अद्वितीय! राष्ट्रपती मुर्मूंची राफेल भरारी, फायटर सुट, पायलट कॅप आणि... व्हिडीओ पाहाच
president droupadi murmu rafale fighter ride: भारताच्या आदरणीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी हरियाणातील अंबाला एअर फोर्स तळावरून देशाच्या अत्याधुनिक राफेल लढाऊ विमानातून उड्डाण केले. या अविस्मरणीय क्षणाचे व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेर केल असून भारतीय राष्ट्रपतींनी राफेल उड्डाण करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
कॅप्टन अमित गेहानी हे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे पायलट आहेत. ते भारतीय हवाई दलाच्या क्रमांक 17 स्क्वॉड्रन, "गोल्डन अॅरोज" चे कमांडिंग ऑफिसर (सीओ) देखील आहेत. याचबरोबर, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या राफेलसोबत भारतीय हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल एपी सिंग यांनीही दुसऱ्या राफेल विमानातून उड्डाण केलं.
