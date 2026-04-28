भारतातील 'या' व्यक्तीकडे आहे स्वतःच रेल्वे स्टेशन, घराच्या दरवाजापर्यंत टाकून घेतला रेल्वे ट्रक

Private Railway Station In India : भारतीय रेल्वे जगातील चौथ्या क्रमांकाचं रेल्वे नेटवर्क असून हे नेटवर्क 1,26,511 किलोमीटर पेक्षा अधिक लांबीपर्यंत पसरलेलं आहे. देशातील जवळपास प्रत्येक प्रमुख शहर हे रेल्वे मार्गाने जोडलं गेलं आहे. आज तुम्हाला अशा व्यक्तीविषयी सांगणार आहोत ज्याच्याकडे स्वतःच रेल्वे स्टेशन आहे. येणं जाणं सोपं व्हावं यासाठी त्याने घराच्या दरवाजापर्यंत रेल्वे ट्रॅक टाकून घेतला आहे.     

Pooja Pawar | Apr 28, 2026, 03:47 PM IST
उत्तर प्रदेशच्या रामपुर घराण्यातील नववे नवाब हामिद अली खान यांची ही कहाणी आहे. आजच्या जमान्यात जिथे लोकं प्रायव्हेट जेट आणि लांब गाड्यांमधून प्रवास करतात तिथे नवाब हामिद अली खानच्या जवळ त्याच्या महालाच्या आतमध्येच एक खाजगी रेल्वे स्टेशन होतं. ते नेहमी आपल्या प्रायव्हेट ट्रेनने प्रवास करायचे.   

वर्ष 1925 मध्ये  नवाब हामिद अली खानने वडोदरा स्टेट रेल बिल्डर्सला एक खास चार डब्ब्यांची शाही ट्रेन बनवण्याचे आदेश दिले होते. ज्याला द सॅलून नाव देण्यात आलं होतं. या ट्रेनचा प्रत्येक डब्बा हा आलिशान होता ज्यात फारसी कालीन अंथरले होते. सुंदर पडदे, नक्षीकाम केलेलं फर्निचर, झुंबर इत्यादींनी रेल्वेचे डब्बे हे अधिकच शाही दिसायचे.   

नवाब हामिद अली खान यांच्या करता तयार करण्यात आलेली ही खास ट्रेन महालापेक्षा कमी नव्हती. यात नवबासाठी बेडरूम, डायनिंग रूम, किचन आणि मनोरंजनासाठी खोल्या होत्या. नवाबा सोबत असणारे सुरक्षा रक्षक, नोकर आणि आचाऱ्यांसाठी वेगळा रेल्वे डब्बा असायचा.   

नवाब हामिद अली खानने त्याच्या महालाच्या आतमध्ये एक वैयक्तिक रेल्वे स्थानक बनवलं होतं. तसेच मिलक पासून ते रामपूरपर्यंत जवळपास 40 किलोमीटर लांब रेल्वे लाईन टाकून घेतली होती, जी महाल आणि मुख्य रेल्वे लाईनला जोडायची.   

ऐतिहासिक माहिती आणि मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रामपूर पॅलेसच्या आतमध्ये असलेलं हे खाजगी रेल्वे स्टेशन जवळपास 113 कोटींचं असल्याचं म्हंटलं जातं. जे सध्याच्या घडीला अनेक आधुनिक रेल्वे स्थानकांच्या खर्चापेक्षा जास्त आहे.   

1947 मध्ये जेव्हा देशाचं विभाजन झालं तेव्हा नवाब हमीद अली खानने त्याच्या वैयक्तिक ट्रेनचा वापर हा अशा कुटुंबांसाठी केला होता ज्यांना त्याकाळी सुरक्षितपणे पाकिस्तानात पोहोचायचं होतं.   

नवाब हमीद अली खानच्या निधनानंतर त्याच्या वैयक्तिक रेल्वे स्टेशनचं महत्व हळूहळू कमी होत गेलं.  1960 च्या दशकाच्या शेवटपर्यंत ज्या स्टेशनवर आधी झगमगाट असायचा ते रेल्वे स्टेशन आता सून झालं होतं. या स्टेशनवरील रेल्वे रुळांना जग लागला तर स्टेशनवर खूप धूळ साचली आणि अखेर नवाबांची ही शाही ट्रेन इतिहास जमा झाली.   

