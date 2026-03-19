  • Private Employee Pension: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, किती मिळेल पैसा; सरकारी योजना नेमकी काय?

Private Employee Pension: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, किती मिळेल पैसा; सरकारी योजना नेमकी काय?

EPS Pension Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संघटना (EPFO) च्या कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अंतर्गत प्रायव्हेट सेक्टरमधील लाखो कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंटनंतर मासिक पेंशन मिळते.

Pravin Dabholkar | Mar 19, 2026, 04:01 PM IST
Private Employee Pension: भारतातील कोट्यवधी प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, किती मिळेल पैसा; सरकारी योजना नेमकी काय?

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

EPS Pension Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संघटना (EPFO) च्या कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) अंतर्गत प्रायव्हेट सेक्टरमधील लाखो कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंटनंतर मासिक पेंशन मिळते. मात्र, या योजनेत पेंशन गणनेला एक महत्त्वाची मर्यादा आहे. आज आपण या नियमाबाबत सोप्या शब्दांत जाणून घेऊया. 

प्राइव्हेट जॉब करणाऱ्यांना पेंशन का मिळते?

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

सरकारी नोकरीसारखी पेंशन नसलेल्या प्रायव्हेट सेक्टर कर्मचाऱ्यांसाठी EPFO ची EPS योजना ही वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षा कवच आहे. तुमच्या बेसिक सॅलरी + DA वर 12% PF कट होतो, त्यातले काही भाग पेंशन फंडात जातो.

पेंशन योग्य वेतन म्हणजे काय?

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

पेंशन गणनेसाठी फक्त 'पेंशन योग्य वेतन' विचारात घेतले जाते. याला एक निश्चित कमाल मर्यादा आहे, ज्यावरच संपूर्ण पेंशनची गणना होते.

सध्याची कमाल मर्यादा

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

सध्या पेंशन योग्य वेतनाची कमाल मर्यादा 15 हजार रुपये प्रति महिना आहे. यापेक्षा जास्त सॅलरी असली तरी फक्त 15 हजार रुपयांवरच पेंशनचे योगदान गणले जाते.

योगदान कापले जाते?

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

नियोक्ता (मालक) 12% PF देतो, त्यातील 8.33% थेट पेंशन फंडात (EPS) जाते. पण हे 8.33% फक्त 15 हजार रुपयांच्या आधारावरच मोजले जाते.

1 लाख पगार असेल तर

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

समजा तुमची सॅलरी 1 लाख रुपये आहे. तरीही पेंशन फंडात योगदान फक्त 15 हजार × 8.33% = 1250रुपये महिन्याला गणले जाते. उरलेल्या सॅलरीचा पेंशनमध्ये काहीच फायदा नाही!

जास्त वेतन घेणाऱ्यांना काय फरक पडतो?

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

1 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही EPS पेंशन एका निश्चित सीमेपेक्षा जास्त वाढत नाही. म्हणजे जास्त पगार असूनही पेंशन रक्कम मर्यादितच राहते.

ही मर्यादा का ठेवली आहे?

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

ही मर्यादा ठेवल्याने पेंशन योजना सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांसाठी सुलभ आणि नियंत्रित राहते. यामुळे पेंशन फंड स्थिर राहतो आणि सर्वांना समान नियम लागू होतात.

कर्मचाऱ्यांसाठी काय करावे?

Private Sector Employees Receive Pensions know Govt Scheme

कर्मचाऱ्यांनी 10 वर्ष सेवा पूर्ण करा, PF ट्रान्सफर करा, काढू नका. 58 वर्षांनंतर पेंशन सुरू करा. या मर्यादेची जाणीव ठेवूनच रिटायरमेंट प्लॅनिंग करा, जेणेकरून वृद्धापकाळात आर्थिक चिंता नसावी. अधिक माहितीसाठी EPFO वेबसाइट किंवा पासबुक तपासा!ही माहिती EPS योजनेच्या सध्याच्या नियमांनुसार आहे. तुम्हीही प्रायव्हेट जॉब करत असाल तर ही पेंशन तुमच्या भविष्याची हमी आहे!

58 बायका अन् 58 अश्लिल व्हिडीओ; लैंगिक अत्याचाराचा आरोपाखाली अटकेत असलेला अशोक खरात कोण?

58 बायका अन् 58 अश्लिल व्हिडीओ; लैंगिक अत्याचाराचा आरोपाखाली अटकेत असलेला अशोक खरात कोण? 8
मोहब्बत का शरबत! सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा

मोहब्बत का शरबत! सोपी रेसिपी नक्की ट्राय करा 9
दिनेश कार्तिक झाला बाबा, पत्नीने दिला गोंडस बाळाला जन्म, नाव ऐकून फॅन्स खुश

दिनेश कार्तिक झाला बाबा, पत्नीने दिला गोंडस बाळाला जन्म, नाव ऐकून फॅन्स खुश 7
EPFO 3.0 Big Update: पेंशनपासून क्लेमपर्यंत सर्वकाही सुपरफास्ट ; 3 दिवसात पैसे अकाऊटमध्ये अन् 5 लाखपर्यंत ऑटो सेटलमेंट!

EPFO 3.0 Big Update: पेंशनपासून क्लेमपर्यंत सर्वकाही सुपरफास्ट ; 3 दिवसात पैसे अकाऊटमध्ये अन् 5 लाखपर्यंत ऑटो सेटलमेंट! 8