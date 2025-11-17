GK: CNG गॅस कसा बनवला जातो? तो पंपावर कसा आणतात? प्रोसेस समजल्यावर म्हणाल... बापरे हे असं सगळं होतं
CNG गॅस कसा बनवला जातो?
CNG Gas Making Prosses : मुंबईच्या वडाळा परिसरातील गेल गॅसच्या मुख्य पाईपलाईनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सीएनजी पुरवठ्यावर परिणाम झालाय. मुंबई, ठाण्यासह नवी मुंबईत सीएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. काल दुपारपासून पंपांवर सीएनजी नसल्यानं बहुतांशी ठिकाणी वाहनधारकांच्या रांगा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. CNG गॅस कसा बनवला जातो? तो पंपावर कसा आणतात? जाणून घेऊया संपूर्ण प्रोसेस.
1/9
2/9
3/9
5/9
6/9
7/9
8/9