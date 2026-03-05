वेटर वडील, पत्र्याची खोली अन् गरिबीतील बालपण; संघर्ष आणि शिक्षणाच्या जोरावर आता मिळवली राज्यसभेची खासदारकी
Jyoti Waghmare Profile: एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची उमेदवारी जाहीर केली आहे. सोलापूरमधील आंबेडकरी चळवळीत काम करणारा चेहरा म्हणून त्यांची ओळख आहे. ज्योती वाघमारे नेमक्या कोण आहेत जाणून घ्या.
Shivraj Yadav | Mar 05, 2026, 02:29 PM IST
वालचंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्समधून त्यांनी शिक्षण घेतलं आहे. सोलापूर विद्यापीठातून त्यांनी पीएचडी पूर्ण केली. महिलांच्या प्रश्नांवरील संशोधनाला राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कार मिळाला. 10 वर्षांहून अधिक काळ प्राध्यापिका म्हणून कामाचा अनुभव त्यांना आहे. त्यांचं मराठी, हिंदी, इंग्रजी, तेलगू आणि कन्नड या पाच भाषांवर प्रभुत्व आहे.
ज्योती वाघमारे सुरुवातीच्या काळात मानवी हक्क अभियान, विद्रोही संस्कृतिक चळवळ, आंबेडकरी चळवळीतून आपल्या कामाला सुरुवात केली. काही काळ वृत्त निवेदिका म्हणून काम केलं. पुढे उच्च शिक्षणाचा उपयोग सामाजिक जनजागृतीसाठी व्हावा, या उद्देशाने ज्योती वाघमारे यांनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा बसवेश्वर यांच्या जीवनावर आधारित व्याख्यानं दिली.
