GK: CNG गॅस कसा बनवला जातो? तो पंपावर कसा आणतात? प्रोसेस समजल्यावर म्हणाल... बापरे हे असं सगळं होतं

CNG गॅस कसा बनवला जातो? 

Nov 17, 2025, 06:06 PM IST
twitter

CNG Gas Making Prosses : मुंबईच्या वडाळा परिसरातील गेल गॅसच्या मुख्य पाईपलाईनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सीएनजी पुरवठ्यावर परिणाम झालाय. मुंबई, ठाण्यासह नवी मुंबईत सीएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. काल दुपारपासून पंपांवर सीएनजी नसल्यानं बहुतांशी ठिकाणी वाहनधारकांच्या रांगा लागल्याचं पाहायला मिळत आहे. CNG गॅस कसा बनवला जातो? तो पंपावर कसा आणतात? जाणून घेऊया संपूर्ण प्रोसेस.

मुंबई, ठाण्यासह नवी मुंबईत सीएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुंबईच्या वडाळा परिसरातील गेल गॅसच्या मुख्य पाईपलाईनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे सीएनजी पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. जाणून घेऊया CNG गॅस कसा बनवला जातो?

 सुरक्षिततेसाठी, गळती लवकर ओळखता यावी यासाठी यात सल्फरयुक्त संयुगे मिसळली जातात, ज्यामुळे त्याला वास येतो.

 CNG गॅसमध्ये मुख्यत्वे मिथेन  वायू असतो. हा नैसर्गिक वायू उच्च दाबाखाली संकुचित करून साठवला जातो आणि तो इतर हायड्रोकार्बन्सपासूनही बनलेला असतो. 

तयार झालेला सीएनजी पाइपलाइनद्वारे किंवा टँकरद्वारे सीएनजी पंपांपर्यंत पोहोचवला जातो. 

शुद्धीकरणानंतर, हा नैसर्गिक वायू कॉम्प्रेस्ड (दाबून) केला जातो आणि वाहनांमध्ये भरण्यासाठी तयार होतो.

जमिनीतील तेल आणि वायू विहिरींमधून नैसर्गिक वायू काढला जातो. या नैसर्गिक वायूचे शुद्धीकरण केले जाते.

सीएनजीसाठी वापरला जाणारा काही नैसर्गिक वायू देशातच उत्पादित होतो. उरलेला नैसर्गिक वायू द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) स्वरूपात इतर देशांतून आयात केला जातो. 

हा नैसर्गिक वायू नंतर उच्च दाबाखाली (compression) आणला जातो आणि सीएनजी पंपांवर वितरीत केला जातो.

CNG (कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस) नैसर्गिक वायूपासून बनतो, जो पृथ्वीच्या पोटातून काढला जातो.

