Marathi News
स्ट्रगल काळात ओळख ते फिल्मी प्रपोज, प्रियाला प्रपोज करण्यासाठी निवडलेली खास जागा, अशी आहे प्रिया- शंतनूची Love Story

Shantanu Moghe & Priya Marathe Love Story: मराठमोळी अभिनेत्री प्रिया मराठे हिचे आज रविवारी निधन झाले. गेल्या काही काळापासून ती कर्करोगाशी झुंज देत होती. वयाच्या 38 व्या वर्षी तिने अखेरचा श्वास घेतला. प्रियाच्या निधनाने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. 

Mansi kshirsagar | Aug 31, 2025, 11:35 AM IST
स्ट्रगल काळात ओळख ते फिल्मी प्रपोज, प्रियाला प्रपोज करण्यासाठी निवडलेली खास जागा, अशी आहे प्रिया- शंतनूची Love Story

priya marathe and shantanu moghe lovestory filmy style proposed and married

प्रिया मराठेने अनेक मालिकांमध्ये काम केले आहे. या सुखानो या ही तिची पहिली मालिका होती. त्यानंतर हिंदी मालिकांमध्येही ती झळकली होती. प्रियाच्या मालिकांबरोबरच तिचे खासगी आयुष्यदेखील चर्चेत असायचे. 

अभिनेता शांतनू मोघे आणि प्रिया मराठे हे जोडपं मराठी सिनेसृष्टीतील आयडियल कपल म्हणून ओळखलं जायचं. प्रियाच्या निधनाने शांतनूवर दुखःचा डोंगर कोसळला आहे. 

प्रिया आणि शांतनू यांची लव्हस्टोरीदेखील खूप हटके आहे. प्रिया आणि शांतनू यांच्या लग्नाला 9 वर्षे पूर्ण झाली आहे. एका जवळच्या मैत्रिणीमुळं त्यांची ओळख झाली होती. 

अभिनय क्षेत्रात स्ट्रगल करत असताना प्रिया आणि शांतनूची ओळख झाली. प्रिया तिच्या मैत्रिणींसोबत मुंबईत राहत होती. तर शांतनूदेखील मुंबईत सिनेक्षेत्रात पाय रोवत होता. 

पुढे एका कॉमन मैत्रिणीमुळं त्यांची ओळख झाली पुढे ओळखीचं रुपांतर मैत्रीत झाले. त्यांचे विचार जुळायला लागले त्यानंतर दोघंही एकमेकांच्या प्रेमात पडले. 

दीड वर्ष डेट केल्यानंतर शंतनूने प्रियाला फिल्मी स्टाइल प्रपोज केले होते. दोघं डेट करत असताना तो तिला फिल्म सिटीतील एका जागी घेऊन गेला. 

चांदण्याच्या प्रकाशात अन् गुडघ्यांवर बसत शांतनूने प्रियाला प्रपोज केले होते. प्रियानेदेखील लगेचच होकार दिला होता. पण काही काळ दोघांनाही आपलं नातं गुपित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. 

24 एप्रिल 2012 रोजी दोघं बोहल्यावर चढले. इतकंच नव्हे तर अभिनय क्षेत्रात यश मिळवल्यानंतर दोघांनीही व्यवसायातही जम बसवला. शंतनू आणि प्रियाने एक कॅफे सुरू केला होता. 

