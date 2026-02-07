English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Propose Day Wishes in Marathi: खास व्यक्तींना पाठवा Propose Day च्या शुभेच्छा, WhatsApp Status आणि HD Image, Facebook Messages

Propose Day Wishes Messages in Marathi: व्हॅलेंटाईन वीकची सुरुवात 7 फेब्रुवारी रोजी रोझ डे झाला. या सात दिवसांच्या व्हॅलेंटाईन वीकचा दुसरा दिवस म्हणजे प्रपोज डे. रोझ डे नंतर, वर्षातील सर्वात रोमँटिक दिवसाची वेळ आली आहे. जर तुम्ही एखाद्यावर प्रेम करत असाल आणि या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये तुमच्या भावना त्यांच्यासमोर कबूल करण्याचा विचार करत असाल... पण अजून ते सांगू शकला नसाल, तर 8 फेब्रुवारी हा तुमच्यासाठी सर्वोत्तम दिवस आहे. तुमच्या मनात काय आहे ते तुम्ही त्यांना सांगू शकता.  

Dakshata Thasale | Feb 07, 2026, 02:59 PM IST
1/11

प्रपोझ डेच्या हार्किद शुभेच्छा 

2/11

प्रेम ही काळाची गरज आहे, मला फक्त तुझीच साथ हवी आहे, प्रपोझ डेच्या शुभेच्छा!  

3/11

आज प्रेमाचा दिवस, तू माझं पहिलं प्रेम, आपल्या या गोड गोड प्रेमाच्या, तुला गोड गोड शुभेच्छा!  

4/11

तुझ्याशिवाय जगणं खूप कठीण आहे आणि तुला हे सांगणं खूप कठीण आहे, हॅप्पी प्रपोझ डे!  

5/11

चल आता तरी कबूल करुया तुझं माझं प्रेम, बसं झाल्लं आता नाकारणं हे प्रेम आज आहे चांगला दिवस, करूया एकमेकांना प्रपोझ, हॅप्पी प्रपोझ डे!  

6/11

बंध जुळले असता मनाचं नातंही जुळायला हवं, अगदी स्पर्शातूनही सारं सारं कळायला हवं, प्रपोझ डे च्या शुभेच्छा!  

7/11

खरंच सांगतो तुला तुझ्यावाचून आता मला करमत नाही, आता तुझ्याशिवाय आयुष्य पुढे जगण्याची इच्छा नाही, प्रपोज डेच्या शुभेच्छा!

8/11

आयुष्याच्या वाटेवर मला साथ तुझी हवीय एकटेपणात तुझी सोबत हवीय आनंदाने भरलेल्या या आयुष्यात प्रेम फक्त तुझंच हवंय

9/11

समुद्राचं किनाऱ्याशी ढगांचं आभाळाशी मातीचे जमिनीशी तसंच अतुट नाते आहे माझे केवळ तुझ्याशीच  हॅपी प्रपोज डे"

10/11

तू हो म्हणालीस तर होईल प्रत्येक क्षण खास आयुष्यभर मिळेल का मला तुझा सहवास आय लव यू, हॅप्पी प्रपोज डे"  

11/11

प्रेम ही पृथ्वीवरील सर्वोत्कृष्ट गोष्ट आहे आणि तुझ्यावर प्रेम करणे हेच मी स्वप्न पाहिले आहे. प्रपोज डेच्या शुभेच्छा!"  

