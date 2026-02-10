English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Promise Day Wishes in Marathi: नात्याला द्या सुंदर वचन..., खास व्यक्तींना पाठवा Promise Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Promise Day Wishes in Marathi: 'नात्याला द्या सुंदर वचन...', खास व्यक्तींना पाठवा Promise Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Promise Day Wishes Messages in Marathi: फेब्रुवारीमध्ये येणारा व्हॅलेंटाईन वीक हा प्रत्येक जोडप्यासाठी खूप खास महिना असतो. व्हॅलेंटाईन वीकचा पाचवा दिवस, 11 फेब्रुवारी हा प्रॉमिस डे म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी लोक त्यांचे प्रेम व्यक्त करतात आणि एकत्र राहण्याचे वचन देतात. जर तुम्हाला तुमचा प्रॉमिस डे दिवस संस्मरणीय बनवायचा असेल, तर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला काही रोमँटिक कविता पाठवू शकता.

Dakshata Thasale | Feb 10, 2026, 02:54 PM IST
twitter
1/10

Promise Day

प्रॉमिस डे ला जवळच्या व्यक्तीला द्या खास वचन

twitter
2/10

Promise Day

तुमच्यासाठी देवाला मी काय सांगू तुम्हाला तुमच्या वाटेत जीवनातील सर्व आनंद मिळो. हे आमचे तुम्हाला वचन आहे, आम्ही तुमच्यापासून कधीही वेगळे होणार नाही.

twitter
3/10

Promise Day

मी प्रत्येक पावलावर तुझ्यासोबत असेन, मी वचन देतो, मी आयुष्यभर तुझ्यावर प्रेम करेन.

twitter
4/10

Promise Day

मी प्रत्येक पावलावर तुझ्यासोबत असेन, मी वचन देतो, मी आयुष्यभर तुझ्यावर प्रेम करेन.  

twitter
5/10

Promise Day

मी तुला जे काही वचन दिले आहे ते मी पूर्ण करेन. मार्ग कसाही असो, मी माझा वेळ तुझ्यासोबत घालवीन.

twitter
6/10

Promise Day

या प्रॉमिस डे वर मी तुला वचन देतो की, मी नेहमीच तुझ्यासोबत असेन, तुझे हास्य मी माझे करीन, हे हृदय नेहमीच तुझ्यासोबत राहील.

twitter
7/10

Promise Day

मी तुझी सावली होईन आणि तुझ्यासोबत राहीन तू जिथे जाशील तिथे मी येईन. सावली तुम्हाला अंधारात सोडून जाते, पण मी अंधारात तुमचा प्रकाश होईन!

twitter
8/10

Promise Day

मी ते वचन देऊ शकत नाही. मी तुमच्या सर्व समस्या सोडवीन. पण मी वचन देतो की तुम्हाला त्या समस्यांना एकट्याने तोंड देण्याची गरज नाही.

twitter
9/10

Promise Day

एखाद्याचे प्रेम तेव्हाच पूर्ण होते जेव्हा त्यात कोणत्याही अटी नसतात, तोपर्यंत भावना आणि विचार पूर्ण होत नाहीत, जोपर्यंत त्यात वचने आणि शपथा नसतील. प्रॉमिस डेच्या शुभेच्छा!

twitter
10/10

Promise Day

माझे प्रेम फक्त तुझ्यासाठीच राहील, हे वचन, हे शपथे कधीही मोडले जाणार नाहीत. माझ्या प्रिये, प्रॉमिस डेच्या शुभेच्छा!

twitter
पुढील
अल्बम

तिकीट दरवाढीसह बरंच काही; Indian Railway नं तडकाफडकी बदलले नियम, प्रवासात काय करावं, काय करु नये?

पुढील अल्बम

Teddy Day 2026: लहान मुलांना, विशेषतः मुलींना टेडी बेअर का आकर्षित करतात? यामागे दडलय एक मानसशास्त्रीय कारण...

Teddy Day 2026: लहान मुलांना, विशेषतः मुलींना टेडी बेअर का आकर्षित करतात? यामागे दडलय एक मानसशास्त्रीय कारण...

Teddy Day 2026: लहान मुलांना, विशेषतः मुलींना टेडी बेअर का आकर्षित करतात? यामागे दडलय एक मानसशास्त्रीय कारण... 8
तिकीट दरवाढीसह बरंच काही; Indian Railway नं तडकाफडकी बदलले नियम, प्रवासात काय करावं, काय करु नये?

तिकीट दरवाढीसह बरंच काही; Indian Railway नं तडकाफडकी बदलले नियम, प्रवासात काय करावं, काय करु नये?

तिकीट दरवाढीसह बरंच काही; Indian Railway नं तडकाफडकी बदलले नियम, प्रवासात काय करावं, काय करु नये? 8
सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा! PAN Card संदर्भातील &#039;हे&#039; नियम बदलणार; आता 1 एप्रिल 2026 पासून..

सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा! PAN Card संदर्भातील 'हे' नियम बदलणार; आता 1 एप्रिल 2026 पासून..

सर्वसामान्य करदात्यांना मोठा दिलासा! PAN Card संदर्भातील 'हे' नियम बदलणार; आता 1 एप्रिल 2026 पासून.. 9
SSC HSC Exam: दहावी-बारावी परीक्षांना सुरुवात, विद्यार्थी-पालकांनी काय काळजी घ्यावी?

SSC HSC Exam: दहावी-बारावी परीक्षांना सुरुवात, विद्यार्थी-पालकांनी काय काळजी घ्यावी?

SSC HSC Exam: दहावी-बारावी परीक्षांना सुरुवात, विद्यार्थी-पालकांनी काय काळजी घ्यावी? 9