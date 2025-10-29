English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

अद्वितीय! राष्ट्रपती मुर्मूंची राफेल भरारी, फायटर सुट, पायलट कॅप आणि... व्हिडीओ पाहाच

president droupadi murmu rafale fighter ride: भारताच्या आदरणीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हरियाणातील अंबाला एअर फोर्स तळावरून देशाच्या अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमानातून उड्डाण केले. या अविस्मरणीय क्षणाचे व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेर केल असून भारतीय राष्ट्रपतींनी राफेल उड्डाण करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.   

Oct 29, 2025, 04:39 PM IST
twitter

 

 

1/8

यापूर्वी, 8 एप्रिल 2023 रोजी, राष्ट्रपती मुर्मू यांनी तेजपूर हवाई दल तळावरून सुखोई-30 एमकेआय उड्डाण करून इतिहास रचला होता. राफेल जेटने आज (29 ओक्टोबर 2025) सकाळी 11.10 वाजता उड्डाण केले आणि 11.50 वाजता लँड केले.

twitter
2/8

लढाऊ विमान सुखोई-30 एमकेआयचे राष्ट्रपति मुर्मूंच्या आधी माजी राष्ट्रपति प्रतिभा सिंग पाटील यांनी देखील उड्डाण केले हेत.   

twitter
3/8

राष्ट्रपती मुर्मू यांनी राफेलमध्ये उड्डाण करून एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आणि हे अत्याधुनिक लढाऊ विमान उडवणाऱ्या त्या पहिल्याच भारतीय राष्ट्रपती बनल्या आहेत.   

twitter
4/8

कॅप्टन अमित गेहानी हे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे पायलट आहेत. ते भारतीय हवाई दलाच्या क्रमांक 17 स्क्वॉड्रन, "गोल्डन अॅरोज" चे कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) देखील आहेत. याचबरोबर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या राफेलसोबत भारतीय हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल एपी सिंग यांनीही दुसऱ्या राफेल विमानातून उड्डाण केलं.  

twitter
5/8

एवढेच नाही तर उड्डाणादरम्यान स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंग यांच्यासोबत राष्ट्रपतींचा फोटोही समोर आला. ऑपरेशन सिंदुरच्यावेळी शिवांगी सिंग यांना पाकिस्तानी सेने ताब्यात घेतल्याचं सांगितलं हेतं. पण या बातम्या चुकीच्या हेत्या. शिवांगी या खूप हुशार आणि गुणावन लीडर आहेत.   

twitter
6/8

काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. 6 ते 7मे रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय लष्कराने पाकिस्तानमधील नऊ दहशतवादी छावण्यावर हवाई हल्ले केले. या कारवाईत राफेल लढाऊ विमानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.  

twitter
7/8

जेव्हा भारताने फ्रान्सकडून राफेल खरेदी केले तेव्हा ते थेट अंबाला येथे उतरले. 27 जुलै २०२० रोजी फ्रान्सहून आलेली पहिली पाच राफेल विमाने 17 व्या स्क्वॉड्रन, 'गोल्डन अ‍ॅरोज' मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. ही जेट्स हवाई दलाच्या ताकदीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.   

twitter
8/8

या समारंभात, राष्ट्रपती ऑपरेशन सिंदूरमध्ये सहभागी सैनिकांचा सन्मान केले. त्यांच्यासोबत हवाई दल प्रमुख अमरप्रीत सिंग, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी, वाहतूक मंत्री अनिल विज आणि अनेक संरक्षण आणि प्रशासकीय अधिकारी आहेत.

twitter
पुढील
अल्बम

लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय?

पुढील अल्बम

लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय?

लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय?

लाल, पिवळी, निळी अन् गुलाबी... का रंगीत असतात कॅपसुल्स आणि गोळ्या? त्यामागचं खरं कारण काय? 8
GK: नोटांमधील ‘ती चमकती तार’ खरंच चांदीची असते का? जाणून घ्या सत्य!

GK: नोटांमधील ‘ती चमकती तार’ खरंच चांदीची असते का? जाणून घ्या सत्य!

GK: नोटांमधील ‘ती चमकती तार’ खरंच चांदीची असते का? जाणून घ्या सत्य! 8
धावाच नाही तर पैशांमध्येच बाप बाप असतो... अर्जुनच्या वयाचा असताना सचिनकडे किती संपत्ती होती पहिलं का?

धावाच नाही तर पैशांमध्येच बाप बाप असतो... अर्जुनच्या वयाचा असताना सचिनकडे किती संपत्ती होती पहिलं का?

धावाच नाही तर पैशांमध्येच बाप बाप असतो... अर्जुनच्या वयाचा असताना सचिनकडे किती संपत्ती होती पहिलं का? 8
ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडली अभिनेत्री? तीन वर्षांच्या रिलेशननंतर रुमर्ड बॉयफ्रेंडने अखेर सांगितलं नेमकं काय घडलं

ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडली अभिनेत्री? तीन वर्षांच्या रिलेशननंतर रुमर्ड बॉयफ्रेंडने अखेर सांगितलं नेमकं काय घडलं

ब्रेकअपनंतर पुन्हा प्रेमात पडली अभिनेत्री? तीन वर्षांच्या रिलेशननंतर रुमर्ड बॉयफ्रेंडने अखेर सांगितलं नेमकं काय घडलं 9