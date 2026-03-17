'या' सुपरस्टारला साइन करण्यासाठी शौचालयाच्या रांगेत उभे राहायचे निर्माते; घरात आईचा मृत्यू झाला, पण त्याला कळलंही नाही
बॉलिवूडमध्ये असे अनेक अभिनेते आहेत ज्यांनी स्वत:च्या कर्तृत्व आणि हिंमतीवर स्टारडम मिळालं आहे. या अभिनेत्यानेही घरात कुणी चित्रपट क्षेत्रात नसताना, यशस्वी कारकिर्द उभारली आहे.
Shivraj Yadav | Mar 17, 2026, 03:05 PM IST
चाळीतल्यांनी गिफ्ट केलं वॉशरुम
जॅकी अभिनेता झाल्यानंतर अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक त्याला भेटायला घरी यायचे. यावेळी जर त्यांना शौचालयाचा वापर करायचा असेल तर रांगेत उभं राहावं लागायचं. यामुळे चाळीतल्या लोकांनी त्याला एक संडास भेट म्हणून दिला होता. तू इतका मोटा स्टार झाला आहेस आणि तू, तुझे मित्र रांगेत उभं राहता ते बरं दिसत नाही असं सांगत त्यांनी त्याला एक वॉशरुम दिलं होतं.
