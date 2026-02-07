Propose Day Wishes in Marathi: खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages
Propose Day Wishes Messages in Marathi: व्हॅलेंटाईन वीकची सुरुवात 7 फेब्रुवारी रोजी रोझ डे झाला. या सात दिवसांच्या व्हॅलेंटाईन वीकचा दुसरा दिवस म्हणजे प्रपोज डे. रोझ डे नंतर, वर्षातील सर्वात रोमँटिक दिवसाची वेळ आली आहे. जर तुम्ही एखाद्यावर प्रेम करत असाल आणि या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये तुमच्या भावना त्यांच्यासमोर कबूल करण्याचा विचार करत असाल... पण अजून ते सांगू शकला नसाल, तर 8 फेब्रुवारी हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम दिवस आहे. तुमच्या मनात काय आहे ते तुम्ही त्यांना सांगू शकता.