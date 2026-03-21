Price Hike: भारतात महागाईची नवी लाट; खाण्यापासून पेट्रोलपर्यंत काय काय महागलं? तुमच्या खिशावर थेट परिणाम!

India Price Hike: मध्य पूर्वातील युद्धामुळे भारतात महागाई वाढत चालली आहे. मार्च महिन्यापासून सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे.

Pravin Dabholkar | Mar 21, 2026, 12:40 PM IST
India Price Hike: मध्य पूर्वातील युद्धामुळे भारतात महागाई वाढत चालली आहे. मार्च महिन्यापासून सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. हवाई तिकिटे, एलपीजी सिलिंडर, हॉटेलचे जेवण, पेट्रोल-डीजल आणि झोमॅटोचे शुल्क यात वाढ झाली आहे. तुमच्या खिशावर कसा होईल परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.

मध्य पूर्व युद्धाचा परिणाम

मध्य पूर्वातील युद्ध सुरू असल्याने भारतात इंधन आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. याचा सर्वात जास्त त्रास सामान्य नागरिकांना होणार आहे. मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून हवाई प्रवास, एलपीजी, खाणे, पेट्रोल-डीजल आणि ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी यातील खर्च वाढला आहे.

एअर इंडियाची किंमत वाढ

१२ मार्चपासून एअर इंडियाने देशांतर्गत उड्डाणांच्या तिकिटांवर प्रति तिकिट ३९९ रुपये इंधन सरचार्ज लावला आहे. आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी कमाल २०० अमेरिकी डॉलर (सुमारे १८,३२४ रुपये) पर्यंत अतिरिक्त शुल्क लागू करण्यात आले आहे. यामुळे विमान प्रवास महाग झाला आहे.

इंडिगोनेही किंमती वाढवल्या

इंडिगो एअरलाइन्सने वेगवेगळ्या मार्गांसाठी शुल्क वाढवले आहे. देशांतर्गत उड्डाणांसाठी ४२५ रुपये प्रति सेक्टर, भारतीय उपमहाद्वीपसाठी ४२५ रुपये, मध्य पूर्वसाठी ९०० रुपये, दक्षिण-पूर्व आशिया व चीनसाठी १८०० रुपये, आफ्रिका व पश्चिम आशियासाठी १८०० रुपये आणि युरोपसाठी २३०० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

अकासा एअरची वाढ

अकासा एअरने १५ मार्चपासून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय दोन्ही उड्डाणांसाठी १९९ ते १३०० रुपये पर्यंत इंधन अधिभार लागू केला आहे. यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना विमान तिकिटे घेणे जास्त महाग पडेल.५. एलपीजी सिलिंडर ६० रुपये महाग: घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत ६० रुपये वाढवण्यात आली आहे. शिवाय, सिलिंडर बुक करण्याची वेळ २५ दिवस केली आहे. यामुळे स्वयंपाकघरातील खर्च थेट वाढला आहे.

हॉटेलमधील जेवण महाग

व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरही महाग झाल्याने अनेक हॉटेल्स तात्पुरते बंद झाली. उरलेल्या हॉटेल्सनी आपल्या जेवणाच्या आणि खाण्याच्या किमती वाढवल्या आहेत. याचा परिणाम बाहेर जेवण करणाऱ्या लोकांवर होईल.

पेट्रोल-डीजलमध्ये वाढ

स्पीड आणि पॉवर सारख्या प्रीमियम पेट्रोल ब्रँड्सची किंमत २.०९ रुपये प्रति लिटर वाढली आहे. औद्योगिक डिझेलची किंमत ८७.५७ रुपयांवरून १०९.५९ रुपये प्रति लिटर झाली आहे (हे मोठ्या ट्रक आणि मशीनांसाठी वापरले जाते). सामान्य पेट्रोलच्या किमतीही राज्यानुसार वेगळ्या आहेत, उदाहरणार्थ दिल्लीत ९४.७७ रुपये प्रति लिटर.

झोमॅटोचे प्लॅटफॉर्म शुल्क वाढले

झोमॅटोने प्रति ऑर्डर २ रुपये प्लॅटफॉर्म फी वाढवली आहे. कारण हॉटेल्स महाग झाल्याने फूड डिलिव्हरी अॅप्सचा व्यवसायही प्रभावित झाला आहे. यामुळे ऑनलाइन जेवण मागवणे जास्त खर्चिक होईल.या सर्व वाढीमुळे सामान्य माणसाचा खर्च वाढणार असून, घरगुती बजेट सावधपणे हाताळावे लागेल.

