  • Pune News : डबल टनल, व्हॅली ब्रिज... आता सातारा ते पुणे प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत! कसा आहे नवा रुट

Pune News : डबल टनल, व्हॅली ब्रिज... आता सातारा ते पुणे प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत! कसा आहे नवा रुट

पुणे ते महाराष्ट्रातील सातारा येथे प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. खंबाटकी घाटावरील धोकादायक "S" आकाराचा वळण आता इतिहासजमा होणार आहे.

Dakshata Thasale | Jan 19, 2026, 12:57 PM IST
महाराष्ट्रातील पुणे ते सातारा येथे प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. खंबाटकी घाटावरील धोकादायक "एस" आकाराचा वळण आता इतिहासजमा होणार आहे. पर्यायी म्हणून दोन नवीन तीन-लेन बोगद्यांचे बांधकाम जवळजवळ 90% पूर्ण झाले आहे. 

या बोगद्यांचे काम गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू आहे. आता, सातारा ते पुणे यांना जोडणारा बोगदा शनिवारी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. बोगद्याच्या उतारावरील पुलाचे बांधकाम अद्याप प्रलंबित असल्याने, प्रयोग म्हणून हलक्या वाहनांना वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे अंदाजे 20 ते 25 मिनिटे वाचतील.

पुणे-सातारा महामार्गावरील खंबाटकी घाट येथील घाट रस्त्यावर धोकादायक एस-आकाराचा वळण होता. घाट रस्त्यावर अपघातांची संख्या वाढली होती. पुणे-सातारा रस्ता सध्या घाटातून जात असल्याने, काही ठिकाणी हा दुहेरी रस्ता आहे. 

यामुळे वाहतुकीचा वेग कमी होतो, ज्यामुळे वारंवार वाहतूक कोंडी होते, विशेषतः आठवड्याच्या शेवटी आणि सुट्टीच्या दिवशी. म्हणून, घाट रस्त्यासाठी पर्यायी मार्गाचा विचार करण्यात आला. यामुळे धोकादायक वळण दूर करण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) दोन नवीन बोगदे बांधण्यास मान्यता दिली.

मंजुरीनंतर, फेब्रुवारी 2019 मध्ये काम सुरू झाले. तथापि, प्रगती असूनही, कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे प्रगती लक्षणीयरीत्या मंदावली, ज्यामुळे काही काळ काम थांबले. खंबाटकी घाटावर दोन तीन-लेन बोगदे बांधण्याची अंतिम मुदत तीन वर्षे होती. ती मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

खंबाटकी येथील नवीन रस्ता अंदाजे 6.46 किलोमीटर लांबीचा आहे. डावीकडे 1307 मीटर लांबीचा आणि उजवीकडे 1224 मीटर लांबीचा तीन पदरी दुहेरी बोगदा आहे.

 डावीकडे एक व्हायाडक्ट बांधला जात आहे आणि उजवीकडे 930 मीटर लांबीचा आहे. पुण्याच्या बाजूला बोगदा पूर्ण झाल्यानंतर, कालव्यावर एक दरी पूल बांधला जात आहे. 15 टक्के काम बाकी आहे.

दोन तीन पदरी बोगद्यांचे काम 90 टक्के पूर्ण झाले आहे. या बोगद्यांच्या पूर्णतेमुळे, खंबाटकी घाटातून जाणारा 45 मिनिटांचा प्रवास फक्त 10 ते 15 मिनिटांवर येईल. यामुळे वेळेची बचत तर होईलच, शिवाय इंधनाचीही बचत होईल.   

शनिवारी सातारा ते पुणे हा बोगदा वाहतुकीसाठी खुला करण्यासाठी चाचणी मोहीम घेण्यात आली. सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

