  • वेटर वडील, पत्र्याची खोली अन् गरिबीतील बालपण; संघर्ष आणि शिक्षणाच्या जोरावर आता मिळवली राज्यसभेची खासदारकी

वेटर वडील, पत्र्याची खोली अन् गरिबीतील बालपण; संघर्ष आणि शिक्षणाच्या जोरावर आता मिळवली राज्यसभेची खासदारकी

Jyoti Waghmare Profile: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. सोलापूरमधील आंबेडकरी चळवळीत काम करणारा चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. ज्योती वाघमारे नेमक्या कोण आहेत जाणून घ्या.  

Shivraj Yadav | Mar 05, 2026, 02:29 PM IST
twitter
1/11

Who is Jyoti Waghmare: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. सोलापूरमधील आंबेडकरी चळवळीत काम करणारा चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे.   

twitter
2/11

ज्योती वाघमारे यांचा मोठा संघर्ष आहे. लहानपणी गरिबीचा सामना केलेल्या ज्योती वाघमारे यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून आज नवी उंची गाठली असून, थेट खासदार म्हणून राज्यसभेत जाणार आहेत. त्यांच्या या प्रवासाबद्दल जाणून घ्या.   

twitter
3/11

आंध्र प्रदेशातून सोलापुरात पोटपाण्यासाठी स्थलांतरित झालेल्या चर्मकार समाजात त्यांचा जन्म झाला. त्यांची मातृभाषा तेलगू आहे. दहा बाय बाराच्या पत्र्याच्या खोलीत त्यांनी वास्तव्य केलं.   

twitter
4/11

त्यांच्या आई सावित्री आणि वडील नागनाथ यांचा कधी शिक्षणाशी संबंध आला नाही. घरात गरिबी असतानाही आई-वडिलांनी त्यांना शिक्षण दिलं.   

twitter
5/11

रात्री रस्त्याच्या दिव्याखाली मैत्रिणीच्या पुस्तकातील धडे त्यांनी उतरवून काढले. कुटुंबाने त्यांना हवं ते करिअर करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं.  

twitter
6/11

सोलापूरमधील आंबेडकरी चळवळीत काम करणारा चेहरा म्हणून ज्योती वाघमारे यांची ओळख आहे. दहावीच्या परिक्षेत ज्योती वाघमारे 84 टक्के गुण मिळवून उत्तीर्ण झाल्या.  बारावीच्या परिक्षेत पुणे विभागातून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये प्रथम आल्या. अर्धमागधी विषयात राज्यात प्रथम आल्या.   

twitter
7/11

वालचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्समधून त्यांनी शिक्षण घेतलं आहे. सोलापूर विद्यापीठातून त्यांनी पीएचडी पूर्ण केली. महिलांच्या प्रश्नांवरील संशोधनाला राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार मिळाला. 10 वर्षांहून अधिक काळ प्राध्यापिका म्हणून कामाचा अनुभव त्यांना आहे. त्यांचं मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलगू आणि कन्नड या पाच भाषांवर प्रभुत्व आहे.   

twitter
8/11

त्यांचे वडील नागनाथ वाघमारे दलित पँथरचे कार्यकर्ते होते. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी हॉटेलमध्ये वेटरचं तसंच बांधकाम मजूर म्हणून काम केलं.पण चळवळीतील त्यांचं काम आणि संघर्ष पाहूनु नागरिकांनी त्यांना सोलापूर महापालिका निवडणुकीत नगरसेवक म्हणून निवडून दिलं होतं.  

twitter
9/11

ज्योती वाघमारे सुरुवातीच्या काळात मानवी हक्क अभियान, विद्रोही संस्कृतिक चळवळ, आंबेडकरी चळवळीतून आपल्या कामाला सुरुवात केली. काही काळ वृत्त निवेदिका म्हणून काम केलं. पुढे उच्च शिक्षणाचा उपयोग सामाजिक जनजागृतीसाठी व्हावा, या उद्देशाने ज्योती वाघमारे यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा बसवेश्वर यांच्या जीवनावर आधारित व्याख्यानं दिली.  

twitter
10/11

2002 ते 2004 दरम्यान त्यांनी प्रणिती शिंदेंसोबत काम केलं. जाई-जुई प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून त्यांनी समाजकार्य केलं. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी प्रणिती शिंदेंच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. सुशीलकुमार शिंदे यांनी त्यांच्याकडे महिला शहरध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती.   

twitter
11/11

18 एप्रिल 2023 रोजी त्यांची शिवसेनेच्या प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात आली. आपल्या आक्रमक शैलीत त्या पक्षाची बाजू मांडत विरोधकांना उत्तर देत असतात. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना सोलापूर दौऱ्यावर होते, यावेळी वाघमारे यांची भेट झाली होती. त्यानंतर त्यांचा पक्षप्रवेश पार पडला होता. धाराशिव जिल्हा संपर्कप्रमुख म्हणूनही जबाबदारी सोपवण्यात आली.  

twitter
पुढील
