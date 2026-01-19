Pune News : डबल टनल, व्हॅली ब्रिज... आता सातारा ते पुणे प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत! कसा आहे नवा रुट
पुणे ते महाराष्ट्रातील सातारा येथे प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. खंबाटकी घाटावरील धोकादायक "S" आकाराचा वळण आता इतिहासजमा होणार आहे.
Dakshata Thasale | Jan 19, 2026, 12:57 PM IST
सातारा ते पुणे प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत
या बोगद्यांचे काम गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू आहे. आता, सातारा ते पुणे यांना जोडणारा बोगदा शनिवारी वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. बोगद्याच्या उतारावरील पुलाचे बांधकाम अद्याप प्रलंबित असल्याने, प्रयोग म्हणून हलक्या वाहनांना वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे अंदाजे 20 ते 25 मिनिटे वाचतील.
धोकादायक एस-आकाराचा घाट रस्ता
काम कधी सुरू झाले?
नवीन रस्ता कसा आहे?
10 ते 15 मिनिटांत 45 मिनिटांचा प्रवास पूर्ण
