती पंजाब संघाची बॉस होती. ती एक खूप हुशार स्त्री आहे आणि मी तिचा खूप आदर करतो. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Preity Zinta personal life6/6

प्रीती झिंटाने २०१६ मध्ये लॉस एंजेलिसमध्ये जीन गुडइनफशी लग्न केले. २०२१ मध्ये, या जोडप्याला सरोगसीद्वारे जुळ्या मुलांचा जन्म झाला. दुसरीकडे, ब्रेट लीने २००६ मध्ये एलिझाबेथ केम्पशी लग्न केले आणि त्यांना एक मुलगा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
brett lee
preity zinta
Sports news
entertainment news

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