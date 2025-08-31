स्ट्रगल काळात ओळख ते फिल्मी प्रपोज, प्रियाला प्रपोज करण्यासाठी निवडलेली खास जागा, अशी आहे प्रिया- शंतनूची Love Story
Shantanu Moghe & Priya Marathe Love Story: मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचे आज रविवारी निधन झाले. गेल्या काही काळापासून ती कर्करोगाशी झुंज देत होती. वयाच्या 38 व्या वर्षी तिने अखेरचा श्वास घेतला. प्रियाच्या निधनाने हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Mansi kshirsagar | Aug 31, 2025, 11:35 AM IST
1/8
स्ट्रगल काळात ओळख ते फिल्मी प्रपोज, प्रियाला प्रपोज करण्यासाठी निवडलेली खास जागा, अशी आहे प्रिया- शंतनूची Love Story
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8