'या' सुपरस्टारला साइन करण्यासाठी शौचालयाच्या रांगेत उभे राहायचे निर्माते; घरात आईचा मृत्यू झाला, पण त्याला कळलंही नाही

बॉलिवूडमध्ये असे अनेक अभिनेते आहेत ज्यांनी स्वत:च्या कर्तृत्व आणि हिंमतीवर स्टारडम मिळालं आहे. या अभिनेत्यानेही घरात कुणी चित्रपट क्षेत्रात नसताना, यशस्वी कारकिर्द उभारली आहे.   

Shivraj Yadav | Mar 17, 2026, 03:05 PM IST
बॉलिवूडमध्ये असे अनेक अभिनेते आहेत ज्यांनी संघर्ष करत आपली ओळख निर्माण केली आहे. राजेश खन्ना, जितेंद्र, अमिताभ असे अनेक अभिनेते आहेत, ज्यांना चित्रपटक्षेत्राची कोणतीही पार्श्वभूमी नसतानाही यश मिळवलं. जितेंद्र हे तर गिरगावमधील चाळीत राहत होते.  

बॉलिवूडमध्ये असाच एक अभिनेता आहे, जो सर्वसामान्यांप्रमाणे चाळीच राहायचा. आई-वडील आणि भावंडांसह मुंबईतील तीन बत्ती परिसरात बालपण घालवलेला जॅकी श्रॉफ आज एक मोठा अभिनेता आहे. 1980 च्या दशकातील यशस्वी अभिनेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते.  

हिरो चित्रपटातून एका रात्री प्रसिद्धी मिळवलेला जॅकी श्रॉफ आजही तितकाच साधा आहे. करिअरच्या सुरुवातीलाही यश आणि फेम मिळाल्यानंतर त्याने आपला साधेपणा सोडला नव्हता.  

एकीकडे अभिनेते मोठे बंगले आणि घऱांमध्ये राहत असताना जॅकी श्रॉफ मात्र चाळीतच राहत होता. ज्यांच्यासोबत आपण लहानाचे मोठे झालो त्यांच्यासोबत राहण्याचाच त्याने निर्णय घेतला होता. हिरो, अंदर बाहर, युद्ध सारखे हिट चित्रपरट दिल्यानंतरही जॅकी कुटुंबीयांसोबच चाळीत वास्तव्य करत सर्वसामान्य आयुष्य जगत होता.   

जॅकी रोज सर्वांप्रमाणे शौचालयासाठी रांग लावायचा. जॅकी राहत असलेल्या चाळीत 30 लोकांसाठी 3 संडास असायचे. अनेकदा जेव्हा निर्माते जॅकीला चित्रपटासाठी साईन करायला यायचे तेव्हा त्यांनाही त्याच्यासोबत संडासाच्या रांगेत उभं राहावं लागायचं. निर्माते त्या रांगेतच उभे राहून त्याला चित्रपटाची कथा ऐकवत असत.  

चाळीतल्यांनी गिफ्ट केलं वॉशरुम

जॅकी अभिनेता झाल्यानंतर अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक त्याला भेटायला घरी यायचे. यावेळी जर त्यांना शौचालयाचा वापर करायचा असेल तर रांगेत उभं राहावं लागायचं. यामुळे चाळीतल्या लोकांनी त्याला एक संडास भेट म्हणून दिला होता. तू इतका मोटा स्टार झाला आहेस आणि तू, तुझे मित्र रांगेत उभं राहता ते बरं दिसत नाही असं सांगत त्यांनी त्याला एक वॉशरुम दिलं होतं.   

चाळीतल्या लोकांचं जॅकीवर किती प्रेम होतं हे यातून दिसत होतं. पण जॅकीने मला किंवा माझ्या मित्रांना रांगेत उभं राहण्याचा काही त्रास नाही सांगत नकार दिला. पण त्यांनी आग्रह केल्याने अखेर जॅकी तयार झाला. यानंतर त्या संडासला टाळा लावलेला असायचा.   

जॅकीला चित्रपट मिळाला तेव्हा त्याला सूट मिळाला होता. पण ते ठेवण्यासाठी कपाट नव्हतं. यानंतर जेव्हा कपाट आलं तेव्हा ते पाहण्यासाठी अख्खी चाळ जमा झाली होती. चाळीतल्या याच गोष्टींमुळे जॅकी आजही जमिनीशी जोडलेला असून, प्रत्येक गोष्टीत आनंद शोधतो.   

नंतर जॅकी जेव्हा मोठ्या घरात राहायला गेला, तेव्हा त्याला चाळीचं महत्त्वं जाणवलं होतं. कारण दुसऱ्या रुममध्ये रात्री आईचा मृत्यू झाला आणि त्याला कळलही नव्हतं. जर मी चाळीत असतो तर ती बाजूला झोपत असल्याने मला तिने आवाज दिला असता आणि मी वाचवू शकलो असतो अशी खंत त्याने बोलून दाखवली होती.  

देशातील नंबर एक 'IT हब'मधील 93,044 घरं विक्रीविना पडून; 3BHK फ्लॅटकडे का फिरवली पाठ?

